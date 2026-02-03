México

Gabriela Ortiz: la historia de la profesora de la UNAM que triunfó en los Grammy 2026

Al ser reconocida con tres premios, la profesora de composición destacó en una edición dominada por figuras de alcance mundial

La renombrada compositora Gabriela Ortiz
La renombrada compositora Gabriela Ortiz sonríe mientras sostiene su premio Grammy, un reconocimiento a su obra "Revolución diamantina" interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles (@gabrielaortizcomposer)

La compositora mexicana Gabriela Ortiz escribió un nuevo capítulo en la historia de la música clásica contemporánea al convertirse en una de las grandes protagonistas de los Premios Grammy 2026.

Su triunfo no solo consolidó una trayectoria internacional de décadas, sino que también colocó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la cultura nacional en el centro de uno de los escenarios más prestigiosos de la industria musical global.

Ortiz, profesora de composición en la UNAM, destacó en una edición dominada por figuras de alcance mundial y reafirmó que el talento mexicano tiene voz propia en la música académica del siglo XXI.

Ortiz, profesora de composición en
Ortiz, profesora de composición en la UNAM, destacó en una edición dominada por figuras de alcance mundial. REUTERS/Mike Blake

Los premios que marcaron la noche de Gabriela Ortiz

En la ceremonia de los Grammy 2026, Gabriela Ortiz obtuvo el galardón a la Mejor Composición Clásica Contemporánea por Dzonot, una obra que dialoga entre la tradición sonora mexicana y los lenguajes actuales de la música sinfónica.

Además, Yanga fue reconocida como Mejor Compendio de Música Clásica, en una grabación interpretada por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel. El premio destacó tanto la fuerza creativa de la compositora como la calidad interpretativa de una de las orquestas más influyentes del mundo.

La presencia de su trabajo también se hizo notar en la categoría de Mejor Interpretación Coral, lo que subrayó la versatilidad de un catálogo capaz de dialogar con orquestas, solistas y conjuntos vocales de primer nivel.

Este conjunto de reconocimientos representó un hito personal y un motivo de orgullo para México, al confirmar el peso de su música en la escena clásica internacional.

Gabriela Ortiz durante la ceremonia
Gabriela Ortiz durante la ceremonia de los Grammy 2026 en Los Ángeles, California. (@gabrielaortizcomposer)

De una infancia musical a las grandes salas del mundo

Gabriela Ortiz nació en la Ciudad de México dentro de una familia profundamente ligada a la música. Sus padres formaron parte de Los Folkloristas, ensamble clave en la difusión de la música tradicional latinoamericana. Mientras tocaba charango y guitarra junto a ellos, Ortiz también se formó en el piano clásico.

Sus estudios comenzaron con compositores mexicanos como Mario Lavista, Federico Ibarra y Daniel Catán. Más adelante, amplió su formación en Europa con una maestría en la Guildhall School of Music and Drama y un doctorado en composición y música electrónica en la City University de Londres.

Esa combinación de raíces y formación internacional definió una de las señas de identidad de su obra: la fusión de lenguajes tradicionales, técnicas de vanguardia y recursos multimedia, con una mirada pensada para audiencias globales.

Cultura UNAM celebró en X
Cultura UNAM celebró en X (antes Twitter) el triunfo de la docente en la pasada ceremonia de los Grammy. (X)

El respaldo de Gustavo Dudamel y el impacto internacional

Uno de los aliados artísticos más importantes en la carrera de Ortiz ha sido Gustavo Dudamel, quien ha impulsado su música desde la Filarmónica de Los Ángeles. El director venezolano ha sido claro sobre el valor de su obra: “Gabriela es una de las compositoras más talentosas del mundo —no solo en México, no solo en nuestro continente— en el mundo. Su capacidad para aportar colores, ritmos y armonías que conectan contigo es algo hermoso, algo único”.

Bajo su dirección, la Filarmónica de Los Ángeles ha estrenado y comisionado diversas piezas de Ortiz, como Revolución diamantina, Altar de Cuerda y Kauyumari. En 2024, Dzonot tuvo su estreno mundial como concierto para violonchelo, un paso decisivo rumbo al reconocimiento obtenido en los Grammy 2026.

Una maestra de la UNAM con legado global

Con más de dos décadas de labor académica, Gabriela Ortiz ha formado generaciones de músicos desde las aulas de la UNAM. Paralelamente, su música ha sido interpretada por orquestas como la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Londres.

Su trayectoria incluye óperas, música para cine y danza, además de distinciones como la Medalla de Oro de Bellas Artes y el Premio Nacional de Artes y Literatura. Hoy, su nombre resume una historia de disciplina, identidad y proyección internacional que en los Grammy 2026 alcanzó uno de sus momentos más altos.

