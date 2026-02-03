Cuál es la forma correcta de limpiar tu microondas sin correr riesgos de accidentes en el hogar o dañar el equipo

Una persona utilizando guantes de goma azules limpia cuidadosamente el interior de un horno microondas con una esponja y productos de limpieza. La imagen destaca la importancia del mantenimiento doméstico y la higiene en los electrodomésticos de uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza adecuada del microondas previene accidentes domésticos y prolonga la vida útil del electrodoméstico.

Mantener el equipo en condiciones óptimas requiere seguir procedimientos seguros y usar productos apropiados, según las recomendaciones de fabricantes y expertos en seguridad del hogar.

Suministros básicos para una limpieza segura de tu microondas

De acuerdo a una famosa marca de electrodomésticos en su manual de uso y recomedaciones, el proceso recomendado para limpiar el microondas necesita artículos comunes en cualquier hogar. La lista incluye:

Recipiente apto para microondas

Agua

Jabón para platos

Paño suave o esponja

Spray limpiador de acero inoxidable (opcional)

Vinagre blanco (opcional)

Jugo de limón (opcional)

Bicarbonato de sodio (opcional)

Estos productos permiten eliminar suciedad, residuos y olores sin emplear sustancias abrasivas ni mezclas potencialmente peligrosas. El uso de materiales suaves y soluciones naturales reduce el riesgo de dañar superficies delicadas del horno de microondas.

Paso a paso: limpieza del interior del microondas

Ablandar residuos difíciles Colocar una taza de agua en un recipiente resistente al calor y calentar entre 3 y 4 minutos. El vapor generado facilita desprender restos de comida. Para potenciar la limpieza, añadir una cucharada de vinagre blanco ayuda a disolver la grasa y neutralizar olores. Lavar con jabón para platos Usar un paño suave humedecido con agua y jabón para limpiar paredes, techo y base del microondas. En modelos con interior de acero inoxidable, frotar siempre siguiendo la dirección de la veta del metal, evitando rayaduras. Enjuagar y secar Retirar cualquier residuo de jabón con un paño limpio y húmedo. Secar completamente con otro paño que no suelte pelusa. Así se previenen manchas y la acumulación de humedad, que puede favorecer el desarrollo de microorganismos.

El vapor es una herramienta efectiva para ablandar residuos, pero siempre debe usarse con precaución para evitar quemaduras al abrir la puerta.

Algunos modelos de microondas incluyen una función de limpieza automática con vapor. En estos casos, basta con colocar una taza de agua y activar el programa correspondiente.

Paso a paso: limpieza del interior del microondas (Hiraoka)

Limpieza del plato giratorio: cómo hacerlo de forma correcta

El plato giratorio acumula residuos y salpicaduras con frecuencia. Para limpiarlo correctamente:

Esperar a que se enfríe Nunca manipular el plato giratorio estando caliente. Un cambio brusco de temperatura podría fracturarlo. Lavar a mano o en lavavajillas Si es apto para lavavajillas, consultar el manual antes de colocarlo. Si se lava a mano, utilizar una esponja o paño no abrasivo y agua con jabón. Secar y recolocar Secar completamente antes de volver a ponerlo en su lugar. El microondas no debe usarse sin el plato giratorio.

Higienizar el exterior sin afectar los controles

Activar el bloqueo de controles En modelos con panel táctil, activar el bloqueo de controles previene el encendido accidental durante la limpieza. Limpiar superficies externas Aplicar una mezcla de agua y jabón para platos con un paño suave sobre la carcasa, manijas y panel de control. Para superficies de acero inoxidable, emplear un producto específico si se desea. En controles de vidrio, un limpiacristales resulta adecuado. Secar bien y desactivar el bloqueo Repasar con un paño seco que no deje pelusa, asegurando que no queden restos de humedad cerca de los circuitos eléctricos.

Métodos alternativos: limpieza natural y eliminación de olores

Experto recomiendan emplear ingredientes como el bicarbonato de sodio, el jugo de limón o el vinagre blanco para limpiezas naturales. Para hacerlo, llenar un recipiente apto para microondas con una taza de agua y añadir una cucharada del ingrediente elegido. Calentar entre 2 y 5 minutos, dejar enfriar y limpiar con un paño húmedo. El bicarbonato, además, ayuda a eliminar el olor a quemado.

Métodos alternativos: limpieza natural y eliminación de olores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y advertencias

No usar limpiadores abrasivos ni esponjas metálicas , ya que pueden rayar o dañar las superficies internas y externas.

Evitar mezclar productos químicos . Combinaciones inadecuadas —como vinagre con lejía— pueden generar vapores tóxicos.

No operar el microondas sin el plato giratorio , ya que esto afecta la distribución del calor y puede dañar el aparato.

Desenchufar el microondas si se va a limpiar en profundidad el exterior o la base, para reducir cualquier riesgo de descarga eléctrica.

La limpieza frecuente del microondas evita la proliferación de bacterias y la transferencia de olores entre alimentos. Se recomienda limpiar el interior una vez por semana o inmediatamente después de derrames importantes. Para microondas nuevos, basta con pasar un paño húmedo antes del primer uso.

Frecuencia recomendada y consejos finales

La frecuencia ideal de limpieza depende del uso. Si se utiliza a diario, una limpieza semanal mantiene el equipo en óptimas condiciones. Se sugiere no aplazar la limpieza tras derrames para evitar que los restos se endurezcan y sean más difíciles de remover.

El empleo de productos naturales y técnicas seguras preserva tanto la integridad del microondas como la seguridad de quienes lo utilizan. Ante dudas sobre compatibilidad de piezas con lavavajillas o el uso de productos específicos, siempre se debe consultar el manual del fabricante.