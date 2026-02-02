Para qué sirve echar bicarbonato en el excusado o lavabo y cada cuánto tiempo hay que hacerlo

El bicarbonato de sodio se mantiene como uno de los ingredientes más versátiles y efectivos en la limpieza doméstica.
Su uso en el inodoro y el lavabo, además de ser tradicional, cuenta con respaldo científico por su capacidad para eliminar residuos, descomponer materia orgánica y neutralizar olores.
La frecuencia y la forma de aplicación determinan su eficacia, por lo que conocer el procedimiento adecuado ayuda a mantener la higiene y reducir el uso de productos industriales.
¿Por qué usar bicarbonato en el inodoro o lavabo?
El bicarbonato de sodio, identificado químicamente como NaHCO₃, actúa como un agente limpiador y desodorizante. Su poder se basa en las siguientes propiedades:
- Descompone residuos orgánicos: Su nivel de pH alcalino ayuda a degradar grasas, restos de jabón y otras sustancias que suelen acumularse en las superficies del baño.
- Neutraliza olores: Elimina los compuestos ácidos responsables del mal olor, lo que permite mantener el ambiente fresco.
- Reduce bacterias: Crea un entorno poco favorable para la proliferación de microorganismos, ayudando a limitar el crecimiento de bacterias y hongos.
Estas características han sido destacadas por organizaciones como la American Chemical Society, que avalan su uso seguro y eficaz en el hogar.
¿Cómo se aplica el bicarbonato en el baño?
Para limpiar el inodoro o el lavabo con bicarbonato de sodio, el procedimiento recomendado es el siguiente:
- Espolvorear bicarbonato: Esparza bicarbonato de sodio en las paredes internas del inodoro o sobre la superficie del lavabo. Una cantidad de 250 gramos suele ser suficiente para cubrir adecuadamente.
- Agregar aceite neutro: Vierta aproximadamente 25 cucharadas de aceite neutro (como aceite mineral) para favorecer la dispersión del bicarbonato. Esto ayuda a que el producto cubra toda la superficie y se adhiera a los residuos.
- Distribuir la mezcla: Utilice una escobilla exclusiva para distribuir la mezcla de manera uniforme en el inodoro, o una esponja para el lavabo.
- Dejar actuar: Permita que la preparación repose durante varias horas, preferentemente toda la noche, para que la reacción química ablande y descomponga los residuos.
- Enjuagar con agua caliente: Al día siguiente, vierta agua caliente sobre las superficies tratadas, lo que facilitará el desprendimiento de la suciedad.
- Finalizar con la descarga: En el caso del inodoro, accione la descarga para eliminar los restos; en el lavabo, enjuague con agua corriente.
Opcional: añadir jugo de limón
Algunas variantes recomiendan añadir jugo de limón antes del enjuague final. El ácido cítrico potencia el efecto antibacteriano y aporta un aroma fresco.
¿Cada cuánto tiempo debe aplicarse?
La frecuencia ideal depende del uso y la cantidad de personas que utilicen el baño. Las recomendaciones más comunes son:
- Baños de uso frecuente: Aplicar el tratamiento cada 15 días.
- Baños de uso ocasional: Realizar la limpieza una vez al mes.
Este intervalo permite mantener la higiene y controlar la acumulación de residuos y olores. En casos de mayor uso o presencia de manchas difíciles, puede repetirse el proceso semanalmente.
Beneficios de usar bicarbonato en la limpieza del baño
- No es tóxico: Es seguro para personas y mascotas.
- Compatible con otros productos naturales: Puede combinarse con vinagre o limón para potenciar el efecto.
- Ahorro económico: Sustituye productos industriales más costosos.
- Respeto al medio ambiente: Reduce el uso de químicos agresivos y envases plásticos.
Consejos adicionales para una higiene óptima
- Utilizar cepillos o esponjas exclusivas para el baño.
- Limpiar también las superficies externas, como la base y la tapa del inodoro.
- Ventilar adecuadamente el baño tras la limpieza para limitar la proliferación de hongos.
- Reforzar la rutina con una limpieza rápida semanal para evitar acumulaciones difíciles de remover.
El uso periódico de bicarbonato de sodio en el inodoro y el lavabo es una de las alternativas más sencillas y efectivas para mantener la limpieza y la frescura en el baño, con el respaldo de la comunidad científica y la experiencia doméstica.