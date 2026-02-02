Para qué sirve echar bicarbonato en el excusado o lavabo y cada cuánto tiempo hay que hacerlo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio se mantiene como uno de los ingredientes más versátiles y efectivos en la limpieza doméstica.

Su uso en el inodoro y el lavabo, además de ser tradicional, cuenta con respaldo científico por su capacidad para eliminar residuos, descomponer materia orgánica y neutralizar olores.

La frecuencia y la forma de aplicación determinan su eficacia, por lo que conocer el procedimiento adecuado ayuda a mantener la higiene y reducir el uso de productos industriales.

¿Por qué usar bicarbonato en el inodoro o lavabo?

El bicarbonato de sodio, identificado químicamente como NaHCO₃, actúa como un agente limpiador y desodorizante. Su poder se basa en las siguientes propiedades:

Descompone residuos orgánicos : Su nivel de pH alcalino ayuda a degradar grasas, restos de jabón y otras sustancias que suelen acumularse en las superficies del baño.

Neutraliza olores : Elimina los compuestos ácidos responsables del mal olor, lo que permite mantener el ambiente fresco.

Reduce bacterias: Crea un entorno poco favorable para la proliferación de microorganismos, ayudando a limitar el crecimiento de bacterias y hongos.

Estas características han sido destacadas por organizaciones como la American Chemical Society, que avalan su uso seguro y eficaz en el hogar.

¿Cómo se aplica el bicarbonato en el baño?

Para limpiar el inodoro o el lavabo con bicarbonato de sodio, el procedimiento recomendado es el siguiente:

Espolvorear bicarbonato: Esparza bicarbonato de sodio en las paredes internas del inodoro o sobre la superficie del lavabo. Una cantidad de 250 gramos suele ser suficiente para cubrir adecuadamente. Agregar aceite neutro: Vierta aproximadamente 25 cucharadas de aceite neutro (como aceite mineral) para favorecer la dispersión del bicarbonato. Esto ayuda a que el producto cubra toda la superficie y se adhiera a los residuos. Distribuir la mezcla: Utilice una escobilla exclusiva para distribuir la mezcla de manera uniforme en el inodoro, o una esponja para el lavabo. Dejar actuar: Permita que la preparación repose durante varias horas, preferentemente toda la noche, para que la reacción química ablande y descomponga los residuos. Enjuagar con agua caliente: Al día siguiente, vierta agua caliente sobre las superficies tratadas, lo que facilitará el desprendimiento de la suciedad. Finalizar con la descarga: En el caso del inodoro, accione la descarga para eliminar los restos; en el lavabo, enjuague con agua corriente.

Opcional: añadir jugo de limón

Algunas variantes recomiendan añadir jugo de limón antes del enjuague final. El ácido cítrico potencia el efecto antibacteriano y aporta un aroma fresco.

¿Cada cuánto tiempo debe aplicarse?

La frecuencia ideal depende del uso y la cantidad de personas que utilicen el baño. Las recomendaciones más comunes son:

Baños de uso frecuente : Aplicar el tratamiento cada 15 días.

Baños de uso ocasional: Realizar la limpieza una vez al mes.

Este intervalo permite mantener la higiene y controlar la acumulación de residuos y olores. En casos de mayor uso o presencia de manchas difíciles, puede repetirse el proceso semanalmente.

Beneficios de usar bicarbonato en la limpieza del baño

No es tóxico : Es seguro para personas y mascotas.

Compatible con otros productos naturales : Puede combinarse con vinagre o limón para potenciar el efecto.

Ahorro económico : Sustituye productos industriales más costosos.

Respeto al medio ambiente: Reduce el uso de químicos agresivos y envases plásticos.

Consejos adicionales para una higiene óptima

Utilizar cepillos o esponjas exclusivas para el baño.

Limpiar también las superficies externas, como la base y la tapa del inodoro.

Ventilar adecuadamente el baño tras la limpieza para limitar la proliferación de hongos.

Reforzar la rutina con una limpieza rápida semanal para evitar acumulaciones difíciles de remover.

El uso periódico de bicarbonato de sodio en el inodoro y el lavabo es una de las alternativas más sencillas y efectivas para mantener la limpieza y la frescura en el baño, con el respaldo de la comunidad científica y la experiencia doméstica.