México

Para qué sirve verter bicarbonato diluido en agua sobre tu colchón y cuánto tiempo se debe dejar actuar la mezcla

El bicarbonato de sodio se ha utilizado durante décadas como agente de limpieza y desinfección por sus propiedades

Para qué sirve verter bicarbonato
Para qué sirve verter bicarbonato diluido en agua sobre tu colchón y cuánto tiempo se debe dejar actuar la mezcla (foto: Freepik)

Verter una mezcla de bicarbonato de sodio diluido en agua sobre el colchón permite lograr una limpieza efectiva al desodorizar, higienizar y eliminar manchas superficiales.

Esta práctica, recomendada por expertos en higiene del hogar, ayuda a mantener en óptimas condiciones una de las superficies de mayor uso en el hogar y contribuye a la salud al reducir la acumulación de ácaros, alérgenos y malos olores.

El poder del bicarbonato contra olores y manchas

El bicarbonato de sodio se ha utilizado durante décadas como agente de limpieza y desinfección por sus propiedades para neutralizar olores y absorber la humedad. Según la Asociación Española de Especialistas en Limpieza (ASEL), el bicarbonato neutraliza los olores ácidos atrapados en el colchón, una característica especialmente útil en ambientes húmedos o en colchones antiguos.

El bicarbonato actúa al reaccionar con las sustancias ácidas presentes en los malos olores, convirtiéndolas en compuestos inodoros y más fáciles de eliminar durante el proceso de aspirado.

La mezcla de bicarbonato de sodio y agua también puede potenciarse con unas gotas de agua oxigenada, lo que la convierte en una herramienta eficaz para eliminar manchas amarillentas o restos de suciedad orgánica que suelen aparecer con el paso del tiempo. La combinación de ambos ingredientes ayuda a descomponer las partículas que originan las manchas y facilita su remoción.

El poder del bicarbonato contra
El poder del bicarbonato contra olores y manchas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la aplicación casera

El uso regular de bicarbonato de sodio diluido ofrece una serie de ventajas para el mantenimiento del colchón, entre las que destacan:

  • Absorbe y neutraliza olores desagradables
  • Reduce la humedad superficial, lo que dificulta la proliferación de hongos y bacterias
  • Ayuda a eliminar manchas recientes de sudor, orina o líquidos orgánicos
  • Contribuye a prolongar la vida útil del colchón al mantenerlo fresco y libre de residuos

Según explicó la Asociación Española de Especialistas en Limpieza, este método de limpieza ligera contribuye a reducir la presencia de ácaros y alérgenos, favoreciendo un ambiente más saludable para quienes sufren alergias o problemas respiratorios.

Instrucciones para aplicar la mezcla

El proceso de aplicación recomendado es el siguiente:

  1. Mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con medio vaso de agua en un recipiente limpio; para manchas, añadir unas gotas de agua oxigenada.
  2. Rociar la mezcla de manera uniforme sobre la superficie del colchón, cubriendo las zonas con mayor acumulación de suciedad o manchas.
  3. Dejar actuar la mezcla entre 30 minutos y varias horas, según el grado de suciedad o el tiempo disponible.
  4. Aspirar los residuos secos una vez que el colchón esté totalmente seco, asegurando que no queden restos de polvo o humedad.

La importancia de asegurar el secado completo del colchón antes de volver a utilizarlo, ya que la humedad retenida puede favorecer el desarrollo de moho o bacterias. Lo ideal es exponer el colchón al sol o en un ambiente bien ventilado para garantizar la eliminación total de la humedad.,

(foto: Freepik)
(foto: Freepik)

Precauciones y recomendaciones de expertos

Aunque el uso de bicarbonato de sodio es considerado seguro para la mayoría de los colchones, los especialistas advierten que algunos materiales sensibles pueden dañarse con la exposición prolongada a la humedad. Por ello, recomiendan realizar una prueba en una zona poco visible antes de aplicar la mezcla sobre toda la superficie.

La Asociación Española de Especialistas en Limpieza sugiere realizar este tratamiento al menos una vez cada tres meses, especialmente en zonas de climas cálidos o húmedos, para mantener las propiedades del colchón y prevenir la aparición de olores persistentes.

En casos de manchas profundas o persistentes, los expertos aconsejan consultar con un profesional en limpieza de colchones para evitar daños irreversibles en los materiales internos.

Alternativas y frecuencia de limpieza

Además del método con bicarbonato de sodio, existen otras técnicas para mantener los colchones en buen estado, como el uso de fundas protectoras lavables y el giro periódico del colchón. 

La higiene regular del colchón no solo mejora la calidad del sueño, sino que también reduce el riesgo de reacciones alérgicas y problemas respiratorios derivados de la acumulación de polvo y ácaros.

Un colchón limpio contribuye a un mejor descanso y a la prevención de enfermedades asociadas a la falta de higiene en espacios de descanso.

