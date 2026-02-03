Cómo preparar tacos dorados bajos en grasa, ideales para una comida sin muchas calorías

Los tacos dorados son una preparación típica de la gastronomía mexicana, conocidos por su textura crocante y su relleno tradicional. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién hubiese dicho que unos simples tacos dorados pueden transformarse en una comida liviana y sabrosa? En México, los tacos dorados bajos en grasa son la solución perfecta para quienes buscan disfrutar de un clásico con menos culpa, sin resignar sabor ni textura.

Estos tacos se han vuelto una opción recurrente para almuerzos o cenas rápidas, especialmente en familias que quieren comer rico pero también cuidar el consumo de calorías. Suelen aparecer en la mesa cuando hay ganas de variar y sumar verduras, pollo o legumbres, logrando un plato práctico, crocante y mucho más saludable que las versiones tradicionales.

Receta de tacos dorados bajos en grasa

Los tacos dorados bajos en grasa son tortillas de maíz rellenas, enrolladas y cocidas al horno o en sartén antiadherente, en lugar de ser fritas en abundante aceite. El relleno suele basarse en pollo desmenuzado, verduras o legumbres, y se acompañan con salsas frescas, palta y vegetales.

Tiempo de preparación

Este platillo tiene muchas variantes, pero el clásico lleva pollo como relleno – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1. 8 tortillas de maíz chicas

2. 250 gr de pechuga de pollo (puede ser cocida o desmenuzada)

3. 1 cebolla chica

4. 1 zanahoria

5. 1/2 morrón rojo

6. 1 diente de ajo

7. 1 cucharadita de pimentón dulce

8. 1 cucharadita de orégano seco

9. Sal y pimienta a gusto

10. 1 cucharada de aceite de oliva

11. Spray vegetal (para la cocción)

12. 1 palta (opcional, para acompañar)

13. 1 tomate (para acompañar)

14. Hojas de lechuga (para servir)

Cómo hacer tacos dorados bajos en grasa, paso a paso

La pechuga de pollo aporta sabor y proteína para esta receta de tacos dorados (Imagen ilustrativa Infobae)

1. Precalentar el horno a 200 °C. Si prefieres sartén, calentar a fuego medio.

2. Cocinar la pechuga de pollo en agua con sal hasta que esté lista. Dejar enfriar y desmenuzar.

3. Picar la cebolla, el ajo, el morrón y rallar la zanahoria.

4. En una sartén, colocar el aceite de oliva y rehogar la cebolla, el ajo, el morrón y la zanahoria. Cocinar hasta que estén tiernos.

5. Agregar el pollo desmenuzado, el pimentón, el orégano, sal y pimienta. Cocinar 2 minutos más para integrar los sabores.

6. Calentar las tortillas 1 minuto en el microondas o sartén para que se puedan enrollar sin romperse.

7. Rellenar cada tortilla con 2 cucharadas del relleno de pollo y verduras. Enrollar y acomodar en una placa de horno con la unión hacia abajo.

8. Rociar los tacos con spray vegetal. Llevar al horno y cocinar 15-20 minutos, girándolos a mitad de cocción para que queden dorados y crocantes por fuera.

9. Servir con tomate picado, palta y hojas de lechuga.

10. Consejo: Para que queden bien crocantes, no sobrecargar el relleno y dar espacio entre los tacos en la placa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Por supuesto, no pueden faltar las tortillas – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 porciones (2 tacos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 27 gr

Proteínas: 16 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Si están rellenos y cocidos, se pueden congelar hasta 2 meses. Para recalentarlos, usar horno o sartén para mantener el crocante.