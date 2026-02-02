México

Tren Interurbano México - Toluca: ¿Dónde está la parada en Santa Fe y cómo llegar?

Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de apertura desde las instalaciones de Vasco de Quiroga

Guardar
Inauguraron el Tren Interurbano México
Inauguraron el Tren Interurbano México - Toluca (Jefatura Gobierno CDMX)

Después de 11 años y seis meses de obras y contratiempos, este 2 de febrero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio. La mañana de este lunes pusieron en marcha el tramo Santa Fe- Observatorio, con el cual el servicio ya conecta las dos ciudades del Valle de México.

La puesta en funcionamiento del tren El Insurgente demandó una inversión aproximada de 100 mil millones de pesos, en la Mañanera del Pueblo, celebrada en la Cineteca Nacional de Chapultepec, Sheinbaum anunció ante medios que la apertura del tramo Santa Fe–Observatorio permite que el tren complete su recorrido desde Zinacantepec hasta Observatorio. Esta conexión recorrerá cerca de 58 kilómetros a lo largo de siete estaciones, y recortará los tiempos de traslado entre ambas entidades.

“Hoy culminamos una obra de largo aliento que moderniza la conectividad entre dos entidades clave del país”, expresó durante la conferencia matutina. El servicio completo inicia operaciones desde la mañana de este lunes, aunque las estaciones para el uso público abren a partir de las 16:00 horas, mientras que el segmento de Zinacantepec a Santa Fe funciona desde tempranas horas.

La president, la jefa de
La president, la jefa de Gobierno de la CDMX y la mandataria del Edomex inauguraron el Tren Insurgente. Fotos: Jefatura Gobierno CDMX

¿Dónde están las estaciones del Tren Interurbano en CDMX?

La inauguración final del Tren Interurbano contempló la apertura de dos estaciones y un puente atirantado —el segmento más importante de la fase final de la obra—, las paradas Vasco de Quiroga y Observatorio abrieron, con ello la ruta quedó operando con siete estaciones.

Son tres estaciones las que están ubicadas en el poniente de la capital, estas son las paradas en CDMX y su ubicación:

  • Santa Fe: ubicada en Av. Vasco de Quiroga, Prol. Paseo de la Reforma y Carlos Lazo y Autopista México-Marquesa (Carretera Federal 15D) Col. Santa Fe
  • Vasco de Quiroga: Av. Vasco de Quiroga y Nicolás Bravo colindancia con calle Pólvora, Álvaro Obregón 01210, colonia Pueblo de Santa Fe
  • Observatorio: Calz. Minas de Arena, Acueducto, 01120 Ciudad de México, CDMX
Inauguraron las estaciones Vasco de
Inauguraron las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio del Tren El Insurgente (Jefatura Gobierno CDMX)

El director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, señaló que el recorrido del tren va desde el extremo poniente de la Ciudad de Toluca, en Zinacantepec, hasta la estación de Observatorio en la Ciudad de México, donde conecta con la Línea 1 del Metro CDMX. La ruta tiene una longitud total de 57.7 kilómetros y cuenta con siete estaciones distribuidas a lo largo del trayecto.

Según explicó Lajous Loaeza, el viaje tendrá una duración aproximada de 50 minutos y los trenes circularán con una frecuencia de entre cinco y siete minutos. El sistema opera con 20 unidades, cada una con capacidad para 719 pasajeros.

Inauguraron las estaciones Vasco de
Inauguraron las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio del Tren El Insurgente (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Cuáles son todas las estaciones del Tren El Insurgente?

Las estaciones ubicadas en el Estado de México son Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma. Esta última corresponde a la primera apertura de la etapa uno, realizada en 2023, abarcando un tramo de 19.6 kilómetros. El tramo restante, de 8.4 kilómetros, incluye las estaciones de Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

  • Observatorio
  • Vasco de Quiroga
  • Santa Fe
  • Lerma
  • Metepec
  • Toluca Centro
  • Zinacantepec

Temas Relacionados

Tren InterurbanoTren Interurbano México - TolucaObservatorioEl InsurgenteTren El Insurgentemexico-noticias

Más Noticias

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

El actor de ‘Me Caigo de Risa’ sorprendió a sus seguidores aclarando entre bromas que sigue más vivo que nunca, tras la confusión provocada por una foto en blanco y negro que desató especulaciones

El divertido regreso de Ricardo

“No nos vamos a arrodillar”: Grecia Quiroz afirma que no pactará con el crimen organizado durante homenaje a Carlos Manzo

A tres meses del asesinato del alcalde de Uruapan, se develó una placa en su honor, recordando su legado y compromiso con la ciudad

“No nos vamos a arrodillar”:

Beca Rita Cetina: estos son los meses en que se abrirá el registro en línea para estudiantes de primaria y requisitos para realizarlo

Los nuevos plazos buscan evitar confusiones y ayudar a quienes consultaron sobre el proceso en semanas recientes

Beca Rita Cetina: estos son

Se registra explosión en la colonia Axotla CDMX por acumulación de gas: reportan un herido

El estallido estremeció casas vecinas y requirió una rápida intervención para asegurar la zona, el lugar ya está resguardado por personal de Protección Civil

Se registra explosión en la

Mercado de Jamaica: flores para San Valentín a precios de mayoreo

Considerado el mercado de flores más grande de la capital, este emblemático punto atrae a miles de personas que buscan ahorrar sin sacrificar calidad

Mercado de Jamaica: flores para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Águila” en

Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvo a 6 personas con armamento y munición durante patrullajes en Culiacán

La vez que medios estadounidenses mencionaron a Adán Augusto por su posible vínculo con el crimen organizado

Manelyk González y ‘El Pistache’: el día que un líder de la Unión Tepito habló con la ex Acapulco Shore y fue censurado

CJNG se atribuye asesinato de cinco hombres en Jalpa de Méndez, Tabasco

ENTRETENIMIENTO

El divertido regreso de Ricardo

El divertido regreso de Ricardo Fastlicht: responde con humor a quienes lo daban por muerto

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de febrero

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Jaime Camil muestra ensayos de “Matilda, el Musical” y provoca expectativas en redes sociales

Corea del Sur responde a Sheinbaum por conciertos de BTS mientras Profeco inicia proceso contra Ticketmaster

DEPORTES

Cuál es el sueldo de

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”

David Faitelson lanza dura crítica contra Fidalgo tras salir del América: “No es suficiente para ser leyenda”