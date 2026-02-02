Tren Interurbano México - Toluca: ¿Dónde está la parada en Santa Fe y cómo llegar?

Inauguraron el Tren Interurbano México - Toluca (Jefatura Gobierno CDMX)

Después de 11 años y seis meses de obras y contratiempos, este 2 de febrero de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio. La mañana de este lunes pusieron en marcha el tramo Santa Fe- Observatorio, con el cual el servicio ya conecta las dos ciudades del Valle de México.

La puesta en funcionamiento del tren El Insurgente demandó una inversión aproximada de 100 mil millones de pesos, en la Mañanera del Pueblo, celebrada en la Cineteca Nacional de Chapultepec, Sheinbaum anunció ante medios que la apertura del tramo Santa Fe–Observatorio permite que el tren complete su recorrido desde Zinacantepec hasta Observatorio. Esta conexión recorrerá cerca de 58 kilómetros a lo largo de siete estaciones, y recortará los tiempos de traslado entre ambas entidades.

“Hoy culminamos una obra de largo aliento que moderniza la conectividad entre dos entidades clave del país”, expresó durante la conferencia matutina. El servicio completo inicia operaciones desde la mañana de este lunes, aunque las estaciones para el uso público abren a partir de las 16:00 horas, mientras que el segmento de Zinacantepec a Santa Fe funciona desde tempranas horas.

La president, la jefa de Gobierno de la CDMX y la mandataria del Edomex inauguraron el Tren Insurgente. Fotos: Jefatura Gobierno CDMX

¿Dónde están las estaciones del Tren Interurbano en CDMX?

La inauguración final del Tren Interurbano contempló la apertura de dos estaciones y un puente atirantado —el segmento más importante de la fase final de la obra—, las paradas Vasco de Quiroga y Observatorio abrieron, con ello la ruta quedó operando con siete estaciones.

Son tres estaciones las que están ubicadas en el poniente de la capital, estas son las paradas en CDMX y su ubicación:

Santa Fe : ubicada en Av. Vasco de Quiroga, Prol. Paseo de la Reforma y Carlos Lazo y Autopista México-Marquesa (Carretera Federal 15D) Col. Santa Fe

Vasco de Quiroga : Av. Vasco de Quiroga y Nicolás Bravo colindancia con calle Pólvora, Álvaro Obregón 01210, colonia Pueblo de Santa Fe

Observatorio: Calz. Minas de Arena, Acueducto, 01120 Ciudad de México, CDMX

Inauguraron las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio del Tren El Insurgente (Jefatura Gobierno CDMX)

El director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, señaló que el recorrido del tren va desde el extremo poniente de la Ciudad de Toluca, en Zinacantepec, hasta la estación de Observatorio en la Ciudad de México, donde conecta con la Línea 1 del Metro CDMX. La ruta tiene una longitud total de 57.7 kilómetros y cuenta con siete estaciones distribuidas a lo largo del trayecto.

Según explicó Lajous Loaeza, el viaje tendrá una duración aproximada de 50 minutos y los trenes circularán con una frecuencia de entre cinco y siete minutos. El sistema opera con 20 unidades, cada una con capacidad para 719 pasajeros.

Inauguraron las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio del Tren El Insurgente (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Cuáles son todas las estaciones del Tren El Insurgente?

Las estaciones ubicadas en el Estado de México son Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma. Esta última corresponde a la primera apertura de la etapa uno, realizada en 2023, abarcando un tramo de 19.6 kilómetros. El tramo restante, de 8.4 kilómetros, incluye las estaciones de Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

