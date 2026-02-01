México

Tren Interurbano México - Toluca: en medio de trabajos inconclusos, así luce la terminal Observatorio antes de su apertura

Claudia Sheinbaum confirmó que el lunes 2 de febrero inaugurará el servicio de Observatorio - Santa Fe para la operación total del Tren El Insurgente

El Tren Interurbano México -
El Tren Interurbano México - Toluca será inaugurado el 2 de febrero hasta Observatorio (X/ @SICTmx)

Ya hay una fecha oficial para la apertura del Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio, las dos últimas estaciones pendientes entrarán en operación y con ello marcarán el final del proyecto que duró 11 años y seis meses. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el lunes 2 de febrero se llevará a cabo la inauguración del tramo Santa Fe - Observatorio, el último que permitirá conectar la ciudad de Toluca con la capital.

La mandataria puntualizó en una conferencia en Palacio Nacional que las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio comenzarán a operar en la misma jornada inaugural. La apertura se producía tras una postergación de varias semanas, ya que el compromiso original había fijado la entrada en funcionamiento durante enero.

“El lunes los vamos a invitar, no sé si hacerlo en la Mañanera o más tarde. Vamos a inaugurar el tren Santa Fe - Observatorio el lunes 2 de febrero, se inaugura el tren que va de Santa Fe a Observatorio ya para que la gente pueda utilizarlo”, afirmó la presidenta durante la conferencia mañanera.

Claudia Sheinbaum confirmó la fecha para la inauguración del Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio Crédito: Gobeirno de México

Así quedó la terminal Observatorio previo a su apertura

A tan solo un día de que el gobierno federal inaugure el tren El Insurgente en su totalidad, al exterior de la terminal se puede apreciar que aún no están terminados los proyectos complementarios de la obra. Fue por medio de redes sociales que la cuenta SNT Movilidad Urbana X @SntVTC compartió imágenes de cómo se ve los alrededores de la terminal del Tren Interurbano previo a su apertura.

Así luce la terminal Observatorio
Así luce la terminal Observatorio del Tren Interurbano previo a su apertura (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)
Así luce la terminal Observatorio
Así luce la terminal Observatorio del Tren Interurbano previo a su apertura (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

En un recorrido días previos a la apertura mostró que el andén en Observatorio luce prácticamente concluido, y los trenes realizan pruebas de manera constante. Sin embargo, sobresale que en los alrededores del Centro Multimodal Observatorio hay trabajos inconclusos.

Al exterior se aprecia que una de las fachadas colindantes con la Avenida Sur 122 evidencia varias carencias, pues los detalles visuales aún no están terminados. También, los accesos peatonales al tren no están terminados, también el paradero al exterior de la terminal aún luce en la fase de obra civil. Por otra parte, a un costado seguirán los trabajos para el proyecto de ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX que también llegará a Observatorio.

Tren Interurbano México - Toluca abrirá tras 11 años de obras

Así luce la terminal Observatorio
Así luce la terminal Observatorio del Tren Interurbano previo a su apertura (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

El tren, conocido como El Insurgente, conectará la Ciudad de México con la capital mexiquense en un plazo máximo de 40 minutos, lo que transformará significativamente la movilidad interurbana. La ruta reducirá los tiempos de traslado entre ambas ciudades y beneficiará de inmediato a quienes aprovechen el día sin actividad laboral para utilizar el nuevo servicio.

Actualmente, el tren opera en ciertos tramos por motivo de las pruebas técnicas que se realizan entre Santa Fe y Observatorio. Se prevé que, tras la inauguración completa, el servicio funcione entre las 06:00 y las 23:00 horas, una vez que todos los tramos y estaciones estén habilitados.

Estas son las estaciones del Tren Interurbano Toluca:

  • Observatorio
  • Vasco de Quiroga
  • Santa Fe
  • Lerma
  • Metepec
  • Toluca Centro
  • Zinacantepec

