Tren Insurgente México-Toluca: así inauguraron el tramo Vasco de Quiroga a Observatorio

Funcionarios públicos dieron a conocer las características de lo que será el tren “El Insurgente”

El Tren Interurbano México-Toluca suma
El Tren Interurbano México-Toluca suma dos nuevas estaciones e incorpora Observatorio como terminal clave para la conectividad de la Ciudad de México. - (Jefatura Gobierno CDMX)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el 2 de febrero la inauguración de dos estaciones adicionales del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, con lo que este sistema ferroviario amplía su cobertura hasta la terminal de Observatorio en la Ciudad de México.

Con esta ampliación, el tren consolida su papel como uno de los principales medios de transporte en el corredor poniente de la capital y el Valle de Toluca.

En la inauguración del Tren México-Toluca participaron la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el Director del Metro, Adrián Rubalcava y Andrés Lajous, Director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Este evento marca un paso relevante para la movilidad tanto de la capital como del Estado de México.

Distribución de la estación Observatorio

La estación Observatorio se organiza en cinco niveles. Actualmente sigue en construcción el deprimido para vehículos, pero el servicio del tren opera con normalidad en los otros niveles. Esta última etapa concluirá a mediados de este año.

  • Nivel 1 – Andén: Permite el ascenso y descenso de pasajeros del Tren El Insurgente.
  • Nivel 2 – Vestíbulo: Da acceso a las pasarelas hacia la Línea 1, el Cetram, la Terminal de Autobuses y Belén de las Flores.
  • Nivel 3 – Calle: Espacio destinado al ascenso y descenso de vehículos.
  • Nivel 4 – Mezzanine: Ofrece conexiones directas a la Línea 1 y la Línea 12.
  • Nivel 4 deprimido: Área dedicada al paso de vehículos provenientes de Río Tacubaya.

La integración de estos niveles facilita la movilidad de los usuarios al conectar diferentes sistemas de transporte y servicios en un solo complejo. La estación está diseñada para agilizar los traslados y mejorar la experiencia de los pasajeros, incluso mientras se concluyen las obras complementarias.

Distribución estación Vasco de Quiroga

La estación Vasco de Quiroga cuenta con 8000 m² ubicada junto a la Universidad de la Salud y al pueblo de Santa Fe, conecta directamente con la estación del Cablebús y ha sido equipada con torniquetes, elevadores, sanitarios y un sistema de seguridad interior.

La estación Vasco de Quiroga, cuya intervención incluyó la adecuación de la calle Pólvora.

La reubicación de una escultura homónima, ha sido dotada de señalización exterior y un sendero seguro para el acceso peatonal.

Este es el horario para el acceso al público del Tren México-Toluca

La inauguración fuer el día
La inauguración fuer el día de hoy - Toluca (Ilustración Jesús Avilés/ Infobae México)

Tras la inauguración, el acceso al Tren México-Toluca estará disponible para el público a partir de las 16:00 horas del día de hoy, 2 de febrero. El ingreso se realiza utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada.

El servicio opera de la siguiente manera:

  • Lunes a viernes: de 5:00 a 21:00 horas.
  • Sábados: de 6:00 a 24:00 horas.
  • Domingos y días festivos: de 7:00 a 24:00 horas.

Los últimos trenes parten a las 23:00 horas.

