Quiénes son los 4 de los 10 más buscados por el FBI que han sido detenidos por México

Las cuatro capturas fueron realizadas entre el 2025 y el primer año del 2026. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Entre 2025 y el primer mes de 2026, las autoridades mexicanas lograron la detención de cuatro de los diez fugitivos más buscados por el FBI: Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense ligado al Cártel de Sinaloa; Alejandro Rosas Castillo, buscado por el asesinato de una mujer en Charlotte; El Cubano, operador logístico del Cártel de Sinaloa; y Francisco Javier Román Bardales, identificado como líder de la Mara Salvatrucha.

Estas capturas, inéditas en la cooperación bilateral reciente, ocurrieron en el contexto de una estrategia reforzada contra el crimen organizado y operativos de alto impacto desplegados en distintas regiones del país.

Lo 4 detenidos ya fueron extraditados hacia EEUU y son imputados por diversos delitos, entre los que se encuentran: homicidio, secuestro, narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de personas, entre otros.

Las acciones regresaron al ojo público luego de que Claudia Shainbaum, Presidenta de México, destacara el pasado 29 de enero la acción de las autoridades mexicanas para detener a estos 4 fugitivos, de los cuales uno se habría entregado voluntariamente.

Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense

Ryan Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense acusado de convertirse en un capo del contrabando de cocaína vinculado a múltiples asesinatos relacionados con el narcotráfico, es escoltado por agentes del FBI mientras llega esposado al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, Estados Unidos. 23 de enero de 2026, en esta captura de pantalla tomada de video. FBI/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

El pasado 22 de enero de 2026, Ryan Wedding se entregó en la Ciudad de México, específicamente en la embajada de Estados Unidos, según fuentes oficiales.

Wedding, de nacionalidad canadiense, era buscado por homicidio, tráfico de drogas y lavado de dinero, y se le ubicaba como uno de los principales enlaces extranjeros del Cártel de Sinaloa.

Es señalado por presuntamente coordinar una red internacional de tráfico de cocaína entre México, Canadá y Colombia y EEUU.

Tras una persecución sostenida por autoridades mexicanas y el aseguramiento de bienes, Wedding habría optado por entregarse, lo que derivó en su extradición a EEUU tan solo unas horas después.

Sin embargo, recientes declaraciones proporcionadas por la defensa de Wedding al terminar su primera audiencia en California, señalaron que Ryan no se habría entregado voluntariamente, sino que fue capturado en un operativo donde participó el FBI.

Actualmente continúa la polémica sobre la detención o entrega del canadiense, a la espera de que se confirme cómo fue.

Las autoridades de EEUU mantenían una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que derivara en su localización.

Alejandro Rosas Castillo, arrestado en Hidalgo tras años prófugo

Foto: SSPC

El 17 de enero de 2026, fuentes oficiales confirmaron la detención de Alejandro Rosas Castillo en Pachuca, Hidalgo, tras en un operativo a cargo de fuerzas federales y elementos de seguridad.

Nacido en 1998, contaba con una orden de captura internacional, acusado de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro, delitos cometidos en 2016.

De acuerdo con información de autoridades estadounidenses, Rosas Castillo asesinó a una excompañera de trabajo, cuyo cuerpo fue hallado con impactos de bala. Antes del crimen, la víctima fue obligada a retirar dinero de un cajero automático y su vehículo apareció más tarde en Arizona.

Tras el homicidio, se supo que Rosas Castillo huyó a México junto a su pareja, quien fue detenida meses después.

Desde 2017, figuraba en la lista de los más buscados y se ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por su captura.

Castillo fue llevado por el FBI a EEUU junto con Ryan Wedding el pasado 23 de enero.

El Cubano, pieza clave del Cártel de Sinaloa capturado en Culiacán

(Gabinete de Seguridad)

El pasado 15 de enero de 2026, autoridades confirmaron que fuerzas federales detuvieron a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano” en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Era considerado operador logístico de una de las principales organizaciones criminales del país y coordinaba envíos de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.

Formaba parte de la lista de los más buscados por delitos de conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero.

La captura se realizó durante un operativo nocturno en el que se aseguraron propiedades y equipos de comunicación.

El Cubano fue enviado a EEUU en la última entrega de delincuentes que realizó México con destino al país vecino, el pasado 20 de enero de 2026.

El Veterano, líder de la MS-13

(Foto: X@OHarfuch)

El 17 de marzo de 2025, Francisco Javier Roman Bardales, alias El Veterano, fue arrestado en el estado de Veracruz.

Se le identificaba como uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y uno de los diez más buscados por el FBI, con cargos de conspiración para cometer homicidio, extorsión y tráfico de personas, además de vínculos con estructuras de crimen organizado transnacional.

Román Bardales, de nacionalidad salvadoreña, tenía pendiente una orden de extradición emitida por autoridades estadounidenses, señalándolo por coordinar operaciones violentas y administrar rutas de tráfico de migrantes y drogas hacia Estados Unidos.

Tras su captura, fue trasladado a la Ciudad de México y extraditado a Estados Unidos en menos de 48 horas, donde enfrenta cargos por crimen organizado y delitos relacionados con la MS-13.

La detención fue celebrada públicamente por autoridades de ambos países, al considerarla un golpe estratégico contra la organización criminal.

Sheinbaum confirmó las cifras y rechazó operaciones conjuntas

En la conferencia matutina del pasado 29 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la posible intervención de agentes estadounidenses en la captura de Ryan Wedding.

Sheinbaum afirmó que las operaciones en territorio mexicano fueron ejecutadas únicamente por autoridades nacionales, descartando la participación directa de fuerzas extranjeras.

Explicó que, aunque existe intercambio de información, la persecución y detención de Wedding, así como la de otros tres fugitivos, fue realizada por instituciones mexicanas.

Añadió que uno de los detenidos se entregó tras un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad y los otros tres fueron capturados en operativos realizados en México.

“En total son 4, de los 10 más buscados en todo el mundo del FBI; los han detenido Fuerzas mexicanas", afirmó Sheinbaum, haciendo referencia a los 4 antes mencionados en esta nota.