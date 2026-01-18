Quién es Alejandro Rosales, uno de los “10 más buscados” de FBI capturado en Hidalgo, y los delitos que le imputan

Alejandro Rosales fue capturado tras el intercambio de información por ambas naciones. Foto: SSPC

Alejandro Rosales Castillo, considerado uno de los "10 fugitivos más buscados" por el FBI, fue detenido en el estado de Hidalgo en una operación de coordinación binacional efectuada por agentes federales y de las Fuerzas Armadas.

La captura de Rosales Castillo se logró tras el intercambio de información que permitió identificar al municipio de Pachuca como la zona de residencia de un sujeto con orden de arresto con fines de extradición.

Tras labores de vigilancia en distintas zonas del municipio, los agentes identificaron a un hombre que coincidía con las características de Alejandro Rosales Castillo, por lo que se procedió con su captura.

El sujeto contaba con una Ficha Roja emitida por la INTERPOL y era requerido por las autoridades de Carolina del Norte al estar relacionado con el asesinato de una mujer.

Estos son los cargos que le imputan a Alejandro Rosales

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo el 16 de enero. | X- FBI

Alejandro Rosales Castillo , identificado como fugitivo de alto perfil por el FBI, nació en 1998. Tras ser acusado de varios delitos graves en Estados Unidos, fue incluido en la lista de los más buscados.

De acuerdo con el FBI, las autoridades de Carolina del Norte imputan a Castillo los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

Estos cargos derivan de un mismo suceso ocurrido en 2016, año en el que se emitieron las órdenes de detención correspondientes.

Las investigaciones establecieron que el hombre está relacionado con el asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, quien era su excompañera de trabajo en Charlotte.

Foto: SSPC

El cuerpo de la víctima fue hallado el 17 de agosto de 2016 en un área boscosa en las inmediaciones del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con lesiones por disparo de arma de fuego, según datos de Infobae México y el propio FBI.

Dos días antes fue localizado el vehículo de la mujer en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona. Tras una investigación por parte de las autoridades estadounidenses, se reveló que el sujeto le debía a la mujer cerca de mil dólares.

Entre los mensajes de texto que ambos intercambiaron previo al asesinato, se identificó que acordaron reunirse en Charlotte el 9 de agosto de 2016 para que le pagara el préstamo; sin embargo, le habría hecho retirar una suma mayor de dinero en un cajero automático.

Luego de perpetrar el asesinato, Rosales huyó en compañía de su novia y cruzaron la frontera con México por Nogales, Sonora. Ella se entregó dos meses después a las autoridades, pero él se refugió en el país.

Desde 2017, Rosales Castillo fue ingresado a la lista de los 10 más buscados por el FBI. Desde 2023 se ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que permitiera su captura.

Actualmente, Rosales permanece bajo custodia y está a la espera de la resolución de su proceso de extradición hacia Estados Unidos.