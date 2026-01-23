Se entregó en México el exatleta Ryan Wedding, “la versión moderna” de El Chapo y Pablo Escobar que traficaba droga a EEUU

(An image of former Canadian Olympic snowboarder Ryan Wedding, who is a fugitive and been charged with allegedly running and participating in a transnational drug trafficking operation, is displayed on a video monitor along with bricks of cocaine, foreground, during a news conference at the FBI offices in Los Angeles, Oct. 17, 2024. (AP Photo/Damian Dovarganes, File))

El exdeportista olímpico Ryan Wedding, acusado de encabezar una red de tráfico de cocaína, fue detenido, confirmaron Kash Patel, director del FBI, y Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Figuraba entre los fugitivos más perseguidos, con una recompensa de USD 15 millones, tras ser vinculado a una organización responsable de narcotráfico y asesinatos en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.

La organización comandada por Wedding obtuvo anualmente más de mil millones de dólares en ganancias ilícitas procedentes de la venta de droga, de acuerdo con declaraciones previas de la secretaria de Justicia Pam Bondi. Las investigaciones señalaban que Wedding se asiló en México bajo la cobertura del Cártel de Sinaloa.

En su etapa como snowboard, Wedding representó a Canadá y alcanzó el puesto 24 en el eslalon gigante paralelo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Fue Kash Patel, director del FBI , calificó a Ryan James Wedding como una “versión moderna de Pablo Escobar y de ‘El Chapo’ Guzmán”.

“Resultado de exitosa cooperación”: aseguró el director del FBI

Patel confirmpó la mañana de este sábado a través de la cuenta de X (antes Twitter) del FBI, que:

“Gracias al liderazgo y compromiso del presidente Trump con la aplicación de la ley a nivel mundial, esta mañana, el Departamento de Justicia y el FBI detuvieron oficialmente a nuestro SEXTO Fugitivo Más Buscado del último año. Gracias a @AGPamBondi por su incansable búsqueda de justicia, a la Fiscalía Federal en Los Ángeles y al FBI en Los Ángeles.

“Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Drogas del FBI para que comparezca ante la justicia.

“Se cree que Wedding ha estado escondido en México durante más de una década y ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024.

“Presuntamente dirigía y participaba en una operación transnacional de narcotráfico que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa.

“Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México. Agradecemos especialmente a nuestros increíbles socios en México que facilitaron esto: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, Legat México y más. Nuestros socios federales @TheJusticeDept”.

Él mismo se entregó en México

Fue el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien reveló que el canadiense se entregó en la embajada de EEUU en México:

“Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI .

“@FBIDirectorKash, Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y otra con la Oficina de la Fiscal General de la República @FGRMexico.

“Durante los encuentros con el Director del FBI @FBI y el Embajador @USAmbMex Johnson se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

“Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países.

“El Director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios: una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas de los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos.

“El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración”.

¿Quién es Ryan Wedding?

Wedding fue snowboarder olímpico canadiense que compitió en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002, pasó a liderar una red de narcotráfico internacional vinculada al Cártel de Sinaloa.

Patel y otras autoridades estadounidenses destacaron su brutalidad, señalándolo como un “narcoterrorista” responsable de asesinar a testigos y gestionar envíos masivos de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 15 millones de dólares por su captura y lo incluyeron en la lista de los 10 más buscados, tras lo cual se reportó su arresto en México en enero de 2026.

La fiscal general de Estados Unidos,Pam Bondi, manifestó que el hombre “orquestó el asesinato de un testigo federal al publicar su imagen en un sitio web de noticias falsas,The Dirty Newz”.Jonathan Acebedo-Garcíafue ejecutado en Medellín y había sido un colaborador central del FBI para desmantelar la organización de Wedding, que llegó a mantener reuniones clandestinas en México, Canadá y Dubái, precisó la prensa canadiense citando fuentes judiciales.

Las autoridades consideran que el ex atleta intentó modificar su apariencia física y alertaron que “podría cambiar su color de cabello, su apariencia y hacer cualquier cosa para evitar ser capturado”, según destacaron agentes federales.

La última aparición de Ryan Wedding en un evento deportivo, según detalló el sitio Fis-sky, fue el 31 de marzo del 2002, cuando disputó el Campeonato Nacional en la misma categoría. En aquella oportunidad no concluyó la prueba (DNF). Su último gran rendimiento fue en febrero de ese año, cuando acabó en el primer lugar durante la Copa del Mundo de Snowboard FIS.