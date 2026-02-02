Qué pasa en mi cuerpo si bebo agua de clavos de olor todas las noches antes de dormir (Foto. Infobae México/ Jesús Aviles)

Beber agua de clavo de olor cada noche antes de dormir puede desencadenar una serie de efectos positivos en el cuerpo.

Según información de la revista especializada en salud, plantas y dieta, Healthline, esta infusión, elaborada a partir del clavo de la India, se presenta como una alternativa natural para quienes buscan potenciar la salud a través de hábitos sencillos y accesibles.

Un antioxidante y antiinflamatorio reconocido

El clavo de olor ha cobrado notoriedad por su alto contenido en eugenol y ácido gálico, dos compuestos que, de acuerdo con dicha publicación, tienen la capacidad de prevenir e interrumpir procesos inflamatorios en el organismo. E

stos compuestos actúan al realizar una “barrida” de los radicales libres, lo que ayuda a proteger las células de todos los órganos y contribuye a la prevención del envejecimiento prematuro.

Esta infusión se presenta como una alternativa natural para quienes buscan potenciar la salud a través de hábitos sencillos y accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Healthline destaca que el consumo regular de agua de clavo representa un apoyo adicional para el proceso de reparación celular que se activa de manera natural durante la noche. Este momento del día es considerado óptimo para favorecer la desintoxicación y la regeneración interna.

Protección para el hígado y ayuda en la desintoxicación

Uno de los puntos destacados en el análisis de la revista es el efecto del clavo sobre el hígado. Según la publicación, beber agua de clavo antes de dormir favorece la reparación y la protección hepática, al tiempo que facilita la eliminación de toxinas acumuladas durante el día.

Entre los beneficios mencionados se encuentran:

Depuración y protección del hígado

Eliminación de toxinas del organismo

Apoyo a los procesos de desintoxicación nocturna

Este enfoque preventivo y restaurador resulta relevante para quienes buscan mejorar su bienestar a partir de pequeños cambios en su rutina diaria.

Salud cardiovascular, cerebral y digestiva

El informe agrega que el agua de clavo influye en otros sistemas clave, como el corazón y la circulación sanguínea. El consumo nocturno de esta infusión puede favorecer la salud cardiovascular y mejorar la circulación, contribuyendo a un mejor suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos.

La publicación también señala que el cerebro y el intestino pueden verse beneficiados por esta práctica. Se reporta una mejora en el funcionamiento cerebral y digestivo, además de un impacto positivo en la regulación de la glucosa y la insulina, lo que puede ser de interés para personas que buscan controlar los niveles de azúcar en sangre.

La infusión de clavo también ayuda a mejorar la digestión y promover una cicatrización más rápida, lo que suma argumentos a favor de su incorporación en la rutina nocturna.

Beneficios para la salud bucal y alivio de la tos

Uno de los efectos menos conocidos del clavo de olor es su acción sobre la salud bucal. De acuerdo con información de Healthline, el agua de clavo puede reducir el mal aliento y proteger las encías, actuando como un aliado en la prevención de problemas bucodentales.

La lista de beneficios incluye además:

Prevención del mal aliento

Cuidado de las encías

Alivio de la tos persistente

Estos efectos se atribuyen a las propiedades antisépticas y antiinflamatorias del clavo, que han sido valoradas en la medicina tradicional y ahora cuentan con respaldo de publicaciones especializadas.

Cómo preparar el agua de clavo de olor

La preparación de esta infusión resulta sencilla. La receta recomendada consiste en agregar una cucharadita de clavo de la India en un vaso, verter 150 mililitros de agua hirviendo y dejar reposar durante cinco minutos. Se aconseja consumir la bebida treinta minutos antes de ir a dormir.

El medio especializado sugiere que la constancia en su consumo puede ser clave para experimentar plenamente los beneficios mencionados. La importancia de consultar a un profesional de la salud antes de incorporar cualquier remedio natural de manera regular, especialmente en personas con condiciones médicas preexistentes.

Cómo preparar el agua de clavo de olor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un remedio sencillo, múltiples beneficios

El reporte de Healthline concluye que el agua de clavo de olor destaca por su simplicidad y por la diversidad de efectos positivos que puede aportar.

Su uso regular se asocia tanto a la prevención como al apoyo en la recuperación de distintos sistemas del cuerpo, desde el hígado hasta la salud bucal, sin dejar de lado su función antioxidante y antiinflamatoria.