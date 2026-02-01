México

Cebolla morada contra la mala circulación, la hipertensión y los coágulos: a qué hora y cómo debes comerla

Investigaciones recientes han destacado su potencial como complemento en la dieta diaria de quienes buscan fortalecer su salud vascular

Cebolla morada contra la mala
Cebolla morada contra la mala circulación, la hipertensión y los coágulos: a qué hora y cómo debes comerla

La cebolla morada se consolida como un recurso natural que contribuye a mejorar la circulación sanguínea, combatir la hipertensión y reducir el riesgo de formación de coágulos, gracias a su riqueza en antioxidantes y compuestos azufrados.

Investigaciones recientes han destacado su potencial como complemento en la dieta diaria de quienes buscan fortalecer su salud vascular.

Propiedades y compuestos clave de la cebolla morada

De acuerdo con el cardiólogo Juan Manuel Romero Villa, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, la cebolla morada contiene una alta concentración de quercetina, un antioxidante que ayuda a proteger las paredes de los vasos sanguíneos y a disminuir el daño oxidativo. Además, los compuestos sulfurosos presentes en este vegetal contribuyen a reducir la inflamación y a mejorar la elasticidad de las arterias.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha señalado en publicaciones recientes que el color característico de la cebolla morada proviene de las antocianinas, pigmentos que “ofrecen protección adicional a las venas y favorecen la circulación”, según el informe de la institución. Estos elementos, junto con los flavonoides, potencian su capacidad para actuar como antiinflamatorio y antitrombótico.

Investigaciones recientes han destacado su
Investigaciones recientes han destacado su potencial como complemento en la dieta diaria de quienes buscan fortalecer su salud vascular

Beneficios para la circulación y prevención cardiovascular

La acción antitrombótica de la cebolla morada ha sido objeto de análisis en diversos estudios. El consumo regular de cebolla morada puede disminuir la agregación plaquetaria, lo que ayuda a prevenir la formación de coágulos en personas con riesgo cardiovascular.

Los beneficios identificados por los expertos incluyen:

  • Prevención de coágulos sanguíneos mediante la inhibición de procesos que favorecen la trombosis.
  • Reducción del colesterol LDL (“malo”) y mejora del perfil lipídico general.
  • Disminución de la inflamación venosa, lo que puede ayudar a personas con várices o con tendencia a la insuficiencia venosa.
  • Fortalecimiento de la pared vascular gracias al efecto antioxidante de la quercetina y las antocianinas.

Formas recomendadas de consumo de la cebolla morada

El modo de preparación tiene impacto directo en los efectos saludables de la cebolla morada. Consumirla cruda para aprovechar al máximo sus propiedades, ya que el proceso de cocción puede reducir la cantidad de antioxidantes disponibles.

Algunas sugerencias para incorporarla en la dieta son:

  • Añadir rodajas finas de cebolla morada cruda a ensaladas o guarniciones frescas.
  • Preparar agua de cebolla como infusión, aunque la ingesta directa en alimentos resulta más común y efectiva.
  • Integrarla en jugos naturales, combinada con otros vegetales de hoja verde para potenciar su efecto.

La UNAM ha resaltado la diferencia entre la cebolla morada y la blanca, subrayando que la primera aporta “mayor cantidad de antioxidantes y compuestos beneficiosos para la salud vascular”.

Formas recomendadas de consumo de
Formas recomendadas de consumo de la cebolla morada

Consideraciones y límites de sus efectos

Si bien la cebolla morada puede ser un complemento valioso para quienes desean cuidar su sistema circulatorio, su consumo no elimina várices preexistentes ni sustituye los tratamientos médicos indicados para la hipertensión o la insuficiencia venosa. La integración de este vegetal a la dieta debe realizarse dentro de un esquema de alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.

Entre las recomendaciones generales, se incluyen:

  • Consultar a un médico antes de incrementar significativamente el consumo de cebolla morada, especialmente en personas bajo tratamiento anticoagulante.
  • No utilizar la cebolla morada como sustituto de medicamentos prescritos para la hipertensión o problemas vasculares.
  • Considerar su efecto potencial sobre el tracto digestivo, ya que en algunas personas puede causar molestias leves como distensión abdominal.

Comparación con otras variedades de cebolla

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han comparado las distintas variedades de cebolla, señalando que la morada presenta una mayor concentración de antocianinas y flavonoides. Este perfil la convierte en una opción preferente para quienes buscan maximizar los beneficios antioxidantes y antiinflamatorios en su dieta diaria.

