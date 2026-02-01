Cada vez más mexicanos buscan un segundo empleo para subsistir: estas son las razones

Desempleados llenan solicitudes de empleo para plantas armadoras en un estacionamiento en Ciudad Juárez, México, 7 de noviembre de 2017. Fotografía tomada el 7 de noviembre de 2017. REUTERS/Jose Luis González

Aunque las cifras oficiales muestran una ligera reducción del desempleo, los nuevos puestos generados han sido, en gran parte, empleos informales. Esta tendencia limita la capacidad de los trabajadores para cubrir sus necesidades básicas con un solo salario, lo que explica por qué muchos optan por complementar sus ingresos con trabajos adicionales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el reporte Situación del mercado laboral mexicano en 2025 y productividad, una proporción considerable de la población gana hasta dos salarios mínimos, cifra que resulta insuficiente para sostener a una familia promedio dadas las líneas de pobreza por ingresos establecidas.

Millennials y centennials impulsan la tendencia

Un estudio reciente señala que 4 de cada 10 personas jóvenes —especialmente millennials y centennials— ya tienen o están buscando un segundo empleo. Esta tendencia refleja no solo la búsqueda de mayores ingresos, sino también una adaptación al entorno económico volátil y a las oportunidades laborales limitadas.

Además, un porcentaje importante de trabajadores contempla la posibilidad de aumentar sus horas de trabajo para alcanzar un nivel de ingresos más alto, en lugar de buscar incrementos salariales en sus empleos actuales.

¿Por qué cada vez más mexicanos buscan un segundo empleo?

La combinación de bajos ingresos, empleo de mala calidad y el aumento del costo de vida está impulsando a un número creciente de trabajadores en México a buscar un segundo empleo en el mercado informal para lograr estabilidad financiera, incluso cuando la tasa de desempleo ha disminuido este último año.

Aunque algunos sectores han creado puestos de trabajo, la calidad de estos sigue siendo insuficiente para garantizar seguridad social o estabilidad financiera a largo plazo.