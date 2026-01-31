Tamales de camarón: un platillo especial con sabor costero

Tamales de camarón. Foto: (Gemini IA)

Los tamales de camarón son una de las variantes más representativas de la gastronomía de las zonas costeras de México, especialmente en estados como Sinaloa, Nayarit, Sonora y Veracruz, donde los productos del mar se integran de manera natural a las recetas tradicionales.

Este platillo combina la herencia prehispánica del tamal —basado en el maíz— con ingredientes marinos que aportan un sabor intenso y característico, convirtiéndolo en una opción muy apreciada durante celebraciones familiares, ferias gastronómicas y festividades especiales.

Estos tamales son populares en estados como Sinaloa, Veracruz, Sonora y Nayarit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 gramos de camarón crudo, pelado y desvenado

1 kilo de masa de maíz para tamales

200 gramos de manteca de cerdo o vegetal

3 tazas de caldo de camarón o agua

4 chiles guajillo desvenados

2 chiles ancho desvenados

1 diente de ajo

¼ de cebolla

Sal al gusto

1 cucharadita de comino (opcional)

Hojas de maíz secas, remojadas en agua caliente

Preparación

Preparar la salsa: Hierve los chiles guajillo y ancho durante cinco minutos. Licúalos con el ajo, la cebolla, un poco del agua de cocción, sal y comino hasta obtener una salsa tersa. Reserva. Cocer el camarón: Pica los camarones en trozos pequeños y saltéalos ligeramente en una sartén con un poco de aceite durante dos o tres minutos. Agrega la salsa y cocina brevemente para integrar los sabores. Retira del fuego. Preparar la masa: Bate la manteca hasta que esté esponjosa. Incorpora poco a poco la masa de maíz, el caldo de camarón y sal, mezclando hasta obtener una masa suave y manejable. Armar los tamales: Escurre las hojas de maíz y coloca una porción de masa en el centro. Agrega una cucharada del guiso de camarón y cierra la hoja cuidadosamente. Cocción: Coloca los tamales en una vaporera con las hojas sobrantes en el fondo. Cocina a vapor durante una hora a una hora y cuarto, o hasta que la masa se desprenda fácilmente de la hoja.

Este ingrediente le dará un toque costero al tradicional platillo. Foto: (iStock)

Una vez listos, deja reposar los tamales durante unos minutos antes de servir. Pueden acompañarse con salsa roja, limón o una ensalada fresca, según la tradición regional.

Más allá de su sabor, los tamales de camarón representan la diversidad culinaria de México y la capacidad de la cocina tradicional para adaptarse a los ingredientes de cada región. Prepararlos en casa no solo permite disfrutar de un platillo auténtico, sino también mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad gastronómica del país.