Atole de pinole para el Día de la Candelaria: la receta tradicional para acompañar tus tamales

El atole de pinole es una bebida tradicional mexicana indispensable en el Día de la Candelaria y celebraciones familiares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del Día de la Candelaria reúne tradiciones que marcan el calendario mexicano, con platillos y bebidas que forman parte de la memoria colectiva.

Entre ellos, destaca el atole de pinole como una de las bebidas calientes más representativas y apreciadas en los desayunos familiares.

El pinole, elaborado a base de maíz tostado y molido, piloncillo y canela, constituye el ingrediente principal que da nombre y carácter a la bebida.

El atole de pinole ofrece un sabor a maíz tostado y una textura espesa que acompaña tamales y pan dulce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su sabor a maíz tostado y su textura espesa acompañan tamales y pan dulce en hogares de todo el país. La vigencia de esta receta responde tanto a su origen prehispánico como a su capacidad de adaptarse a las distintas regiones de México.

Ingredientes para la preparación del atole de pinole

La receta tradicional de atole de pinole requiere insumos accesibles y una técnica sencilla. Los ingredientes básicos incluyen:

½ taza de pinole

4 tazas de leche entera

1 taza de agua

¼ taza de piloncillo rallado (o ⅓ taza de azúcar moreno)

1 rama de canela

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

El resultado es una bebida espesa, dulce y aromática, con notas que recuerdan al maíz recién tostado y la canela.

Preparar atole de pinole es un proceso sencillo que no exige experiencia avanzada culinaria, solo paciencia y atención al detalle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se sirve caliente y suele acompañar tamales, convirtiéndose en un complemento habitual de los desayunos y meriendas en numerosas regiones del país.

Paso a paso, cómo preparar atole de pinole

PASO 1: Disolver el pinole en una taza de agua, mezclando hasta que no queden grumos.

PASO 2: Calentar la leche con la rama de canela y el piloncillo en un cazo a fuego medio, removiendo para disolver el piloncillo.

PASO 3: Cuando la leche hierva suave, retirar la canela.

PASO 4: Incorporar el pinole disuelto a la leche, vertiéndolo poco a poco y removiendo sin pausa.

PASO 5: Cocer a fuego bajo, removiendo durante 10 minutos, hasta que la mezcla espese y cubra el dorso de una cuchara.

PASO 6: Ajustar el dulzor al gusto, añadir el extracto de vainilla si se desea y servir caliente.

La receta tradicional del atole de pinole requiere ingredientes accesibles como leche entera, agua, piloncillo y una rama de canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar atole de pinole no requiere experiencia avanzada en cocina, solo atención a los detalles y paciencia para lograr una textura perfecta. Este proceso sencillo permite que sus sabores se integren de manera uniforme en cada taza.

Rendimiento, conservación y valor nutricional

Cada taza de atole de pinole aporta energía y nutrientes esenciales, convirtiéndose en una opción práctica para acompañar desayunos o meriendas.

Rinde: 4 tazas individuales.

Conservación: Se puede refrigerar hasta 2 días, en recipiente hermético. Para recalentar, se recomienda hacerlo a fuego bajo y removiendo para mantener la textura cremosa.

Valor nutricional por taza: 301 kcal, 11 g de proteína, 11 g de grasa, 40 g de hidratos de carbono, 2 g de fibra, 30 g de azúcares, 414 mg de calcio.

Su elaboración y consumo mantienen viva la herencia prehispánica y refuerzan el valor del maíz en la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación y consumo des esta bebida representa una herencia viva de la cocina mexicana, presente en celebraciones y reuniones familiares. Su permanencia en la mesa refuerza la importancia de las recetas tradicionales y el valor del maíz en la cultura nacional.