Estos son los beneficios de tomar avena con leche y canela en ayunas

Este alimento es una opción nutritiva, fácil de digerir y aportar energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de avena con leche y canela en ayunas se ha popularizado por su capacidad para favorecer el tránsito intestinal y aportar energía desde las primeras horas del día. La avena, en particular, destaca por su elevado contenido de fibra soluble, que se combina con los nutrientes de la leche y las propiedades aromáticas de la canela, formando un desayuno completo y funcional.

La avena en hojuelas contiene alrededor de 16,9 gramos de proteína y 6,9 gramos de grasa por cada 100 gramos, así como 66 gramos de carbohidratos y 10,6 gramos de fibra. Además, aporta minerales esenciales como el fósforo y el magnesio, y vitaminas del grupo B. La leche suma calcio, proteínas de alto valor biológico y vitamina B12, mientras que la canela proporciona pequeñas cantidades de calcio y hierro. La combinación de estos ingredientes genera un alimento energético, rico en fibra y con micronutrientes que contribuyen al funcionamiento muscular y óseo.

La combinación de avena con leche y canela por la mañana aporta fibra, antioxidantes y compuestos que pueden favorecer el metabolismo y la sensación de saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejora del tránsito intestinal y reducción de gases

El principal beneficio de la avena con leche y canela en ayunas es su aporte de fibra soluble, que actúa como un regulador natural del tránsito intestinal. Este tipo de fibra absorbe agua, aumenta el volumen de las heces y facilita su expulsión, lo que ayuda a evitar la constipación y promueve la regularidad. Además, la fermentación de la fibra en el colon genera ácidos grasos de cadena corta, los cuales nutren la flora bacteriana beneficiosa y contribuyen a reducir la acumulación de gases. Esta acción prebiótica dificulta el desarrollo de microorganismos patógenos y puede disminuir el riesgo de alteraciones en el colon.

La leche potencia la sensación de saciedad y aporta líquidos, lo que mejora la eficacia de la fibra. La canela, aunque su aporte en nutrientes es menor, añade compuestos aromáticos que pueden favorecer la digestión y mejorar la experiencia sensorial del desayuno.

La acena cocida puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre desde el inicio del día.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de este platillo nutritivo es seguro para la mayoría de la población; sin embargo, las personas con intolerancia a la lactosa deben elegir leche sin lactosa o bebidas vegetales. Quienes padecen alergia a la avena o sensibilidad al gluten (en caso de avena contaminada) deben evitar este alimento. Además, el consumo excesivo de canela no es recomendable en mujeres embarazadas ni en personas con enfermedades hepáticas, debido a la presencia de compuestos como la cumarina en algunas variedades de canela.

Recetas fácil para preparar avena con leche y canela

1. Coloca en una olla 50 gramos de avena en hojuelas y 250 mililitros de leche.

2. Añade una ramita de canela o una cucharadita de canela en polvo.

3. Cocina a fuego bajo, revolviendo de vez en cuando, hasta que la mezcla espese.

4. Retira la canela, sirve caliente y endulza al gusto con miel o fruta fresca.