México

¿No sonó la alerta sísmica en tu celular? Esta es la configuración que debe estar activada siempre

Tras el sismo de hoy, las autoridades enfatizaron la importancia de revisar los ajustes del móvil para garantizar la recepción de mensajes en futuras emergencias

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Mano sosteniendo un smartphone que muestra la pantalla de configuración de 'Alerta Sísmica' con la opción 'Activar siempre' activada, en un fondo borroso.
Una mano sostiene un smartphone mostrando la configuración de la 'Alerta Sísmica' con la opción 'Activar siempre' habilitada, esencial para la seguridad en caso de movimientos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades informaron que durante el sismo registrado este lunes 4 de mayo, el sistema de alertamiento en celulares se encontraba en fase de pruebas y mantenimiento, como parte de los preparativos para el Primer Simulacro Nacional 2026, programado para el próximo 6 de mayo.

De acuerdo con la tarjeta informativa de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), estas pruebas técnicas se realizaron con el objetivo de fortalecer el sistema de alerta sísmica vía Cell Broadcast.

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Además, confirmaron que dichos trabajos han concluido, por lo que el sistema ya se encuentra nuevamente en funcionamiento.

Sismo de magnitud 5.6 registrado en Oaxaca; se siente en CDMX
Reportan sismo de 5.6 en Oaxaca con repercusiones en la CDMX. (Gobierno de la CDMX)

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en tu celular?

Tras el sismo, se reportó que muchos ciudadanos no recibieron la alerta sísmica en sus teléfonos. Posteriormente, las autoridades informaron que la falla se debió a dos factores:

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  • El sistema estaba en fase de pruebas técnicas
  • Algunos dispositivos no cuentan con la configuración activada correctamente

Por ello, las autoridades enfatizaron la importancia de revisar los ajustes del celular para garantizar la recepción de estos mensajes en futuras emergencias.

Un detalle técnico dejó a miles de usuarios sin notificación en sus celulares mientras altavoces tradicionales sí funcionaron en la ciudad. | (Crédito: Jesús Ávilés/Infobae México)
Un detalle técnico dejó a miles de usuarios sin notificación en sus celulares mientras altavoces tradicionales sí funcionaron en la ciudad. | (Crédito: Jesús Ávilés/Infobae México)

¿Qué es el sistema Cell Broadcast?

El sistema de Cell Broadcast es una tecnología que permite enviar mensajes masivos de alerta a todos los teléfonos móviles dentro de una zona específica, sin necesidad de conexión a internet ni registro previo. Este mecanismo es fundamental para reforzar la protección civil en México, ya que complementa el sistema tradicional de alerta sísmica.

Configuración para activar la alerta sísmica en celulares

Para recibir correctamente la alerta sísmica en tu celular, es indispensable verificar que la opción esté habilitada. A continuación, te explicamos cómo hacerlo:

En dispositivos Android

  1. Ir a Ajustes
  2. Seleccionar Notificaciones
  3. Entrar en Ajustes avanzados
  4. Buscar Alertas de emergencia inalámbricas
  5. Activar todas las opciones disponibles

En dispositivos iOS (iPhone)

  1. Ir a Configuración
  2. Seleccionar Notificaciones
  3. Desplazarse hasta la parte inferior
  4. Activar las opciones de Alertas de emergencia y Alertas gubernamentales

Mantener esta configuración activa es clave para recibir avisos en tiempo real. En caso de dudas sobre la alerta sísmica en celulares o la configuración del dispositivo, la población puede comunicarse al 079, disponible en todo el país, donde se brinda orientación directa.

Primer Simulacro Nacional 2026: lo que debes saber

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener activadas estas funciones, especialmente ante la cercanía del Primer Simulacro Nacional 2026.

(X-@A_VCarranza)
(X-@A_VCarranza)

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención en la población, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha organizado un calendario de simulacros a lo largo de este año:

  • Primer simulacro nacional: conmemorando el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, se activará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas.
  • Segundo simulacro nacional: con el fin de evaluar protocolos en jornadas no laborales, este simulacro será el primero que se realiza en fin de semana, el sábado 19 de septiembre a las 11:00 horas.

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