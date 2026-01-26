México

Alejandro Filio prepara concierto en el mes de febrero: fecha y sede

El cantante de trova invitó a sus fans y al público en general a no perderse este evento musical

Alejandro Filio tendrá concierto en
Alejandro Filio tendrá concierto en el mes de febrero de 2026. Foto: FRANCISCO GUASCO/CUARTOSCURO.

Alejandro Filio anunció que daría un concierto para el próximo mes de febrero.

A través de sus redes sociales oficiales, el cantante de trova reveló que prepara un evento musical para el siguiente mes del año y ya se ha revelado la fecha y sede donde se llevará a cabo.

En las redes sociales oficiales del intérprete de ‘Despierta’ y ‘Brazos de sol’, se dio a conocer la fecha y el lugar donde, por alrededor de hora y media, el trovador cantará sus respectivas melodías.

De igual manera, invitó al público en general y a sus fans a no perderse el evento musical programado para el mes de febrero.

El evento musical se llevó a cabo por el Día de Muertos en la demarcación de la capital del país. Crédito: Facebook/Alcaldía Milpa Alta.

Alejandro Filio se presentará el 14 de febrero en el estado de Puebla

El cantante Alejandro Filio indicó que su próximo concierto se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en el estado de Puebla.

Su presentación será en el Teatro Gabriel Pastor y el evento musical arrancará a las 20:00 horas en el recinto de esta entidad de la República Mexicana.

Por lo tanto los detalles del siguiente concierto de Alejandro Filio son:

  • Sábado 14 de febrero
  • Teatro Gabriel Pastor
  • 20:00 horas inicia el evento musical
Alejandro Filio se presentará el
Alejandro Filio se presentará el sábado 14 de febrero en el estado de Puebla. Foto: Alejandro Filio.

Accidente de Alejandro Filio

Alejandro Filio indicó a través de sus redes sociales oficiales en julio del año pasado que sufrió un leve accidente, el cual le terminó lastimando su brazo izquierdo, por lo que cancelará su presentación en Atlixco, Puebla, programada para los días posteriores.

El compositor de trova mexicana se presentaría en la Feria de Atlixco 2025, realizada en el estado de Puebla, la cual se realizó del sábado 19 hasta el domingo 27 de julio.

Debido al accidente que sufrió, el cantante anunció sobre su estado de salud y, debido a que resultó con lesiones en el brazo izquierdo, no se presentaría en este sitio ubicado en dicha entidad.

Un poco de Alejandro Filio

Alejandro Filio es un cantautor mexicano nacido en la Ciudad de México el 13 de marzo de 1960. Su trayectoria artística comenzó a finales de la década de 1970, inspirado por el movimiento de la Nueva Trova Cubana y la canción de autor latinoamericana.

Filio destaca por la profundidad de sus letras, que abordan temas como el amor, la vida cotidiana y la reflexión social. A lo largo de más de cuatro décadas, ha producido numerosos discos y canciones emblemáticas como “Brazos de sol”, “Piedra y camino” y “Tú de qué vas”.

Alejandro Filio destaca por la
Alejandro Filio destaca por la profundidad de sus letras, que abordan temas como el amor, la vida cotidiana y la reflexión social. Foto: Instagram/alejandrofiliomusic.

Además de su labor como intérprete, ha colaborado con otros músicos reconocidos en la escena hispanoamericana. Su estilo se caracteriza por una voz cálida y una guitarra precisa, lo que lo ha consolidado como figura relevante en la música de autor en México.

Alejandro Filio sigue presentándose en escenarios nacionales e internacionales, manteniendo vigente su propuesta artística.

Temas Relacionados

Alejandro FilioMúsicaConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos en MéxicoConciertos MéxicoTrovaPueblamexico-entretenimientomexico-noticias

