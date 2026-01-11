Concierto sinfónico de Demon Slayer en CDMX: fecha, sede y cómo conseguir boletos

La Orquesta Sinfónica de Minería interpretará en vivo la música de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Crédito: Comunicación VENTIX

La fusión de imagen y sonido llegará al Auditorio Nacional de la Ciudad de México cuando la Orquesta Sinfónica de Minería interprete en vivo la música de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La presentación promete transformar la experiencia de los fanáticos, quienes podrán revivir los momentos más sobresalientes de la serie en un formato sinfónico y cinematográfico.

El concierto sinfónico de Demon Slayer, que tendrá lugar el 24 de febrero de 2026 en CDMX, ofrecerá a los fans una experiencia audiovisual única. (Captura de video)

Concierto sinfónico de Demon Slayer en Ciudad de México

Para quienes desean sumergirse en el universo de Tanjiro y Nezuko la cita única será:

Fecha: Martes 24 de febrero de 2026

Hora: 20:30

Sede: Auditorio Nacional, Ciudad de México

Integrada por 18 músicos, la Orquesta Sinfónica de Minería será la encargada de dar vida a la banda sonora original de la serie. Durante el evento, los asistentes podrán ver en pantalla grande las secuencias más icónicas del Arco del Tren Infinito, así como otras escenas memorables.

Además, la combinación entre la interpretación en vivo y las imágenes permitirá a los seguidores revivir la emoción de las batallas y el dramatismo de cada episodio.

La proyección de escenas del Arco del Tren Infinito y otras secuencias icónicas en pantalla grande acompañará la música orquestal en vivo. (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

Cómo conseguir boletos para el concierto

La venta de entradas estará disponible a través de los canales oficiales del Auditorio Nacional y plataformas de boletaje autorizadas.

Se recomienda a los interesados estar atentos a los anuncios, ya que se espera una alta demanda por tratarse de un evento especial para seguidores del anime y entusiastas de la música sinfónica.

Historia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

La historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha cautivado a público de todas las edades con su retrato de la lucha de Tanjiro Kamado, quien busca salvar a su hermana y enfrentar a los demonios que azotaron a su familia.

La serie destaca valores como la empatía y la fuerza de voluntad, lo que ha fortalecido su popularidad en todo el mundo.

Sobre la música, fundamental en la ambientación de la trama, ha alcanzado reconocimiento internacional, siendo interpretada incluso en eventos como los Juegos Olímpicos de Japón 2020.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba narra la historia de Tanjiro Kamado en su lucha contra los demonios y en la búsqueda de salvar a su hermana Nezuko. (Créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment)

En lo que respecta a la música, el concierto en CDMX se perfila como una experiencia imperdible tanto para los aficionados del anime como para quienes disfrutan de la música orquestal en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Historia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

La historia sigue a Tanjiro Kamado, un joven que vive en el Japón de la era Taisho y cuya vida cambia drásticamente cuando su familia es atacada por demonios. Tanjiro descubre que su hermana menor, Nezuko, ha sobrevivido al ataque, pero ha sido convertida en demonio.

Decidido a salvar a su hermana y vengar a su familia, Tanjiro se une a los Cazadores de Demonios, una organización dedicada a combatir a estas criaturas. A lo largo de su viaje, Tanjiro entrena bajo la tutela de Sakonji Urokodaki y se encuentra con otros personajes que se convierten en sus aliados, como Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

El objetivo principal de Tanjiro es encontrar una cura para Nezuko y derrotar a Muzan Kibutsuji, el demonio original y responsable de la tragedia de su familia.