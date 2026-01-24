México

Sistema Anticorrupción pide que se separe del cargo Marina del Pilar mientras se investiga a su exesposo por presuntos vínculos con el narcotráfico

La licencia temporal sería para garantizar la gobernabilidad y la confianza pública

Guardar
La FGR investiga al exesposo
La FGR investiga al exesposo de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, Carlos Alberto Torres (IG/marinadelpilar_ao/Especial)

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, hizo un llamado público a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que se separe temporalmente de su cargo mientras se esclarecen las acusaciones que pesan contra su exesposo, Carlos Torres, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el narcotráfico y posibles actos de corrupción.

El posicionamiento fue difundido en redes sociales de la Red Nacional de CPC de los sistemas anticorrupción, en el que se subraya que la solicitud de licencia no implica una condena ni una afirmación de responsabilidad por parte de la mandataria estatal.

“Hacemos un llamado a la Gobernadora del Estado de Baja California para que solicite licencia y se separe temporalmente del cargo mientras la investigación se esclarece y se determina lo conducente por las autoridades competentes”, señala el documento firmado por los participantes.

Los firmantes enfatizaron que se trata de una medida prudencial, orientada a proteger el interés público por encima de cualquier interés personal o político, y a evitar que la investigación en curso pueda verse afectada por percepciones de interferencia, conflicto de interés o debilitamiento institucional.

Respaldo de sistemas estatales y ONG

La titular del SNA, Vania
La titular del SNA, Vania Pérez pidió a la gobernadora de BC, Marina del Pilar que se separe del cargo (@vaniaperezmor/X)

El pronunciamiento fue respaldado por integrantes de los Sistemas Estatales Anticorrupción de Puebla, Durango, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, así como por al menos siete organizaciones de la sociedad civil y activistas especializados en temas de transparencia y combate a la corrupción.

En el texto, los firmantes argumentaron que su postura se sustenta en dos principios fundamentales de cualquier democracia: el derecho de la población a vivir en un ambiente libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno. Bajo esta lógica, consideraron indispensable tomar medidas preventivas cuando existe una investigación abierta que podría comprometer la legitimidad del ejercicio del poder.

“Sin prejuzgar, sin imputar delitos y respetando plenamente la presunción de inocencia, consideramos que, por razones de integridad pública, gobernabilidad y confianza institucional, resulta indispensable actuar con responsabilidad”, se lee en el documento.

Que investigación sea con transparencia e imparcialidad

Carlos Torres es investigado por
Carlos Torres es investigado por diversos delitos, entre ellos, tener vínculos con el crimen organizado

Asimismo, las organizaciones y representantes ciudadanos exhortaron a las autoridades federales y ministeriales a conducir la investigación con celeridad, imparcialidad, rigor jurídico y absoluta transparencia, garantizando en todo momento el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.

“El país necesita certezas, no polarización; instituciones, no sospechas permanentes; gobernantes comprometidos, no proyectos personalistas”, afirmaron los firmantes, al tiempo que reiteraron que su llamado busca fortalecer el Estado de derecho tanto en Baja California como a nivel nacional.

De acuerdo con el posicionamiento, una separación temporal del cargo por parte de la gobernadora permitiría reducir tensiones políticas, preservar la estabilidad institucional del estado y enviar un mensaje claro de compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas.

Hasta el momento, Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido una postura pública en respuesta directa a este llamado. En tanto, se confirmó que su exesposo, Carlos Torres, se encuentra bajo investigación de la FGR, aunque las autoridades federales no han detallado públicamente el avance ni el alcance de las indagatorias.

El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública y en círculos políticos, en un contexto nacional marcado por la exigencia ciudadana de mayor transparencia, combate frontal a la corrupción y separación clara entre el poder político y cualquier posible vínculo con actividades ilícitas.

Temas Relacionados

Marina del PilarSNASistema AnticorrupciónSeparación del cargoBaja CaliforniaFGRNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Mujer emociona a internet al graduarse tras trabajar como botarga del Dr. Simi | Video viral

La historia se convirtió en símbolo de perseverancia para miles de jóvenes que sueñan convertirse en profesionista

Mujer emociona a internet al

“Fue gacho”: Gaby Platas revela cómo está su relación con Adal Ramones tras cancelación de ‘Enrollados’

La famosa explicó un poco más sobre todo lo acontecido con la polémica gira

“Fue gacho”: Gaby Platas revela

Mujeres perciben mayor inseguridad que los hombres en México: estas son las ciudades donde se sienten más seguras

El INEGI indicó que las mujeres perciben mayor inseguridad en cajeros y la calle en general

Mujeres perciben mayor inseguridad que

¿Se entregó o lo capturaron elementos del FBI? Chocan versiones de Harfuch y Pam Bondi sobre captura de Ryan Wedding

El exatleta olímpico canadiense fue detenido el pasado jueves por la noche, sin embargo, autoridades mexicanas dieron una versión, y autoridades estadounidenses otra

¿Se entregó o lo capturaron

Tiktoker La Nicholette apareció en video tras secuestro: “Trabajo con Mayito Flaco”

Supuestamente fue secuestrada por el crimen organizado, en la grabación aparece culpando a “La Mayiza”

Tiktoker La Nicholette apareció en
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Se entregó o lo capturaron

¿Se entregó o lo capturaron elementos del FBI? Chocan versiones de Harfuch y Pam Bondi sobre captura de Ryan Wedding

Tiktoker La Nicholette apareció en video tras secuestro: “Trabajo con Mayito Flaco”

“El Botox” fue detenido por primera vez en 2018 en inmueble perteneciente a colaborador de Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco

Paty Navidad reta a Anabel Hernández para que muestre pruebas de sus supuestos vínculos con Beltrán Leyva: “Ya son años”

Tras la reciente captura de Ryan Wedding, ahora este narco mexicano es uno de los 10 más buscados por el FBI

ENTRETENIMIENTO

El Malilla y El Bogueto,

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

“Fue gacho”: Gaby Platas revela cómo está su relación con Adal Ramones tras cancelación de ‘Enrollados’

Exasistente de Pati Chapoy cree que dos integrantes de Ventaneando influirían sobre ella: “Son malévolas”

BTS en México: se agotan boletos para todas las fechas en la venta general de CDMX

Paty Navidad reta a Anabel Hernández para que muestre pruebas de sus supuestos vínculos con Beltrán Leyva: “Ya son años”

DEPORTES

Este portero mexicoamericano será compañero

Este portero mexicoamericano será compañero de Messi en el Inter Miami para la temporada 2026

Antonio Briseño responde a las críticas y reivindica su trayectoria tras el bicampeonato con Toluca

Alexis Vega reaparece en redes y apunta al tricampeonato con Toluca: ¿cuándo volvería?

El México vs Bolivia se disputará en un estadio en construcción

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?