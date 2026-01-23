Sheinbaum se deslinda de investigación contra exesposo de María del Pilar

Claudia Sheinbaum. (Presidencia)

Durante la mañanera del pueblo de este 23 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada sobre la actual investigación por parte de la Fiscalía del estado al exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

“Tiene que informar la Fiscalía General de la República si ellos tienen investigación pues tienen que decirlo” , declaró la mandataria.

Agregó que ella no cuenta con mayor información sobre el caso, ya que se enteró por un medio de comunicación, reiterando que todos los detalles sobre la indagación deben ser comunicados por las autoridades correspondientes.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. (REUTERS/Jorge Duenes)

Lo que se sabe de la denuncia contra Carlos Torres Torres

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación contra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, tras ser acusado por los delitos de participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero, en coordinación con su hermano Luis Alfonso Torres Torres.

Entre los elementos implicados se encuentran pagos mensuales de 150 mil dólares por parte del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, con el objetivo de facilitar las operaciones de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información de N+ Focus.

Durante la conferencia realizada el 21 de enero de 2026 en Tijuana, Marina del Pilar aseguró que conocía con antelación el proceso judicial hacia su exmardo.

“¿Si conocía esa denuncia? Todos la conocíamos. Ustedes también la conocían: se trata del mismo tema de aproximadamente hace un mes, mes y medio, donde salieron unos citatorios filtrados y demás que estuvieron en medios de comunicación”, señaló la mandataria estatal.

Una denuncia anónima es el fundamento para el expediente iniciado contra Torres Torres, según la gobernadora de Baja California. Por otro lado, expresó su respaldo al trabajo del Ministerio Público federal, así como su confianza para realizar una investigación seria y responsable para esclarecer cualquier situación delictiva.

El acusado reconoció el miércoles pasado que existe una indagación de la FGR en su contra, derivada de una “denuncia anónima”, restándole importancia al proceso legal.

Carlos Torres subrayó que el caso “no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro”.