Museo del Metro de CDMX celebra su noveno aniversario: exposiciones para descubrir más de 50 años de historia

El Museo del Metro de la CDMX llega a su noveno aniversario. Foto: X/@MetroCDMX.

El Museo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México celebra su noveno aniversario desde su creación.

A través de sus redes sociales oficiales, el transporte público local notificó que este espacio cultural, donde las personas pueden visitarlo para conocer un poco más sobre su historia, llegó a su noveno aniversario.

Asimismo, compartió un video en sus redes sociales oficiales donde se muestra que el Museo del Metro de la Ciudad de México llegó a su noveno aniversario.

“Este 28 de enero, el Museo del Metro conmemora su noveno aniversario y se consolida como un espacio institucional dedicado a resguardar, difundir y poner al alcance de la ciudadanía la memoria histórica, artística y cultural del Metro y de la Ciudad de México”, informó el STC de la capital del país.

Adrián Rubalcava, director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, invitó a la población a asistir. Crédito: X/@MetroCDMX.

¿Qué es el Museo del Metro de la CDMX?

El Museo del Metro de la Ciudad de México es un espacio cultural dedicado a la historia, funcionamiento y relevancia del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital mexicana.

El museo exhibe objetos, documentos, fotografías y material audiovisual que documentan la evolución del Metro desde su inauguración en 1969 hasta la actualidad.

El Museo del Metro de la Ciudad de México es un espacio cultural dedicado a la historia. Foto: X/@MetroCDMX.

Entre sus salas se encuentran exposiciones sobre la construcción de las líneas, los avances tecnológicos, la arquitectura de las estaciones, las campañas culturales y de seguridad, así como piezas gráficas relacionadas con los íconos y el arte urbano presente en el sistema.

El museo también destaca la importancia del Metro en la vida diaria de millones de personas y su impacto en la movilidad y el desarrollo urbano de la Ciudad de México.

¿En dónde se encuentra el Museo del Metro de la CDMX?

El Museo del Metro está ubicado dentro de la estación Mixcoac, correspondiente a las líneas 7 y 12 del Metro. La entrada es gratuita y está abierta al público en general, con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre uno de los sistemas de transporte más emblemáticos de la ciudad.

La entrada al público es libre, informó el Metro de la CDMX. Foto: X/@MetroCDMX.

¿En qué horario está abierto el Museo del Metro de la CDMX?

El Museo del Metro de la Ciudad de México está abierto en el siguiente horario:

Martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas

Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas

La entrada es libre para todo el público informó el STC a través de sus redes sociales oficiales.

850 mil personas han visitado el Museo del Metro de la CDMX

El Museo del Metro se encuentra en la estación Mixcoac de la Línea 12 y es una iniciativa del STC para resaltar el valor social del transporte público.

El espacio busca garantizar el acceso a la cultura y al arte como parte de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Desde su apertura, el museo ha ofrecido exposiciones y actividades culturales dirigidas a usuarios y visitantes.

En sus primeros nueve años de funcionamiento, este recinto ha registrado la visita de aproximadamente 850 mil personas, consolidándose como un punto de encuentro cultural dentro del sistema de movilidad de la Ciudad de México.