México

Museo del Metro de CDMX celebra su noveno aniversario: exposiciones para descubrir más de 50 años de historia

La entrada es libre para todo el público, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC)

Guardar
El Museo del Metro de
El Museo del Metro de la CDMX llega a su noveno aniversario. Foto: X/@MetroCDMX.

El Museo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México celebra su noveno aniversario desde su creación.

A través de sus redes sociales oficiales, el transporte público local notificó que este espacio cultural, donde las personas pueden visitarlo para conocer un poco más sobre su historia, llegó a su noveno aniversario.

Asimismo, compartió un video en sus redes sociales oficiales donde se muestra que el Museo del Metro de la Ciudad de México llegó a su noveno aniversario.

“Este 28 de enero, el Museo del Metro conmemora su noveno aniversario y se consolida como un espacio institucional dedicado a resguardar, difundir y poner al alcance de la ciudadanía la memoria histórica, artística y cultural del Metro y de la Ciudad de México”, informó el STC de la capital del país.

Adrián Rubalcava, director General del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, invitó a la población a asistir. Crédito: X/@MetroCDMX.

¿Qué es el Museo del Metro de la CDMX?

El Museo del Metro de la Ciudad de México es un espacio cultural dedicado a la historia, funcionamiento y relevancia del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital mexicana.

El museo exhibe objetos, documentos, fotografías y material audiovisual que documentan la evolución del Metro desde su inauguración en 1969 hasta la actualidad.

El Museo del Metro de
El Museo del Metro de la Ciudad de México es un espacio cultural dedicado a la historia. Foto: X/@MetroCDMX.

Entre sus salas se encuentran exposiciones sobre la construcción de las líneas, los avances tecnológicos, la arquitectura de las estaciones, las campañas culturales y de seguridad, así como piezas gráficas relacionadas con los íconos y el arte urbano presente en el sistema.

El museo también destaca la importancia del Metro en la vida diaria de millones de personas y su impacto en la movilidad y el desarrollo urbano de la Ciudad de México.

¿En dónde se encuentra el Museo del Metro de la CDMX?

El Museo del Metro está ubicado dentro de la estación Mixcoac, correspondiente a las líneas 7 y 12 del Metro. La entrada es gratuita y está abierta al público en general, con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre uno de los sistemas de transporte más emblemáticos de la ciudad.

La entrada al público es
La entrada al público es libre, informó el Metro de la CDMX. Foto: X/@MetroCDMX.

¿En qué horario está abierto el Museo del Metro de la CDMX?

El Museo del Metro de la Ciudad de México está abierto en el siguiente horario:

  • Martes a viernes de 10:00 a 18:00 horas
  • Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas

La entrada es libre para todo el público informó el STC a través de sus redes sociales oficiales.

850 mil personas han visitado el Museo del Metro de la CDMX

El Museo del Metro se encuentra en la estación Mixcoac de la Línea 12 y es una iniciativa del STC para resaltar el valor social del transporte público.

El espacio busca garantizar el acceso a la cultura y al arte como parte de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Desde su apertura, el museo ha ofrecido exposiciones y actividades culturales dirigidas a usuarios y visitantes.

En sus primeros nueve años de funcionamiento, este recinto ha registrado la visita de aproximadamente 850 mil personas, consolidándose como un punto de encuentro cultural dentro del sistema de movilidad de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Museo Metro CDMXCDMXMetro CDMXMetroCulturamexico-noticias

Más Noticias

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Las recientes declaraciones del exentrenador universitario evidenciaron diferencias sobre el trabajo de formación y las prioridades de la directiva

Tuca Ferreti lanza dura crítica

La red de Consulados de México reafirma su labor institucional en EEUU

El comunicado oficial enfatizó que las funciones diplomáticas en ese país priorizan el apoyo a ciudadanos

La red de Consulados de

¿Qué beneficios tiene comer plátano por la noche?

La presencia de triptófano y minerales esenciales en esta fruta favorece la relajación y apoya tus horas de descanso

¿Qué beneficios tiene comer plátano

El hábito cotidiano que se debe evitar para detener el envejecimiento del contorno de ojos

Un gesto habitual al limpiar tu rostro puede hacer que la piel de los párpados pierda firmeza y luzca cansada con el tiempo

El hábito cotidiano que se

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Las lesiones de Luis Chávez y Rodrigo Huescas han sembrado duda al ‘Vasco’ sobre la lista final de convocados a menos de seis meses del debut de México en la Copa del Mundo 2026

Javier Aguirre se reunirá con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a “El Chino Arce”

Detuvieron a “El Chino Arce” de Los Salazar, presunto responsable de un ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos en Sonora

Aseguran chalecos con la leyenda CJNG en inmueble de Morelos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Paulina Rubio y

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Organizadores del Axe Ceremonia asumen responsabilidad por muerte de fotógrafos y buscan acuerdo con familiares

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente