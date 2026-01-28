Gobierno de la CDMX anuncia la gira de la Copa Mundial: cuándo y dónde estará el trofeo

Brugada anunció la gira de la Copa del Mundo por México. Créditos: Jefatura de Gobierno CDMX.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la capital será anfitriona de la gira del trofeo en el marco de los preparativos rumbo a la Copa del Mundo 2026 que ofrece la FIFA como parte de sus experiencias para los aficionados.

El evento tendrá lugar en la nueva Utopía Magdalena Mixhuca, un espacio ubicado en la Ciudad Deportiva de la alcaldía Iztacalco que contará con más de 120 mil metros cuadrados y ofrecerá servicios gratuitos a la ciudadanía.

La mandataria capitalina expresó en conferencia de prensa: “Queremos que la Ciudad de México sea la mejor sede mundialista y estamos trabajando para ello. Es en beneficio de la población de la ciudad”.

La fecha en la que el trofeo se encontrará en la capital será del 5 al 8 de junio de 2026, y como requisitos se deberá registrar un correo electrónico con nombre completo para participar en el sorteo diario de boletos.

Es una oportunidad única para conocer el trofeo, asegura Brugada. Créditos: Jefatura de Gobierno CDMX.

La Copa del Mundo en otras ciudades de México

El recorrido del trofeo de la Copa Mundial FIFA no se limitará a la capital. Serán 10 ciudades mexicanas las que recibirán la visita entre febrero y junio de 2026, en una gira que se extenderá por 26 días antes del inicio del campeonato.

Las paradas confirmadas incluyen:

Guadalajara (Estadio Guadalajara): 28 de febrero al 2 de marzo

León (Poliforum): 4 y 5 de marzo

Veracruz (WTC): 6 y 7 de marzo

Chihuahua (Centro de Convenciones): 9 y 10 de marzo

Querétaro (Centro de Convenciones): 11 y 12 de marzo

Monterrey (Estadio Monterrey): 14 al 16 de marzo

Puebla (Centro de Congresos): 18 y 19 de marzo

Mérida (Centro Internacional de Congresos): 21 y 22 de marzo

CDMX (Utopía Magdalena Mixhuca): 5 al 8 de junio

Actividades y experiencia para el público

Quienes asistan al evento podrán no solo admirar el trofeo oficial, sino también disfrutar de varias actividades interactivas, tales como:

Fotografía con el trofeo de la FIFA

Máquina de garra con pines conmemorativos

Balón gigante de reciclaje PET y latas con premios

Tiro al blanco con balón

Anota gol en la portería

Colección de posters históricos

Recorrido por los pasajes históricos de los mundiales celebrados en México

Habrán actividades lúdicas en dicho evento. Créditos: Jefatura de Gobierno CDMX.

Es una oportunidad única para quienes vivan esta experiencia, ya que el trofeo solo abandona el museo de la FIFA en Suiza en dos ocasiones cada cuatro años: para la gira oficial y durante el desarrollo del Mundial.

Puntos destacados de la gira del trofeo en México

La entrada al evento en CDMX será gratuita, pero requiere registro.

El trofeo visitará 10 ciudades mexicanas antes del Mundial 2026.

La sede principal en la capital será la nueva Utopía Magdalena Mixhuca, aún en construcción.

Se ofrecerán actividades inmersivas para todos los asistentes, incluyendo juegos y exhibiciones históricas.

El trofeo de la Copa Mundial FIFA solo sale de Suiza en dos ocasiones cada ciclo mundialista, lo que convierte a esta gira en una oportunidad excepcional.