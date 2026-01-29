México

Universidad de las Artes CDMX: estas serán las 19 licenciaturas que se impartirán en este nuevo espacio educativo

Autoridades de la Ciudad de México indicaron que para ingresar al plantel de educación superior no se realizará examen

Guardar
Así se verá la Universidad
Así se verá la Universidad de las Artes en el Centro Histórico de la CDMX. Foto: X/@MorenaCiudadMex.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la creación de la Universidad de las Artes en la capital del país.

Fue en una conferencia de prensa donde la mandataria capitalina, junto a varias autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, informaron sobre construir este espacio educativo de las artes.

Cabe destacar que Clara Brugada, junto con la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis Mor, firmaron un decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Universidad de las Artes.

En la rueda de prensa, la cual se realizó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, dieron detalles de este nuevo espacio para cursar alguna licenciatura en educación superior.

Asimismo, señalaron dónde será construida, así como las licenciaturas que impartirá, recalcando que serán 19 y demás detalles.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmó el decreto de la Universidad de las Artes. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Universidad de las Artes en la CDMX impartirá 19 licenciaturas, anuncia Clara Brugada

La Universidad de las Artes en la Ciudad de México contará con 19 licenciaturas en total; así lo dio a conocer Clara Brugada en conferencia de prensa.

Aunque no dieron el nombre de las 19 licenciaturas que tendrá este espacio educativo, revelaron algunas como sus respectivas terminales que tendrán.

De igual manera, también indicaron autoridades capitalinas que ramas de las carreras o especialidades irán encaminadas a danza, teatro, música, artes visuales, artes audiovisuales, producción, memoria y conservación.

Algunas de las licenciaturas serán las siguientes:

  • Danza: Terminación como intérprete, bailarín o con terminación en coreografía.
  • Teatro: Terminación en actuación o dirección o dramaturgia y guion.
  • Música: Terminación como intérprete, como docente o como productor musical, productora musical.
  • Artes visuales: Terminación en medios pictóricos, gráfica y curaduría.
  • Curaduría
  • Artes audiovisuales: Terminación en dirección, sonido y postproducción.
  • Fotografía
  • Producción: Terminación en artes escénicas, festivales y eventos masivos, técnica y cinematográfica.
  • Memoria histórica y conservación
La mandataria capitalina indicó que este espacio contará con 19 licenciaturas para los interesados. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

Autoridades capitalinas indicaron que la duración de las licenciaturas será de cuatro años y la matrícula está estimada para un máximo de 4 mil estudiantes.

Para ingresar a la Universidad de las Artes no es necesario hacer un examen, según indicaron autoridades de la Ciudad de México; solamente tendrán que esperar la convocatoria.

¿Quiénes podrán ingresar a la Universidad de las Artes en la CDMX?

De acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, las personas que ingresen a la Universidad de las Artes tendrán que tener interés en la formación a nivel superior, en diversos ámbitos de las artes, con énfasis en la incidencia social, la perspectiva de derechos humanos y la exploración interdisciplinar.

La jefa de Gobierno de
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó sobre la creación de estos espacios y dio detalles. Foto: X/@SeGobCDMX.

¿Cómo será el perfil del egresado en la Universidad de las Artes en la CDMX?

Las personas que egresen de la Universidad de las Artes tendrán la siguiente formación:

  • Las personas que egresen de la Universidad de las Artes tendrán la siguiente formación:
  • Académica y crítica: Tendrán la capacidad de analizar los procesos artísticos y culturales, desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica.
  • Competencias artísticas y creativas, dominando su disciplina.
  • Crear propuestas innovadoras y colaborativas.
  • Dominio de la disciplina, pero con un compromiso comunitario y social, para diseñar proyectos artísticos con impacto comunitario, territorial, inclusivo y equitativo.
  • Herramientas para la pedagogía y la mediación
  • Tendrán aprendizaje en gestión y producción cultural, para gestionar proyectos y programas artísticos con sostenibilidad y uso de herramientas digitales, con ética y humanismo mexicano.
  • Actuarán con compromiso ético, perspectiva de género y defensa de los derechos culturales.

Temas Relacionados

Universidad de las ArtesCDMXGobierno de CDMXClara BrugadaArtesCulturaEducaciónmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de enero: L7 del MB presenta retrasos debido a la presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

De diabetes a cáncer: estas son las enfermedades que el café ayuda a combatir, según la UNAM

Esta deliciosa bebida tiene beneficios para la salud

De diabetes a cáncer: estas

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

El club hidrocálido estaría negociando la llegada del delantero de 21 años, buscando que sume proyección internacional a la ofensiva en el Clausura 2026

Esta es la cifra millonaria

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima: las temperaturas que predominarán este 29 de enero en Cancún

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del Mayito Flaco al “Carlitos

Del Mayito Flaco al “Carlitos Rugrats”: así es la estructura donde operaba “El Palillo”

Cuál sería la relevancia de El Dorado en la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

La Marina detuvo a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Trabajador frustra asalto de grupo

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

Tras acusaciones de Pati Chapoy sobre muerte de mamá de Daniel Bisogno, Raquel Bigorra cuenta cómo era la relación familiar

Organizadores del Axe Ceremonia asumen responsabilidad por muerte de fotógrafos y buscan acuerdo con familiares

Sylvia Pasquel da importante anuncio sobre la salud y la carrera de Alejandra Guzmán

‘Max’ arrasa en Netflix: La historia de un perro militar que domina el Top 10 de películas en México

DEPORTES

Esta es la cifra millonaria

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente

Quién es el auxiliar de André Jardine que podría dejar el club América

Este es el mediocampista de la MLS que Tigres estaría buscando fichar

Así reaccionaron Robert Morales y Coco Carrasquilla ante la posible llegada de Uriel Antuna a Pumas

¿Quién es Pedro Bravo, posible refuerzo de Tigres?