Universidad de las Artes CDMX: estas serán las 19 licenciaturas que se impartirán en este nuevo espacio educativo

Así se verá la Universidad de las Artes en el Centro Histórico de la CDMX. Foto: X/@MorenaCiudadMex.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la creación de la Universidad de las Artes en la capital del país.

Fue en una conferencia de prensa donde la mandataria capitalina, junto a varias autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, informaron sobre construir este espacio educativo de las artes.

Cabe destacar que Clara Brugada, junto con la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis Mor, firmaron un decreto de creación del organismo público descentralizado denominado Universidad de las Artes.

En la rueda de prensa, la cual se realizó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, dieron detalles de este nuevo espacio para cursar alguna licenciatura en educación superior.

Asimismo, señalaron dónde será construida, así como las licenciaturas que impartirá, recalcando que serán 19 y demás detalles.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmó el decreto de la Universidad de las Artes. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Universidad de las Artes en la CDMX impartirá 19 licenciaturas, anuncia Clara Brugada

La Universidad de las Artes en la Ciudad de México contará con 19 licenciaturas en total; así lo dio a conocer Clara Brugada en conferencia de prensa.

Aunque no dieron el nombre de las 19 licenciaturas que tendrá este espacio educativo, revelaron algunas como sus respectivas terminales que tendrán.

De igual manera, también indicaron autoridades capitalinas que ramas de las carreras o especialidades irán encaminadas a danza, teatro, música, artes visuales, artes audiovisuales, producción, memoria y conservación.

Algunas de las licenciaturas serán las siguientes:

Danza : Terminación como intérprete, bailarín o con terminación en coreografía.

Teatro : Terminación en actuación o dirección o dramaturgia y guion.

Música : Terminación como intérprete, como docente o como productor musical, productora musical.

Artes visuales : Terminación en medios pictóricos, gráfica y curaduría.

Curaduría

Artes audiovisuales: Terminación en dirección, sonido y postproducción.

Fotografía

Producción : Terminación en artes escénicas, festivales y eventos masivos, técnica y cinematográfica.

Memoria histórica y conservación

La mandataria capitalina indicó que este espacio contará con 19 licenciaturas para los interesados. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

Autoridades capitalinas indicaron que la duración de las licenciaturas será de cuatro años y la matrícula está estimada para un máximo de 4 mil estudiantes.

Para ingresar a la Universidad de las Artes no es necesario hacer un examen, según indicaron autoridades de la Ciudad de México; solamente tendrán que esperar la convocatoria.

¿Quiénes podrán ingresar a la Universidad de las Artes en la CDMX?

De acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, las personas que ingresen a la Universidad de las Artes tendrán que tener interés en la formación a nivel superior, en diversos ámbitos de las artes, con énfasis en la incidencia social, la perspectiva de derechos humanos y la exploración interdisciplinar.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó sobre la creación de estos espacios y dio detalles. Foto: X/@SeGobCDMX.

¿Cómo será el perfil del egresado en la Universidad de las Artes en la CDMX?

Las personas que egresen de la Universidad de las Artes tendrán la siguiente formación:

Las personas que egresen de la Universidad de las Artes tendrán la siguiente formación:

Académica y crítica: Tendrán la capacidad de analizar los procesos artísticos y culturales, desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica.

Competencias artísticas y creativas, dominando su disciplina.

Crear propuestas innovadoras y colaborativas.

Dominio de la disciplina, pero con un compromiso comunitario y social, para diseñar proyectos artísticos con impacto comunitario, territorial, inclusivo y equitativo.

Herramientas para la pedagogía y la mediación

Tendrán aprendizaje en gestión y producción cultural, para gestionar proyectos y programas artísticos con sostenibilidad y uso de herramientas digitales, con ética y humanismo mexicano.

Actuarán con compromiso ético, perspectiva de género y defensa de los derechos culturales.