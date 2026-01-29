Luisa Alcalde manda mensaje a la oposición tras rumores de división con el PT y PVEM: “La alianza está más fuerte rumbo al 2027”

Morena, PT y PVEM, firman declaración conjunta de la alianza. Crédito: x/@LuisaAlcalde

En un acto celebrado este 28 de enero de 2026, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, envió un mensaje directo a la oposición, en la insistencia de desestimar los rumores sobre una posible fractura con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante la firma de la declaración conjunta de la alianza, Alcalde aseguró que la coalición entre Morena, PT y PVEM se encuentra más fuerte que nunca rumbo al proceso electoral de 2027 y posiblemente perdure hasta 2030.

Firman acuerdo de alianza: “se frotan las manos para vernos divididos”

En el evento “La transformación más fuerte que nunca rumbo al 2027”, Alcalde Luján destacó la solidez de la alianza y respondió a las versiones que han circulado en torno a supuestas diferencias internas.

“La oposición que no tiene proyecto, que no tiene agenda, se frota las manos de vernos divididos. Así que desde aquí les decimos fuerte y claro que este movimiento de transformación, que esta alianza, Morena, PT y Verde, está más fuerte que nunca rumbo a 2027”, afirmó la dirigente nacional de Morena.

La presidenta del partido subrayó que, gracias a la colaboración entre las tres fuerzas políticas, se lograron “avances significativos en el país”, como la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y la histórica llegada de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta de México en 2024.

Además, resaltó que la coalición obtuvo una mayoría calificada en el Congreso, lo que permitió impulsar reformas constitucionales en materia de bienestar social, derechos para personas con discapacidad y adultos mayores, así como la recuperación de empresas estratégicas como PEMEX y CFE.

Morena, PT y el PVEM, reafirman alianza rumbo a elecciones de 2027 y 2030.

Logros de la coalición forman parte de un proyecto a largo plazo

Durante la firma de la declaración, Alcalde Luján puntualizó la importancia de la mayoría legislativa alcanzada por la alianza y sus implicaciones para el desarrollo del país.

“Lo que eran programas de bienestar o programas sociales son derechos constitucionales. La pensión para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad y las becas para jóvenes ahora son derechos reconocidos por nuestra Constitución”, puntualizó.

Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del PT, consideró que el proceso de transformación nacional requiere una visión a largo plazo y reiteró el compromiso del partido con el proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum.

“Las transformaciones sociales no pueden realizarse en el corto tiempo. Durante 36 años tuvimos un proyecto de nación neoliberal y desmantelarlo llevará varias décadas”, sostuvo Anaya.

PVEM reafirma respaldo a Sheinbaum

Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del PVEM, reafirmó el respaldo de su partido a la presidenta Sheinbaum Pardo y al proyecto de transformación. “Las fuerzas que hemos acompañado el proyecto de transformación seguimos construyendo acuerdos por el bienestar de México con toda responsabilidad, diálogo y visión a largo plazo”, expresó Castrejón.

“El Partido Verde, Morena, el Partido del Trabajo, compartimos la convicción de que la transformación se construye con acuerdos, con diálogo permanente, pero también con la capacidad de procesar diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad ni los avances ya alcanzados”, agregó Catrejón afirmando que han logrado entablar un diálogo entre los tres partidos, ″hemos resuelto mantener la coalición no solamente en 2027, sino en 2030″.

Morena, PT y PAVEM, se dicen firmes rumbo al 2027

La declaración conjunta firmada por los tres partidos establece los siguientes compromisos:

Reafirmar la unidad política rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación.

Respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su gestión y anteponer el interés nacional por encima de intereses partidistas.

Mantener y fortalecer la coalición no solo para 2027, sino también para 2030.

El evento concluyó con la firma de la declaración y un mensaje unificado de las dirigencias nacionales de Morena, PT y PVEM para disipar cualquier especulación sobre fisuras internas.

“El Partido del Trabajo es y será el aliado más sólido de la cuarta transformación”, reiteró Anaya, mientras que Castrejón afirmó: “Nuestro respaldo es institucional y siempre orientado al interés nacional”.