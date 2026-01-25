México

¿División por la reforma electoral? Senador del PVEM se lanza contra Morena: “Somos aliados, no paleros”

Luis Armando Melgar mandó un mensaje directo asegurando que en las elecciones de 2027 irán solos, evidenciando una posible ruptura

Guardar
Salgado Macedonio reprocha al PT y al PVEM por diferencias ante propuesta de reforma electoral (FB, Félix Salgado Macedonio)

Este 24 de enero de 2026 la discusión política por la reforma electoral escala entre los partidos de alianza (Morena-PT-PVEM), la fractura se da a solo unas semanas de que la iniciativa sea recibida y comience el debate en el Congreso de la Unión, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado molestias internas entre el partido oficialista y quienes hasta hace unos meses se decían tener una coalición estable.

Senador del PVEM lanza contundente mensaje a Morena

En redes sociales el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, publicó un breve mensaje en su cuenta de X, en el que sin mencionar nombres atrajo algunos señalamientos de personajes como Félix Salgado Macedonio: “Sus duros insisten en que el verde no existe sin ellos”.

Melgar rechazó esa idea y afirmó: “Se equivocan. No vamos a votar una reforma electoral que busca un partido único. Somos aliados, no paleros”.

Luis Armando Melgar mandó un
Luis Armando Melgar mandó un mensaje directo a Morena tras declaraciones polémicas de Félix Salgado Macedonio por la reforma electoral. (Fotos: Cuartoscuro/X: @LAMelgar)

PVEM podría romper la alianza con Morena para las elecciones del 2027

Durante su intervención, Melgar enfatizó que el PVEM tomará decisiones independientes en el futuro y advirtió: “El miedo no anda en burro. En el 2027 vamos a ir solos donde encabecemos las encuestas. Ya veremos de a cómo nos toca”. De esta manera, dejó claro que el partido verde está dispuesto a competir por su cuenta si las condiciones electorales les son favorables.

El senador subrayó su rechazo a cualquier intento de manipulación o retroceso en materia electoral, expresando: “No a la manipulación, no a la regresión electoral. México necesita avanzar en libertad y no volver al pasado totalitario”. Con estas declaraciones, Melgar delineó la postura del PVEM frente a una eventual reforma electoral y la relación con sus actuales aliados.

¿Qué dijo Félix Macedonio sobre el PT y el PVEM?

El pasado 16 de enero, a través de su cuenta de Facebook, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, retomó el tema de la reforma electoral y el poco respaldo que ha recibido la propuesta de Sheinbaum por parte de los partidos de alianza, el PVEM y el Partido del Trabajo (PT):

El Verde, el PT, ya están fijando postura que no, que tampoco van a respaldar la propuesta de nuestra gran presidenta de la ley electoral”.

Luis Armando Melgar ha mostrado
Luis Armando Melgar ha mostrado desacuerdo constante con la reforma electoral. (Captura de pantalla)

En tono autoritario, Salgado aseguró que los partidos de alianza sí o sí “van a jalar con Morena”, por lo que procedió a reprochar a los legisladores que han mostrado oposición a la reforma electoral: “Ustedes, senadores, diputados, están y son por la fuerza de Claudia Sheinbaum. Por Morena. Así se los digo, por Morena. Entonces, ustedes no ganan solos. Verde y PT no ganan solos. Ganaron por Morena.”

El excandidato a la gubernatura de Guerrero advirtió que para seguir adelante se necesita una decisión firme para avanzar en la reforma electoral: “Hay que continuar la, la alianza Morena-PT-Verde pero con claridad.... Nada de andar brincando de un partido a otro como los chapulines”.

Temas Relacionados

Reforma ElectoralPVEMMorenaLuis Armando MelgarFélix Salgado MacedonioPTmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

Un comunicado ha encendido nuevamente el debate sobre la relación familiar, después de que se confirmara la ausencia de Crista Montes en la presentación teatral de la intérprete

Mamá de Gala Montes comparte

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de enero: manifestantes se ubican cerca del Ángel de la Independencia, a la altura de Florencia

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

En el sitio también fue localizada una cabeza humana en un contenedor

Amenazan con narcomanta a mandos

CFE suspende electricidad en municipios de Chihuahua y Durango por tormenta invernal

El invierno golpea con fuerza al norte de México, donde el frío, la nieve y el viento obligan a extremar precauciones

CFE suspende electricidad en municipios

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 24 de enero

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan con narcomanta a mandos

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

Localizan con vida a la tiktoker “La Nicholette” tras ser secuestrada en Sinaloa

Detienen a presunto asesino de familia hallada calcinada en Zinapécuaro, Michoacán: sería su primo

ENTRETENIMIENTO

¿Cuántos conciertos más podrían anunciar

¿Cuántos conciertos más podrían anunciar para BTS en el Estadio GNP Seguros?

José Ramón Berganza encarna a Eric en “El Inspector llama a la puerta” y cuenta todo sobre la obra

Hijo de Sergio Sendel triunfa en “Doménica Montero” pese a que su papá no quería que fuera actor

Qué ver esta noche en Disney+ México

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

Javier Aguirre habla sobre Marcelo

Javier Aguirre habla sobre Marcelo Flores y su decisión de no jugar con México: “Cero rencores”

Javier Aguirre habla sobre Julián Quiñones: ¿descartado con la Selección?

El Tri, casi listo para el Mundial: Aguirre confirma que su convocatoria está definida al 80%

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador azteca celebra su vida olímpica con ‘Sky México’

Paul Heyman reconoce el talento de Penta Zero Miedo y augura un futuro estelar en WWE: “Es realmente especial”