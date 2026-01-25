¿División por la reforma electoral? Senador del PVEM se lanza contra Morena: “Somos aliados, no paleros”

Salgado Macedonio reprocha al PT y al PVEM por diferencias ante propuesta de reforma electoral (FB, Félix Salgado Macedonio)

Este 24 de enero de 2026 la discusión política por la reforma electoral escala entre los partidos de alianza (Morena-PT-PVEM), la fractura se da a solo unas semanas de que la iniciativa sea recibida y comience el debate en el Congreso de la Unión, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado molestias internas entre el partido oficialista y quienes hasta hace unos meses se decían tener una coalición estable.

Senador del PVEM lanza contundente mensaje a Morena

En redes sociales el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, publicó un breve mensaje en su cuenta de X, en el que sin mencionar nombres atrajo algunos señalamientos de personajes como Félix Salgado Macedonio: “Sus duros insisten en que el verde no existe sin ellos”.

Melgar rechazó esa idea y afirmó: “Se equivocan. No vamos a votar una reforma electoral que busca un partido único. Somos aliados, no paleros”.

Luis Armando Melgar mandó un mensaje directo a Morena tras declaraciones polémicas de Félix Salgado Macedonio por la reforma electoral. (Fotos: Cuartoscuro/X: @LAMelgar)

PVEM podría romper la alianza con Morena para las elecciones del 2027

Durante su intervención, Melgar enfatizó que el PVEM tomará decisiones independientes en el futuro y advirtió: “El miedo no anda en burro. En el 2027 vamos a ir solos donde encabecemos las encuestas. Ya veremos de a cómo nos toca”. De esta manera, dejó claro que el partido verde está dispuesto a competir por su cuenta si las condiciones electorales les son favorables.

El senador subrayó su rechazo a cualquier intento de manipulación o retroceso en materia electoral, expresando: “No a la manipulación, no a la regresión electoral. México necesita avanzar en libertad y no volver al pasado totalitario”. Con estas declaraciones, Melgar delineó la postura del PVEM frente a una eventual reforma electoral y la relación con sus actuales aliados.

¿Qué dijo Félix Macedonio sobre el PT y el PVEM?

El pasado 16 de enero, a través de su cuenta de Facebook, Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, retomó el tema de la reforma electoral y el poco respaldo que ha recibido la propuesta de Sheinbaum por parte de los partidos de alianza, el PVEM y el Partido del Trabajo (PT):

“El Verde, el PT, ya están fijando postura que no, que tampoco van a respaldar la propuesta de nuestra gran presidenta de la ley electoral”.

Luis Armando Melgar ha mostrado desacuerdo constante con la reforma electoral. (Captura de pantalla)

En tono autoritario, Salgado aseguró que los partidos de alianza sí o sí “van a jalar con Morena”, por lo que procedió a reprochar a los legisladores que han mostrado oposición a la reforma electoral: “Ustedes, senadores, diputados, están y son por la fuerza de Claudia Sheinbaum. Por Morena. Así se los digo, por Morena. Entonces, ustedes no ganan solos. Verde y PT no ganan solos. Ganaron por Morena.”

El excandidato a la gubernatura de Guerrero advirtió que para seguir adelante se necesita una decisión firme para avanzar en la reforma electoral: “Hay que continuar la, la alianza Morena-PT-Verde pero con claridad.... Nada de andar brincando de un partido a otro como los chapulines”.