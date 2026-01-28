Monreal acusa al PT en Oaxaca de actuar como opositor de Morena por señalamientos contra Salomón Jara

Ricardo Monreal acusa al PT de actuar como un opositor en el proceso de revocación de mandato en Oaxaca. Crédito: X, RicardoMonrealA

En medio de la tensión política tras la consulta de revocación de mandato en Oaxaca, el pasado 25 de enero de 2026, este martes 27 el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, acusó al Partido del Trabajo (PT) de operar como un opositor al movimiento, tras la postura crítica del partido aliado frente al gobernador Salomón Jara.

Los señalamientos surgieron después de que el PT denunciara presuntas irregularidades en el proceso, profundizando la fractura entre ambos partidos en la entidad.

Resultados de la revocación y participación ciudadana

De acuerdo con declaraciones de Ricardo Monreal en conferencia de prensa en San Lázaro, el proceso de revocación de mandato realizado en Oaxaca arrojó 550 mil votos a favor de la continuidad del gobernador Salomón Jara y 350 mil por la revocación, cifras insuficientes para alcanzar el 40% de participación requerida para que el ejercicio tuviera carácter vinculante.

El legislador destacó que, aun si se hubiera alcanzado el umbral, la mayoría de los participantes optó por mantener a Jara en el cargo, mientras que poco más de un tercio se inclinó por su salida.

Monreal señaló que “el ejercicio de la función pública desgasta”, y en este contexto, subrayó la intensa participación de actores que previamente habían sido aliados, tanto en el proceso que llevó a la victoria a Claudia Sheinbaum y a Salomón Jara, como en la reciente consulta.

El PT, de aliado a opositor en Oaxaca

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que el PT “actuó, como ya lo dijo el propio gobernador, prácticamente como un opositor, promoviendo la revocación de mandato”.

Esta postura, remarcó, “pone en alerta” al movimiento, pues se trata de un partido que hasta hace poco compartía alianzas estratégicas tanto en el Congreso de la Unión como en otros procesos electorales.

La división de Morena con el PT en Oaxaca ha generado polémica debido a los señalamientos contra el gobernador Salomón Jara. (Fotos: X- Ricardo Monreal/@BenjaminRoblesM)

El propio Salomón Jara acusó al PT de fomentar la narrativa de fraude y de operar en contra de la gobernabilidad al impulsar el voto por la revocación, lo que abre un nuevo capítulo de tensión dentro de la coalición oficialista en Oaxaca.

Monreal insistió en la necesidad de “conciliar en Oaxaca, buscar caminos de entendimiento entre Morena y el PT”, para evitar divisiones que puedan comprometer la mayoría legislativa y la estabilidad del gobierno local.

Llamado a la reflexión y advertencia para el movimiento

Durante el encuentro con medios, Monreal subrayó que los resultados de la consulta representan “una llamada de atención” tanto para los partidos como para los gobernantes.

“Sí es conveniente no separarnos, ni alejarnos de la lección que nos dieron los ciudadanos en Oaxaca”, expresó, en referencia a los 350 mil votos por la revocación y al hecho de que, en algunas ciudades, la opción por la salida del gobernador obtuvo mayoría.

El diputado consideró que el episodio exige “un ejercicio de reflexión y de búsqueda de conciliación, de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de consensos entre la población, las organizaciones y el gobierno”.

Este llamado cobra fuerza ante el riesgo de que futuras divisiones pongan en peligro los triunfos obtenidos por la coalición en procesos electorales en 2027 o 2030.

Algunas secciones dejaron claro el descontento con el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca. (Foto: X/@BenjaminRoblesM)

Puntos más destacados del conflicto Morena-PT en Oaxaca

Ricardo Monreal acusó al PT de actuar como opositor de Morena en la consulta de revocación contra Salomón Jara .

El proceso de revocación no alcanzó el umbral de participación para ser vinculante, pero mostró una importante división ciudadana y política en Oaxaca .

El PT promovió el voto por la revocación y denunció presunto fraude.

Monreal llamó a la conciliación interna para evitar que la ruptura se traslade a futuros procesos electorales.

El episodio en Oaxaca evidencia el reto que enfrenta la alianza entre Morena y el PT, ante un escenario de fractura interna y demandas ciudadanas que obligan a los partidos a replantear estrategias y acuerdos de cara a los próximos procesos electorales.