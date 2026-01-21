México

Reforma electoral podría ser aprobada en marzo: Ricardo Monreal llama a la unidad de la coalición Morena, PT y PVEM

La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sigue siendo un punto de posible división entre la coalición oficialista en el Congreso de la Unión

Guardar
Monreal aseguró que tienen a más tardar hasta marzo para aprobar la reforma electoral Crédito: YT/Coordinación de Comunicación Social

El futuro inmediato de la reforma electoral depende de una premisa central: la capacidad que tengan Morena, PT y PVEM para preservar la cohesión interna de su coalición antes de cualquier avance legislativo. Así lo subrayó el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien advirtió sobre el riesgo de fracturas internas justo cuando la discusión entra en una fase clave, tanto para el presente político como de cara a los procesos electorales de 2027 y 2030.

La unidad como condición indispensable

Para Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la aprobación de la reforma electoral solo será viable si existe un acuerdo sólido entre las fuerzas que integran la coalición oficialista. El legislador enfatizó que “la reforma electoral pasa por un tamiz indispensable: la unidad de los tres partidos”.

El diputado hizo hincapié en la importancia de alcanzar un “acercamiento afortunado” previo a la presentación de la iniciativa. Señaló que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, han sostenido reuniones para facilitar el consenso interno.

Monreal Ávila manifestó: “Tengo confianza en que así saldrán. Yo he estado esperando que se pongan de acuerdo para poder lograr los consensos o los acuerdos con el resto de los grupos parlamentarios”, según declaraciones recogidas por medios.

Apertura al diálogo con todas las fuerzas políticas

La estrategia oficialista, explicó el líder parlamentario, contempla que los acuerdos alcanzados entre Morena, PT y PVEM serán respetados por la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal aseguró que ante
Ricardo Monreal aseguró que ante el debate legislativo que se avecina sobre la reforma electoral se debe priorizar la relación que Morena mantiene con PT y PVEM. (Foto: Cámara de Diputados)

Sin embargo, Monreal Ávila insistió en que este proceso no debe dejar fuera a otras fuerzas políticas. “No vamos a excluir a nadie, porque es una reforma, si se da, muy importante, y vamos a llamar una vez que se presente la iniciativa a todos los grupos políticos, incluyendo al PRI, al PAN y a MC”, aseguró el diputado.

El legislador adelantó que, una vez presentada la iniciativa formalmente, se abrirán espacios de discusión y foros amplios para enriquecer el documento. Según sus palabras, cualquier modificación surgida de estos ejercicios de diálogo será considerada para lograr una reforma que satisfaga a todas las fuerzas representadas en el Congreso.

Reforma electoral podría aprobarse en marzo

Sobre la postura de Claudia Sheinbaum Pardo, Monreal Ávila defendió la prudencia y capacidad de la presidenta para buscar acuerdos amplios: “La Presidenta va a tratar, está esperando que haya acuerdos en estas mesas para poder redactar la iniciativa y enviarla aquí a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, según ella decida”.

El coordinador de Morena recordó que existe un plazo ajustado para la discusión legislativa, ya que la reforma debe aprobarse con al menos 90 días de antelación al mes de septiembre. “Tenemos un plazo perentorio, en efecto, tenemos un plazo fatal, que tiene que ser más o menos en el mes de marzo”, puntualizó.

Monreal insistió en la necesidad de mantener la unidad de la coalición y la mayoría calificada en el Congreso, pues considera que la coyuntura internacional y nacional requiere cohesión política y claridad en los acuerdos.

Acuerdos y unidad ante la reforma electoral, prevé Monreal

  • La reforma electoral solo avanzará si existe unidad plena entre Morena, PT y PVEM.
  • El diputado subrayó la importancia de alcanzar acuerdos antes de presentar la iniciativa.
  • La Secretaría de Gobernación y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezan el diálogo interno.
  • Los foros y discusiones posteriores incluirán a todas las fuerzas políticas, sin exclusiones.
  • El plazo para aprobar la reforma es marzo, por los tiempos electorales.
  • Monreal reiteró que la unidad de la coalición es fundamental para mantener la mayoría en las cámaras y garantizar la gobernabilidad.

Temas Relacionados

Reforma ElectoralRicardo MonrealMorenaPTPVEMClaudia SheinbaumCámara de DiputadosSenado de la Repúblicamexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

5 platillos mexicanos saludables que puedes incluir en un plan de alimentación para bajar de peso

Existen opciones tradicionales que llenan, nutren y se adaptan a planes de control de peso sin sacrificar el sabor

5 platillos mexicanos saludables que

Pensión IMSS 2026: ¿por qué los pensionados no recibirán su pago el próximo 1 de febrero?

El calendario emitido por el Instituto Mexicano de Seguridad Social confirma la fecha exacta de cada depósito para los adultos mayores y quienes se encuentren en este estatus

Pensión IMSS 2026: ¿por qué

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Revisa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Información sobre tu viaje? Checa

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero dará concierto en CDMX para celebrar 46 años de carrera

‘Siempre contigo’ es el proyecto con el que la cantante y actriz agradecerá al público haberla acompañado en más de cuatro décadas de trayectoria

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero

Nuevo esquema tecnológico del Gobierno genera ahorros millonarios y refuerza la innovación digital

Plataformas como la Fábrica de Software y el Centro de Datos de Aguascalientes fortalecen capacidades internas y reducen costos operativos

Nuevo esquema tecnológico del Gobierno
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La Oficina”, la célula que

“La Oficina”, la célula que vendía drogas en ‘tiendas 24 hrs’ de Tijuana y que su líder fue enviado a EEUU

“Delta 1”, alto líder del CJNG, es acusado de distribuir fentanilo y metanfetamina en EEUU

EEUU busca a Roberto “Beto” Bazan-Salinas, del Cártel del Golfo, por trasiego de drogas

Artículo 19 denuncia agresión contra el periodista Ernesto Martínez por policías en Sinaloa, exige investigación

Autoridades montan operativo para buscar a la Nicholette, asegura gobernador de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero dará concierto en CDMX para celebrar 46 años de carrera

Fans mexicanas de Harry Styles dan su opinión de “Aperture” tras evento especial en CDMX

Autos y viajes: los lujos que presumía Nicholette, influencer secuestrada en Culiacán

Anahí y Poncho Herrera sorprenden al reparecer juntos con misterioso guiño a ‘Rebelde’

Yadhira Carrillo lleva días hospitalizada y Laura Flores revela su delicado estado de salud: “Pobrecita”

DEPORTES

Fórmula 1 estrena exhibición en

Fórmula 1 estrena exhibición en CDMX: cómo comprar boletos vivir la experiencia automovilística

Lesión de Henry Martín y Alejandro Zendejas: cuándo estarán listos para jugar con América

Raúl Jiménez podría volver a América, según reportes

CMLL y música: este es el cartel completo de los luchadores invitados al Vive Latino 2026

Julio César Chávez asegura que su hijo buscará pelear por un título mundial antes de pensar en el retiro