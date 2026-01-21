Reforma electoral podría ser aprobada en marzo: Ricardo Monreal llama a la unidad de la coalición Morena, PT y PVEM

Monreal aseguró que tienen a más tardar hasta marzo para aprobar la reforma electoral Crédito: YT/Coordinación de Comunicación Social

El futuro inmediato de la reforma electoral depende de una premisa central: la capacidad que tengan Morena, PT y PVEM para preservar la cohesión interna de su coalición antes de cualquier avance legislativo. Así lo subrayó el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien advirtió sobre el riesgo de fracturas internas justo cuando la discusión entra en una fase clave, tanto para el presente político como de cara a los procesos electorales de 2027 y 2030.

La unidad como condición indispensable

Para Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la aprobación de la reforma electoral solo será viable si existe un acuerdo sólido entre las fuerzas que integran la coalición oficialista. El legislador enfatizó que “la reforma electoral pasa por un tamiz indispensable: la unidad de los tres partidos”.

El diputado hizo hincapié en la importancia de alcanzar un “acercamiento afortunado” previo a la presentación de la iniciativa. Señaló que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, han sostenido reuniones para facilitar el consenso interno.

Monreal Ávila manifestó: “Tengo confianza en que así saldrán. Yo he estado esperando que se pongan de acuerdo para poder lograr los consensos o los acuerdos con el resto de los grupos parlamentarios”, según declaraciones recogidas por medios.

Apertura al diálogo con todas las fuerzas políticas

La estrategia oficialista, explicó el líder parlamentario, contempla que los acuerdos alcanzados entre Morena, PT y PVEM serán respetados por la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal aseguró que ante el debate legislativo que se avecina sobre la reforma electoral se debe priorizar la relación que Morena mantiene con PT y PVEM. (Foto: Cámara de Diputados)

Sin embargo, Monreal Ávila insistió en que este proceso no debe dejar fuera a otras fuerzas políticas. “No vamos a excluir a nadie, porque es una reforma, si se da, muy importante, y vamos a llamar una vez que se presente la iniciativa a todos los grupos políticos, incluyendo al PRI, al PAN y a MC”, aseguró el diputado.

El legislador adelantó que, una vez presentada la iniciativa formalmente, se abrirán espacios de discusión y foros amplios para enriquecer el documento. Según sus palabras, cualquier modificación surgida de estos ejercicios de diálogo será considerada para lograr una reforma que satisfaga a todas las fuerzas representadas en el Congreso.

Reforma electoral podría aprobarse en marzo

Sobre la postura de Claudia Sheinbaum Pardo, Monreal Ávila defendió la prudencia y capacidad de la presidenta para buscar acuerdos amplios: “La Presidenta va a tratar, está esperando que haya acuerdos en estas mesas para poder redactar la iniciativa y enviarla aquí a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, según ella decida”.

El coordinador de Morena recordó que existe un plazo ajustado para la discusión legislativa, ya que la reforma debe aprobarse con al menos 90 días de antelación al mes de septiembre. “Tenemos un plazo perentorio, en efecto, tenemos un plazo fatal, que tiene que ser más o menos en el mes de marzo”, puntualizó.

Monreal insistió en la necesidad de mantener la unidad de la coalición y la mayoría calificada en el Congreso, pues considera que la coyuntura internacional y nacional requiere cohesión política y claridad en los acuerdos.

Acuerdos y unidad ante la reforma electoral, prevé Monreal

La reforma electoral solo avanzará si existe unidad plena entre Morena, PT y PVEM .

El diputado subrayó la importancia de alcanzar acuerdos antes de presentar la iniciativa.

La Secretaría de Gobernación y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezan el diálogo interno.

Los foros y discusiones posteriores incluirán a todas las fuerzas políticas , sin exclusiones.

El plazo para aprobar la reforma es marzo , por los tiempos electorales.

Monreal reiteró que la unidad de la coalición es fundamental para mantener la mayoría en las cámaras y garantizar la gobernabilidad.