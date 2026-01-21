EEUU podría aumentar presión a México para combatir a los cárteles tras tercera entrega de narcos: exagente de la DEA

Donald Trump ha ejercido presión a México para combatir a los cárteles y evitar el tráfico de fentanilo a ese país. Imagen: Infobae México

Ante las constantes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre atacar a los cárteles por tierra y de señalar que “algo se deberá hacer con México”, un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) alertó que esta presión hacia las autoridades mexicanas podría aumentar.

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, detalló en entrevista con Infobae México que la tercera entrega de narcos a EEUU se llevó a cabo en un contexto en el que Trump ha presionado a las autoridades con la posibilidad de un despliegue militar.

“En cierta forma es positivo, pero se trata de otra tema mucho más delicado. Se trata de que lo hicieron (envío de narcos) por amenazas de Donald Trump, que ha estado amenazando que va a atacar a los cárteles en tierra, que quiere mandar tropas a México, violando la soberanía", dijo el exagente.

Anteriormente, Vigil aseguró a esta casa editorial que la propuesta de Trump de enviar elementos de la CIA a territorio mexicano para destruir narcolaboratorios -en especial los que producen fentanilo- era un ofrecimiento alarmante debido a que muestra un posible intervencionismo por parte de EEUU.

“México debe tener cuidado”, afirmó el exagente

Las organizaciones criminales mexicanas son señaladas como parte fundamental de la crisis de fentanilo que vive EEUU. (Infobae México/Jovani Pérez)

Tras el envío este martes 20 de enero de 37 narcos para ser procesados por autoridades estadounidenses, Trump volvió a declarar que enfrentarán a los cárteles por tierra luego de tener “controlado” el ingreso de drogas por mar, lo cual mantiene dicha presión.

Al respecto, Vigil afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deberá ser cuidadosa con las acciones que se realicen en materia de seguridad debido a que la presión por parte de Trump podría aumentar al cumplir con sus exigencias.

“México tiene que tener mucho cuidado en no dejarse llevar por esas amenazas de Donald Trump, porque si te dejas llevar simplemente una vez, eso lo va a empoderar para seguir con sus amenazas. A él no le importa trabajar en una forma bilateral, él nunca va a estar satisfecho”, señaló.

Ante los hechos, Vigil aseguró que Sheinbaum deberá contrarrestar las amenazas de Trump fijando una postura rígida al destacar los resultados obtenidos en México, sin ceder a las exigencias estadounidenses.

Amenazas podrían aumentar pese a resultados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta al presidente electo de EEUU, Donald Trump, sobre migración, fentanilo y aranceles

Mike Vigil destacó que tras el tercer envío de narcos a EEUU se reducen las posibles entregas de otros criminales, pues México ya no cuenta con altos perfiles, por lo que la presión podría aumentar para capturar a otros líderes de grupos delictivos.

Sin embargo, también afirmó que la presión podría escalar para que se cumplan los objetivos de Trump.

“Donald Trump los va a amenazar para que capturen a más capos, por ejemplo, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, al Mayito Flaco, El Mencho. Solo que él va a seguir amenazando, y esas amenazas van a ser hasta más fuertes", explicó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva firmada tras su toma de posesión, en Washington, el 20 de enero de 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

Vigil también afirmó que el aumento de amenazas podrían incluir el envío de drones y hasta un despliegue militar a México, ya que no descarta una posible intervención en el país tras el reciente ataque de Venezuela y la detención de Nicolás Maduro Moros.

A pesar de los señalamientos de Trump, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que la colaboración con EEUU se realiza basada en el respeto a la soberanía, ya que no se ha aceptado el ingreso de militares estadounidenses al país.