México

La CDMX alcanzó ingresos récord en 2025, recaudó más de 334 mil millones de pesos y creció un 8.5%

La capital del país continúa siendo la única entidad federativa con más del 50% de recaudación local y con mayor recaudación propia del país

Guardar
Resultados financieros de la Ciudad
Resultados financieros de la Ciudad de México en 2025. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Ciudad de México cerró 2025 con resultados financieros históricamente positivos, reflejados en el informe trimestral presentado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), el cual se encuentra bajo el cargo de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

El ejercicio acumuló 334 mil 327.6 millones de pesos en ingresos totales, superando en 14.7% la meta establecida en la Ley de Ingresos local, marcando un crecimiento anual del 8.5%. Este desempeño consolida la postura fiscal de la capital y anticipa un 2026 con márgenes más amplios para la inversión pública y el desarrollo sostenible.

Por otro lado, en el informe del SAF también se registra una reducción de la deuda pública a 107 mil 263.6 millones de pesos, equivalente a un desendeudamiento real del 0.6% respecto al año anterior, evidencia la fortaleza del manejo financiero. La administración actual mantiene una política de financiamiento que se encuentra destinada a recursos de sostenibles, vinculados al compromiso de mejorar las finanzas públicas.

La emisión del bono verde, la más grande en la historia de la CDMX, permitió captar recursos para las obras dedicadas al sector de la sustentabilidad urbana. Esta colocación obtuvo una demanda que duplicó el monto objetivo, con posturas que superaron los 6 mil millones de pesos frente a un objetivo inicial de 3 mil millones de pesos.

Ingresos de la Ciudad de
Ingresos de la Ciudad de México en 2025. (captura de pantalla)

Inversión pública aumenta en CDMX

El gasto neto registrado fue de 318 mil 165.2 millones de pesos, en relación al incremento de ingresos. Mientras que la inversión pública aumentó 9.5% respecto a 2024, con 50 mil 354.8 millones de pesos de fondos locales, cifra que representa un incremento anual del 24.9%.

Los datos del informe destacan que los ingresos locales crecieron un 21.7% anual, ascendiendo a 150 mil 635.2 millones de pesos, de la misma forma los recursos de origen federal sumaron 157 mil 063.4 millones de pesos, con una reducción del 1.5%. La recaudación tributaria subió 24.9%, impulsada por el Impuesto sobre Nóminas, que se elevó un 37.5%, y el Impuesto Predial con 21.8%.

Durante 2025 se registraron 4,778,323 beneficios fiscales, entre los que sobresalen 2,742,116 relacionados con el pago del Impuesto Predial y 1,225,992 por subsidio a la tenencia de vehículos.

La Ciudad de México también rompió récords al emitir 1,407,665 licencias Permanentes, cerrando el año con 1,620,864 documentos otorgados, superando el millón estimado.

Por último, las políticas de sostenibilidad y eficiencia administrativa se ven reflejadas en las calificaciones crediticias. Moody’s, Fitch y HR Ratings ratificaron la mejor calificación estatal al endeudamiento capitalino en agosto, noviembre y diciembre respectivamente, todas con perspectiva estable.

Temas Relacionados

Ciudad de Méxicofinanzas públicasingresosmexico-noticias

Más Noticias

Harry Styles anuncia sexta y última fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos, venta y preventa

Se suma un nuevo concierto de “Together, Together Tour” en Ciudad de México

Harry Styles anuncia sexta y

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

De los efectivos, 90 forman parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales

Despliegan mil 600 militares en

Marcelo Ebrard y Clara Brugada presentan autobús eléctrico Taruk en la Ciudad de México

CDMX impulsa innovación y movilidad sostenible con la instalación del Comité Promotor de Inversiones

Marcelo Ebrard y Clara Brugada

Pensión del Bienestar: autoridades alertan por el “pañuelazo”, nueva estafa contra adultos mayores

Esta modalidad de fraude aprovecha el retiro de efectivo en cajeros automáticos para despojarlos de su apoyo bimestral

Pensión del Bienestar: autoridades alertan

Violencia contra las mujeres en México: CURP será clave en el registro y atención de casos

La Secretaría de las Mujeres firmó un convenio con la RENAPO para consultar la Base de Datos Nacional de la CURP y del Registro Civil

Violencia contra las mujeres en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Despliegan mil 600 militares en

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

Revelan que abogados vinculados a la desaparición de defensores de Lenin Canchola representaron a integrantes de la Unión Tepito

Sheinbaum anunció que irá a Sinaloa tras ataque armado a diputados de MC en Culiacán

Quién es “El Chino Arce”, líder de Los Salazar ligado a Los Chapitos y detenido en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles anuncia sexta y

Harry Styles anuncia sexta y última fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos, venta y preventa

The Warning y Carín León: ¿Lanzan nueva canción juntos en 2026? Esto es lo que se sabe

Niegan amparo a Ocesa para evitar imputaciones por la muerte de periodistas en el Axe Ceremonia 2025

Conductores de Hoy mandan mensaje a Imelda Tuñón tras declaraciones sobre Maribel Guardia: “Que la aconsejen bien”

Montserrat Oliver sufre discriminación en EEUU al intentar comprar un caballo: “Me hicieron ese racismo”

DEPORTES

Ángel Zaldívar se estrena con

Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

Johnny TV, MxM TV y Claudio Castagnoli encabezan invasión de AEW en la Arena México y Coliseo

Papá de David Benavidez lanza contundente advertencia al Zurdo Ramírez previo a la pelea: “Vamos a destruir”

CONCACAF Champions Cup 2026: con estos jugadores Toluca se prepara para el torneo

Alana Flores rechaza a la ‘Barby’ Juárez para hacer box amateur: “Ya quiero que termine esto”