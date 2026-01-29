La CDMX alcanzó ingresos récord en 2025, recaudó más de 334 mil millones de pesos y creció un 8.5%

Resultados financieros de la Ciudad de México en 2025. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La Ciudad de México cerró 2025 con resultados financieros históricamente positivos, reflejados en el informe trimestral presentado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), el cual se encuentra bajo el cargo de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

El ejercicio acumuló 334 mil 327.6 millones de pesos en ingresos totales, superando en 14.7% la meta establecida en la Ley de Ingresos local, marcando un crecimiento anual del 8.5%. Este desempeño consolida la postura fiscal de la capital y anticipa un 2026 con márgenes más amplios para la inversión pública y el desarrollo sostenible.

Por otro lado, en el informe del SAF también se registra una reducción de la deuda pública a 107 mil 263.6 millones de pesos, equivalente a un desendeudamiento real del 0.6% respecto al año anterior, evidencia la fortaleza del manejo financiero. La administración actual mantiene una política de financiamiento que se encuentra destinada a recursos de sostenibles, vinculados al compromiso de mejorar las finanzas públicas.

La emisión del bono verde, la más grande en la historia de la CDMX, permitió captar recursos para las obras dedicadas al sector de la sustentabilidad urbana. Esta colocación obtuvo una demanda que duplicó el monto objetivo, con posturas que superaron los 6 mil millones de pesos frente a un objetivo inicial de 3 mil millones de pesos.

Ingresos de la Ciudad de México en 2025. (captura de pantalla)

Inversión pública aumenta en CDMX

El gasto neto registrado fue de 318 mil 165.2 millones de pesos, en relación al incremento de ingresos. Mientras que la inversión pública aumentó 9.5% respecto a 2024, con 50 mil 354.8 millones de pesos de fondos locales, cifra que representa un incremento anual del 24.9%.

Los datos del informe destacan que los ingresos locales crecieron un 21.7% anual, ascendiendo a 150 mil 635.2 millones de pesos, de la misma forma los recursos de origen federal sumaron 157 mil 063.4 millones de pesos, con una reducción del 1.5%. La recaudación tributaria subió 24.9%, impulsada por el Impuesto sobre Nóminas, que se elevó un 37.5%, y el Impuesto Predial con 21.8%.

Durante 2025 se registraron 4,778,323 beneficios fiscales, entre los que sobresalen 2,742,116 relacionados con el pago del Impuesto Predial y 1,225,992 por subsidio a la tenencia de vehículos.

La Ciudad de México también rompió récords al emitir 1,407,665 licencias Permanentes, cerrando el año con 1,620,864 documentos otorgados, superando el millón estimado.

Por último, las políticas de sostenibilidad y eficiencia administrativa se ven reflejadas en las calificaciones crediticias. Moody’s, Fitch y HR Ratings ratificaron la mejor calificación estatal al endeudamiento capitalino en agosto, noviembre y diciembre respectivamente, todas con perspectiva estable.