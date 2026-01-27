México

Clara Brugada presenta “Vida Plena, Corazón Contento” en secundaria de Iztacalco en CDMX: de qué trata esta estrategia local

Casi 600 mil estudiantes de secundaria y escuelas de nivel medio superior de la Ciudad de México han sido beneficiados con este programa, de acuerdo con datos del Gobierno capitalino

La jefa de Gobierno de
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó la estrategia 'Vida Plena, Corazón Contento'.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que la estrategia “Vida Plena, Corazón Contento” se consolidó como el programa de salud mental escolar más grande en la historia de la capital del país, beneficiando a 593 mil estudiantes de secundaria y nivel medio superior a casi un año de su implementación.

Según datos del Gobierno de la Ciudad de México, esta política pública tiene como metas centrales evitar suicidios y el consumo de sustancias psicoactivas en la población adolescente.

Durante una visita a la Escuela Secundaria Diurna No. 148 “Lao Tse”, en la alcaldía Iztacalco, Brugada Molina resaltó que cuidar la salud mental y emocional resulta tan relevante como el bienestar físico, subrayando que este aspecto suele quedar desatendido durante la vida escolar.

“El objetivo es fortalecer el bienestar emocional y social de las comunidades escolares con acciones integrales de prevención, atención y acompañamiento”, explicó la mandataria, quien puntualizó que la estrategia alcanza tanto a estudiantes como a personal docente, directivos y padres de familia, incluyendo temas como depresión, ansiedad, violencia y prevención del suicidio.

El programa de la Ciudad
El programa de la Ciudad de México cuenta con 200 profesionales de la salud mental.

Cobertura, acciones y resultados tras un año de implementación

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el programa cuenta con 200 profesionales de la salud mental que visitan 812 secundarias y 285 planteles de nivel medio superior, cubriendo actualmente el 98 por ciento de las secundarias y el 89 por ciento de los planteles del nivel medio superior.

Brugada reportó que desde marzo de 2025, el equipo ha realizado 11 mil 500 actividades, incluyendo talleres, charlas y espacios de escucha activa, llegando a 700 mil personas, de las cuales 593 mil son estudiantes y el resto integrantes de la comunidad educativa y padres de familia.

Brugada Molina destacó que en los primeros meses del programa se identificaron y atendieron 75 casos de riesgo suicida, además de diversas situaciones de violencia sexual y escolar.

La funcionaria subrayó que la entrega de guías de actuación ante riesgo de suicidio ha marcado una diferencia al permitir una intervención oportuna. “Esto significa salvar vidas, significa futuros de jóvenes protegidos que continúan, y la certeza de que llegar a tiempo hace la diferencia”, afirmó la mandataria capitalina.

La mandataria capitalina acudió a una secundaria en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México para presentar la estrategia.

Principales líneas de acción y cifras del programa

  • Prevención del suicidio: 75 casos de riesgo detectados y canalizados en el primer año
  • Cobertura: 98% de secundarias y 89% de planteles de nivel medio superior atendidos
  • Actividades realizadas: 11,500 eventos enfocados en salud mental
  • Impacto: 700 mil personas beneficiadas, la mayoría estudiantes
  • Metas para 2026: alcanzar el 100% de cobertura en ambos niveles educativos

Esquema de intervención y nuevas iniciativas

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, encabezada por Nadine Gasman Zylbermann, explicó que la estrategia se apoya en modelos de atención primaria y en guías que contemplan cinco niveles de riesgo suicida: leve, moderado, alto, inminente y posvención, brindando acompañamiento desde la prevención hasta el apoyo tras una pérdida.

Gasman Zylbermann indicó que la guía de posvención permite una respuesta institucional ética y humanista ante casos de suicidio en la comunidad escolar.

Autoridades capitalinas informan de creación
Autoridades capitalinas informan de creación de l Instituto de Atención a la Salud Mental.

Como parte del fortalecimiento del programa, se prevé la creación del Instituto de Atención a la Salud Mental, la consolidación de la Red de Comunicadores de la Salud Mental y la instalación de 100 Centros de Cuidado de las Emociones, así como una clínica de emergencias con atención las 24 horas.

La presentación de resultados contó con la presencia de la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, y la titular del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, Amaya Ordorika, entre otros funcionarios locales.

