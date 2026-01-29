Gabinete de Seguridad dispuso grupo especial de inteligencia tras atentado contra diputados de MC en Culiacán

La acción fue informada mediante los canales oficiales del Gabinete. Crédito: Redes Sociales

La agresión a balazos contra Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, diputados locales de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, provocó una reacción inmediata de las autoridades federales y estatales.

Tras los hechos, el Gabinete de Seguridad informó que puso en marcha una célula especializada en inteligencia e investigación, con el objetivo de agilizar la identificación y captura de los responsables.

Asimismo, afirmó que se trabajará en estrecha coordinación con las instancias estatales.

La postura oficial frente al atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán por parte del Gabinete de Seguridad ha sido contundente: “No habrá impunidad”.

Según reportes oficiales, en el atentado ocurrido la mañana de este miércoles 28 de enero, también fue lesionado uno de los escoltas que custodiaban a los servidores públicos.

Detalles del ataque a diputados en Culiacán

El hecho ocurrió este 28 de enero, cuando los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, ambos de Movimiento Ciudadano, fueron atacados con armas de fuego mientras transitaban por el malecón viejo de Culiacán.

Según información oficial, el vehículo en el que viajaban recibió múltiples disparos, dejando a ambos legisladores heridos junto con un escolta heridos.

Los diputados y el escolta fueron trasladados de emergencia a una unidad medica. (Especial)

De acuerdo con declaraciones de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, Sergio Torres se encuentra en estado grave, mientras que Elizabeth Montoya está fuera de peligro.

Tras el ataque las autoridades desplegaron un operativo de seguridad para resguardar la zona.

Este atentado ocurrió tras la comparecencia del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en el congreso del estado, evento al cual asistieron los diputados heridos.

Investigación y hallazgos iniciales tras el atentado

En el marco de las investigaciones, las fuerzas de seguridad localizaron un vehículo que presuntamente estaría vinculado con los agresores.

El hallazgo de este automóvil, abandonado en una colonia de la ciudad, podría aportar indicios relevantes para el avance de las pesquisas.

El despliegue de la célula especializada en inteligencia refuerza la línea de investigación y el compromiso de las autoridades para esclarecer el caso.

Tanto las autoridades federales como estatales han reiterado que no habrá impunidad y que se llegará hasta las últimas consecuencias para encontrar a los responsables.

Solidaridad institucional

Tras el ataque, las autoridades extendieron sus deseos de pronta recuperación para ambos legisladores, reconociendo el impacto que este hecho tuvo tanto en sus entornos personales como en el ámbito político local.

El mensaje de apoyo se dirigió también a los colaboradores y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, transmitiendo respaldo institucional ante una situación que generó consternación en la entidad.

La presencia de equipos federales y estatales, así como la atención médica inmediata brindada a los legisladores, forma parte de las acciones para atender integralmente a las víctimas.

De este modo, las autoridades buscan no solo garantizar la seguridad física de los afectados, sino también acompañar a sus familias y allegados en el proceso de recuperación, reafirmando su compromiso con la protección de quienes participan en la vida pública.

Qué es el Gabinete de Seguridad

Entre las personas que integran este gabinete se encuentra el titular de la SSPC, Omar García Harfuch. Crédito: X/@SSPCMexico

El Gabinete de Seguridad es la instancia federal encargada de coordinar los esfuerzos en materia de seguridad pública y nacional en México. Este órgano agrupa a las principales instituciones responsables de la vigilancia, la prevención y la investigación de delitos de alto impacto en todo el territorio nacional.

Entre sus integrantes se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional.

El gabinete formula estrategias conjuntas, dirige operativos especiales y supervisa la implementación de acuerdos para fortalecer la seguridad en coordinación con gobiernos estatales y municipales.

Sus tareas incluyen la protección de instalaciones estratégicas, la atención de emergencias y la conducción de acciones inmediatas ante situaciones que representan un riesgo para la sociedad.

La existencia y funcionamiento del Gabinete de Seguridad están respaldados por la normativa federal y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo que le permite actuar de manera rápida y articulada frente a crisis como la ocurrida en Culiacán.