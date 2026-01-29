México

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

Los insumos eliminados superaron las 105 toneladas, los cuales presuntamente serían utilizados para la fabricación de drogas sintéticas

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la destrucción de más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos que fueron asegurados en distintos operativos en el estado de Sinaloa, como parte de acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el procedimiento se inutilizaron más de 27 toneladas con 874 kilogramos y alrededor de 77 mil litros de materiales peligrosos, entre los que figuraban acetato de plomo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico y alcohol metílico. En conjunto, el volumen de los insumos eliminados superó las 105 toneladas, los cuales presuntamente serían utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

La operación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal en Sinaloa, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con la intervención del Ministerio Público Federal y la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El material fue trasladado bajo resguardo a una empresa especializada ubicada en el Estado de México para su destrucción controlada.

Durante el proceso se contó con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que permitió asegurar y neutralizar los químicos vinculados a grupos delictivos. La FGR subrayó que esta acción generó afectaciones económicas a las organizaciones criminales y, sobre todo, evitó que los insumos llegaran a la población.

En las labores participaron agentes del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos en química forense de la AIC, además de personal del Órgano Interno de Control. La institución reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad, la paz y la cohesión social mediante acciones permanentes para combatir la impunidad.

Temas Relacionados

Drogas sintéticasFGRSinaloaDefensa NacionalGuardia NacionalSecretaría de SeguridadMarinaOrganizaciones criminalesNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Entre América y el Tri: Ramón Juárez no pierde de vista el Mundial 2026

Sin adelantarse a escenarios, Juárez apuesta por el trabajo y la constancia como base para mantenerse en consideración rumbo a la Copa del Mundo 2026

Entre América y el Tri:

Qué ocurre en tu rostro si no lo lavas al despertar por las mañanas y utilizas ciertos tipos de cremas o maquillajes

Especialistas en dermatología y belleza coinciden en que no lavar el rostro al despertar puede desencadenar una serie de problemas cutáneos

Qué ocurre en tu rostro

Conductores de Hoy mandan mensaje a Imelda Tuñón tras declaraciones sobre Maribel Guardia: “Que la aconsejen bien”

Ya se cumplió un año desde que suegra y nuera comenzaron una batalla legal por temas relacionados con la manutención del hijo de Julián Figueroa

Conductores de Hoy mandan mensaje

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de enero: carga vehicular en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro por repavimentación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Pensión de viudez del IMSS: Suprema Corte elimina requisito de años de matrimonio y así cambia el trámite en 2026

El fallo, vigente en 2026, obliga al Instituto a simplificar el trámite y amplía el acceso a esta prestación de seguridad social

Pensión de viudez del IMSS:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan que abogados vinculados a

Revelan que abogados vinculados a la desaparición de defensores de Lenin Canchola representaron a integrantes de la Unión Tepito

Sheinbaum anunció que irá a Sinaloa tras ataque armado a diputados de MC en Culiacán

Quién es “El Chino Arce”, líder de Los Salazar ligado a Los Chapitos y detenido en Sonora

Revelan que agentes del FBI sí capturaron a Ryan Wedding en México: “Una redada secreta”

Detienen en Botsuana a seis mexicanos acusados de narcotráfico en Mozambique

ENTRETENIMIENTO

Conductores de Hoy mandan mensaje

Conductores de Hoy mandan mensaje a Imelda Tuñón tras declaraciones sobre Maribel Guardia: “Que la aconsejen bien”

Montserrat Oliver sufre discriminación en EEUU al intentar comprar un caballo: “Me hicieron ese racismo”

Kristal Silva se pone el vestido que utilizó en Miss Universo 2016 y esquiva críticas: “Subí 10 kilos y no los voy a bajar”

Karime Pindter y Gloria Trevi revelan rutinas de belleza en un video sin filtros

Vandalizan póster de la telenovela ‘Doménica Montero’: “Señales de que Scarlet Gruber está siendo una gran villana”

DEPORTES

Entre América y el Tri:

Entre América y el Tri: Ramón Juárez no pierde de vista el Mundial 2026

Alexis Vega accedió a bajarse el sueldo para seguir en Chivas: “Me faltó mentalidad y profesionalismo”

Pumas presenta su lista de convocados para encarar la CONCACAF Champions Cup 2026

Querétaro vs Pachuca: ¿cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026?

Raphael Veiga será nuevo refuerzo del América tras acuerdo con Palmeiras