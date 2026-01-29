Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la destrucción de más de 100 toneladas de sustancias y precursores químicos que fueron asegurados en distintos operativos en el estado de Sinaloa, como parte de acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el procedimiento se inutilizaron más de 27 toneladas con 874 kilogramos y alrededor de 77 mil litros de materiales peligrosos, entre los que figuraban acetato de plomo, cloruro de mercurio, acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico y alcohol metílico. En conjunto, el volumen de los insumos eliminados superó las 105 toneladas, los cuales presuntamente serían utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

La operación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal en Sinaloa, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con la intervención del Ministerio Público Federal y la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El material fue trasladado bajo resguardo a una empresa especializada ubicada en el Estado de México para su destrucción controlada.

Durante el proceso se contó con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que permitió asegurar y neutralizar los químicos vinculados a grupos delictivos. La FGR subrayó que esta acción generó afectaciones económicas a las organizaciones criminales y, sobre todo, evitó que los insumos llegaran a la población.

En las labores participaron agentes del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos en química forense de la AIC, además de personal del Órgano Interno de Control. La institución reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad, la paz y la cohesión social mediante acciones permanentes para combatir la impunidad.