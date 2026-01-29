México

Credencial INAPAM 2026: si cuentas con esta edad, ya puedes tramitarla antes de finalizar enero

La tarjeta otorga a los beneficiarios diferentes descuentos, ofertas, promociones y demás en tiendas, comercios, locales, supermercados y sitios donde sea aceptado el plástico

La tarjeta del INAPAM es
La tarjeta del INAPAM es un documento que puede tramitarlo cualquier persona a cierta edad de manera gratuita. Foto: Archivo/Infobae México.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una entidad del gobierno mexicano enfocada en promover una mejor calidad de vida para la población de mayor edad.

Esta dependencia proporciona a las personas adultas mayores una identificación oficial que facilita el acceso a beneficios y descuentos en varios rubros y servicios, entre ellos salud, transporte, alimentación y actividades recreativas.

La credencial que expide el INAPAM puede obtenerse sin costo y está disponible para cualquier residente mexicano que tenga 60 años cumplidos o más y desee realizar el trámite.

En enero, la Delegación de Programas para el Bienestar emitió una invitación dirigida a personas de 60 años o más, con el fin de que tramiten la credencial INAPAM y así disfruten de descuentos, acceso a servicios y otras promociones en múltiples ámbitos.

Conoce las iniciativas nacionales que prometen experiencias inolvidables para personas mayores, incluyendo descuentos exclusivos y actividades culturales diseñadas para ellos. |Crédito: Luis Martínez - Infobae México

Después de dicha convocatoria, se recomienda a quienes integran este sector tramitar la credencial para aprovechar todos los beneficios asociados con este documento.

Cabe aclarar que la credencial está destinada únicamente a quienes han cumplido 60 años en adelante. Enseguida se detallan los requisitos que se deben presentar para completar el procedimiento.

¿Qué documentos y requisitos para obtener la credencial del INAPAM?

Para solicitar la tarjeta INAPAM es necesario cumplir con algunos requisitos y presentar varios documentos. Si aún no cuentas con ella, estos son los datos necesarios para el trámite:

Documentación original requerida:

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE), pasaporte u otro documento que acredite la identidad y haya sido expedido por una autoridad reconocida.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio reciente: se acepta recibo de agua, luz, teléfono o predial, con una antigüedad no mayor a 3 meses. También se puede presentar una constancia de residencia expedida por la autoridad local.

El requisito indispensable es que la persona solicitante tenga 60 años cumplidos o más, lo cual debe acreditarse con la documentación solicitada.

Para solicita la tarjeta del
Para solicita la tarjeta del INAPAM es necesario tener 60 años y más cumplidos. Foto: Archivo/Infobae México.

Tarjeta INAPAM tiene vigencia permanente

La tarjeta INAPAM conserva su vigencia de forma indefinida, por lo que no requiere renovación tras su emisión.

El trámite no tiene costo y está disponible de manera continua para cualquier persona que lo solicite.

Las solicitudes para obtener la tarjeta INAPAM se atienden de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas, en el módulo más próximo al domicilio del solicitante.

La tarjeta INAPAM conserva su vigencia de forma indefinida,
La tarjeta INAPAM conserva su vigencia de forma indefinida, aclaró el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Crédito: Gobierno de México

Las ubicaciones de los módulos pueden consultarse tanto en el sitio web del Gobierno de México como en la página oficial de INAPAM.

Esta credencial otorga acceso a descuentos en diversos servicios y productos, tales como transporte público, atención médica, alimentos y opciones de entretenimiento.

Los beneficios dependen de los convenios vigentes en cada estado o municipio, por lo que se recomienda confirmar la oferta disponible en la región correspondiente.

