México

INAPAM 2026: estos son los 16 estados donde adultos mayores pueden obtener descuentos en predial y agua

Por vacaciones decembrinas algunas actividades fueron suspendidas y serán reanudadas el próximo 7 de diciembre

Guardar
La tarjeta del Instituto Nacional
La tarjeta del Instituto Nacional Para las Personas Mayores ofrece descuentos en el pago del predial y agua. (Crédito: Gobierno de México)

A partir de 2026, miles de adultos mayores en México podrán acceder a descuentos en predial y agua gracias a su credencial del INAPAM, beneficiando su economía familiar en un contexto donde los servicios básicos representan un gasto importante.

Esta medida, vigente en 16 estados, se mantiene activa incluso durante el periodo en que las actividades presenciales del INAPAM permanecen suspendidas, de acuerdo con información oficial divulgada por la Secretaría de Bienestar.

Estados donde aplican los descuentos de INAPAM en predial y agua

El listado actualizado de entidades que otorgan estos apoyos incluye:

  • Chiapas
  • Colima
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Sonora
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Zacatecas
16 estos de México ofrecen
16 estos de México ofrecen descuentos para predial y agua. (Imagen: INAPAM)

En cada uno de estos estados, los gobiernos municipales o las comisiones de agua locales han implementado descuentos que van desde el 10% hasta el 50% en el pago de servicios básicos para quienes presenten la credencial vigente del INAPAM.

Cómo solicitar los descuentos

Los trámites se realizan de manera presencial en las oficinas municipales o ventanillas de los organismos operadores de agua, cabe destacar que el Instituto resalta la importancia de acercarse previo a realizar el pago para conocer la documentación solicitada y las condiciones del descuento.

Cabe destacar que todas las versiones de la credencial INAPAM son válidas para acceder a los descuentos, sin que sea necesario realizar renovaciones masivas al cambiar el año.

Requisitos para obtener la credencial INAPAM

Adultos mayores tienen acceso a
Adultos mayores tienen acceso a descuentos y ofertas al tener la credencial INAPAM.

El trámite es exclusivamente presencial, y para realizarlo en el módulo correspondiente deberán presentarse los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio (una copia, vigente y con datos actuales).
  • Dos fotografías del solicitante.
  • Nombre completo y número telefónico de una persona de contacto para emergencias.

Los módulos ofrecen atención entre las 10:00 y las 16:00 horas. Para acceder a los beneficios y descuentos proporcionados por INAPAM en conjunto con entidades públicas y privadas, el trámite puede realizarlo el titular o una persona autorizada mediante carta poder, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Suspensión de actividades presenciales y atención remota

Durante el periodo vacacional, del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, los módulos, residencias y centros culturales del INAPAM no estarán abiertos al público. Sin embargo, las personas adultas mayores podrán seguir gestionando los descuentos en predial y agua directamente en las instancias municipales, ya que los beneficios no se suspenden.

INAPAM suspendió sus actividades presenciales
INAPAM suspendió sus actividades presenciales hasta el 7 de enero de 2026.

El INAPAM mantiene habilitadas líneas telefónicas y digitales para asesoría legal y orientación en casos urgentes, mientras que recalca que la suspensión afecta únicamente a los servicios presenciales y no a la comunicación remota para temas jurídicos.

Además, la reposición de la credencial solo será necesaria en casos de daño, robo, extravío o actualización de datos, sin obligación de renovación generalizada.

Temas Relacionados

INAPAM2026Adultos MayoresDescuentosPredialAgua2025mexico-noticias

Más Noticias

Este es el jugador por el que América estaría negociando con Toluca para el Clausura 2026

La oportunidad para dos protagonistas de relanzar sus trayectorias provoca especulaciones y entusiasmo

Este es el jugador por

¿Cómo ven en Necaxa la llegada de Lorenzo Faravelli por Agustín Palavecino?

La negociación permitiría a ambos clubes reconfigurar sus planteles de cara al Clausura 2026

¿Cómo ven en Necaxa la

Se registra sismo en Guerrero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Guerrero

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Guerrero hoy: se

Los cargos que unen a Maduro con El Chapo Guzmán y los vuelos para traficar cocaína

El dictador venezolano suma múltiples acusaciones

Los cargos que unen a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecutaron a un hombre y

Ejecutaron a un hombre y dos mujeres en el municipio de Tula, Hidalgo

Detienen a dos mujeres con más de cien dosis de droga en Tulum

Detienen en Michoacán a presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora

El Cártel de los Soles: la organización criminal vinculada a Maduro y su relación con el Cártel de Sinaloa

Investigan a funcionarias que dispararon en Año nuevo en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Luisito Comunica y su novia,

Luisito Comunica y su novia, Ary Tenorio, califican la situación que se vive en Venezuela como “tensa” tras la captura de Nicolás Maduro

El K-pop muestra su fuerza en México: descubre lo más popular en iTunes

Usuarios resaltan mayor talento de violista de Christian Nodal al de Ángela Aguilar

El top de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

DEPORTES

Este es el jugador por

Este es el jugador por el que América estaría negociando con Toluca para el Clausura 2026

¿Cómo ven en Necaxa la llegada de Lorenzo Faravelli por Agustín Palavecino?

Checo Pérez envía apoyo a Venezuela tras la detención de Maduro: “La fe nunca se pierde”

Jaime Munguía estaría cerca de pelear contra este cubano por el campeonato mundial de la FIB

Abuchean a Místico en su primera pelea del 2026