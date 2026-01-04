INAPAM 2026: estos son los 16 estados donde adultos mayores pueden obtener descuentos en predial y agua

La tarjeta del Instituto Nacional Para las Personas Mayores ofrece descuentos en el pago del predial y agua. (Crédito: Gobierno de México)

A partir de 2026, miles de adultos mayores en México podrán acceder a descuentos en predial y agua gracias a su credencial del INAPAM, beneficiando su economía familiar en un contexto donde los servicios básicos representan un gasto importante.

Esta medida, vigente en 16 estados, se mantiene activa incluso durante el periodo en que las actividades presenciales del INAPAM permanecen suspendidas, de acuerdo con información oficial divulgada por la Secretaría de Bienestar.

Estados donde aplican los descuentos de INAPAM en predial y agua

El listado actualizado de entidades que otorgan estos apoyos incluye:

Chiapas

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

16 estos de México ofrecen descuentos para predial y agua. (Imagen: INAPAM)

En cada uno de estos estados, los gobiernos municipales o las comisiones de agua locales han implementado descuentos que van desde el 10% hasta el 50% en el pago de servicios básicos para quienes presenten la credencial vigente del INAPAM.

Cómo solicitar los descuentos

Los trámites se realizan de manera presencial en las oficinas municipales o ventanillas de los organismos operadores de agua, cabe destacar que el Instituto resalta la importancia de acercarse previo a realizar el pago para conocer la documentación solicitada y las condiciones del descuento.

Cabe destacar que todas las versiones de la credencial INAPAM son válidas para acceder a los descuentos, sin que sea necesario realizar renovaciones masivas al cambiar el año.

Requisitos para obtener la credencial INAPAM

Adultos mayores tienen acceso a descuentos y ofertas al tener la credencial INAPAM.

El trámite es exclusivamente presencial, y para realizarlo en el módulo correspondiente deberán presentarse los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio (una copia, vigente y con datos actuales).

Dos fotografías del solicitante .

Nombre completo y número telefónico de una persona de contacto para emergencias.

Los módulos ofrecen atención entre las 10:00 y las 16:00 horas. Para acceder a los beneficios y descuentos proporcionados por INAPAM en conjunto con entidades públicas y privadas, el trámite puede realizarlo el titular o una persona autorizada mediante carta poder, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Suspensión de actividades presenciales y atención remota

Durante el periodo vacacional, del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, los módulos, residencias y centros culturales del INAPAM no estarán abiertos al público. Sin embargo, las personas adultas mayores podrán seguir gestionando los descuentos en predial y agua directamente en las instancias municipales, ya que los beneficios no se suspenden.

INAPAM suspendió sus actividades presenciales hasta el 7 de enero de 2026.

El INAPAM mantiene habilitadas líneas telefónicas y digitales para asesoría legal y orientación en casos urgentes, mientras que recalca que la suspensión afecta únicamente a los servicios presenciales y no a la comunicación remota para temas jurídicos.

Además, la reposición de la credencial solo será necesaria en casos de daño, robo, extravío o actualización de datos, sin obligación de renovación generalizada.