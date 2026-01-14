Este beneficio gratis del INAPAM para adultos mayores sigue vigente en 2026

Se mantiene activa como uno de los apoyos permanentes y el servicio está disponible para quienes tienen 60 años o más

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) conserva en 2026 uno de los beneficios menos conocidos, pero más relevantes para este sector de la población: la asesoría jurídica gratuita, un servicio que continúa vigente y que permite a las personas adultas mayores recibir orientación legal sin pagar honorarios profesionales.

Este apoyo forma parte de los programas permanentes del instituto y está dirigido a personas de 60 años o más, especialmente a quienes enfrentan problemas legales y no cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado particular.

A diferencia de otros beneficios asociados a la credencial INAPAM, como descuentos o rebajas, la asesoría jurídica es el único servicio completamente gratuito que se mantiene activo este año.

La finalidad del programa es garantizar el acceso a la justicia de manera clara, sencilla y oportuna, mediante información confiable y acompañamiento básico que permita a las personas adultas mayores conocer sus derechos y las opciones legales disponibles.

La asesoría jurídica gratuita del INAPAM continúa vigente en 2026 y permite a personas adultas mayores recibir orientación legal sin costo y sin cita previa

¿En qué consiste la asesoría jurídica gratuita del INAPAM?

La asesoría jurídica gratuita del INAPAM ofrece orientación legal inicial en una amplia variedad de temas que suelen afectar con mayor frecuencia a las personas adultas mayores. Entre los principales asuntos que se atienden se encuentran los conflictos familiares, civiles y patrimoniales.

El servicio incluye atención en casos de:

Violencia contra personas adultas mayores

Problemas de arrendamiento y conflictos inmobiliarios

Terminación de comodatos

Así como juicios sucesorios, tanto testamentarios como intestamentarios.

También se brinda orientación para la rectificación de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, trámites de pensión alimentaria, procesos de prescripción, jurisdicción voluntaria y registro o reconocimiento de personas adultas mayores.

Aunque este beneficio no sustituye la representación de un abogado durante un juicio, sí permite a las personas usuarias comprender su situación legal, conocer los pasos a seguir y recibir acompañamiento básico.

En los casos que lo requieren, el personal del INAPAM puede emitir oficios o canalizar los asuntos ante autoridades competentes, lo que representa un respaldo institucional importante.

Requisitos para acceder al beneficio en 2026

Los requisitos para recibir la asesoría jurídica gratuita del INAPAM son mínimos. Las personas interesadas solo deben:

Tener 60 años o más

Presentar credencial del INE o credencial INAPAM vigente

Llevar documentos relacionados con el problema legal

No es necesario agendar cita previa ni realizar ningún pago, lo que facilita el acceso al servicio, especialmente para quienes tienen dificultades de movilidad o recursos limitados.

La asesoría jurídica gratuita del INAPAM continúa vigente en 2026 y permite a personas adultas mayores recibir orientación legal sin costo y sin cita previa

¿Dónde se ofrece el servicio?

La asesoría jurídica del INAPAM se brinda de manera presencial y sin cita previa. En la Ciudad de México, uno de los puntos de atención se encuentra en la colonia Vértiz Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, con horario matutino de lunes a viernes. También se ofrece atención en el Centro de Atención Integral Universidad del INAPAM, ubicado en Avenida Universidad, con horario extendido.

Además, las personas adultas mayores pueden recibir orientación a distancia, ya sea vía telefónica o por correo electrónico, lo que amplía el alcance del beneficio a otras regiones del país.

Otros beneficios vigentes de la credencial INAPAM en 2026

Si bien la asesoría jurídica es el único servicio totalmente gratuito, la credencial INAPAM continúa ofreciendo diversos descuentos y apoyos económicos durante 2026.

Estos incluyen rebajas en transporte público y privado, descuentos en servicios básicos como agua y predial en algunos municipios, beneficios en farmacias, clínicas, supermercados y mercados, así como acceso preferencial a actividades culturales y recreativas.

Es importante considerar que estos descuentos dependen de convenios locales, por lo que pueden variar según la ciudad o el comercio afiliado. Para acceder a ellos, es indispensable contar con la credencial INAPAM vigente.