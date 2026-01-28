¿Qué pasa si no quiero sacar mi CURP biométrica?

CURP Biométrica 2025 en CDMX (Facebook: Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz)

La entrada en vigor de la CURP biométrica en México marcará un cambio relevante en los procesos de identificación y acceso a servicios públicos y privados. Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Población, todos los ciudadanos deberán de tramitar este documento que recaba las huellas digitales, reconocimiento facial, iris y firma digital.

A partir del 1 de febrero de 2026, la CURP biométrica se convertirá en un requisito indispensable para una amplia gama de trámites oficiales en México. La implementación de este nuevo sistema responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en la gestión de datos personales y evitar fraudes o duplicidades en la documentación de la población.

Durante enero iniciará la transición, en la cual la ciudadanía podrá tramitar, de manera voluntaria y sin costo, la versión biométrica de la Clave Única de Registro de Población.

¿Qué pasa si no tramito mi CURP biométrico?

El trámite de la CURP es obligatorio en México (Cuartoscuro)

Quienes no cuenten con este nuevo documento enfrentarán múltiples restricciones en trámites y gestiones, según información confirmada por el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el Registro Civil.

De acuerdo con el RENAPO, la CURP biométrica será requisito indispensable en procedimientos que abarcan desde la apertura de cuentas bancarias hasta la inscripción a programas sociales y la renovación de pasaportes. El Registro Civil indicó que la falta de este documento limitará la posibilidad de acceder a trámites de servicios de salud, educación y legales o administrativos en instituciones tanto públicas como privadas.

La transición hacia la CURP biométrica responde a la intención de unificar los registros de identidad y fortalecer la seguridad en la verificación de datos personales. El RENAPO precisó que el trámite se realiza de manera presencial en módulos autorizados y requiere la presentación de documentos oficiales para el registro de datos biométricos.

El Registro Civil advirtió que, aunque por ahora no existen sanciones económicas ni multas por no tramitar la CURP biométrica (Ilustración Infobae México)

El Registro Civil advirtió que, aunque por ahora no existen sanciones económicas ni multas por no tramitar la CURP biométrica, la ausencia de este documento impedirá la realización de trámites esenciales. La dependencia recomendó a la población acudir durante el periodo de transición para evitar contratiempos una vez que la disposición sea obligatoria en todo el país.

No tramitar el CURP Biométrico implicará:

Limitaciones para realizar trámites legales, administrativos, bancarios, educativos y de salud.

Imposibilidad de acceder a servicios esenciales o completar procesos como la apertura de cuentas bancarias, inscripción a programas sociales, renovación de pasaporte o acceso a servicios médicos.

Dificultades para identificarte ante autoridades e instituciones, ya que la versión biométrica sustituirá progresivamente a la CURP tradicional.

Posible exclusión de trámites digitales y automatizados, complicando la gestión en plataformas en línea.