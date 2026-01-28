México

¿Qué pasa si no quiero sacar mi CURP biométrica?

El trámite se realiza de manera presencial en las oficinas de el Registro Nacional de Población y con previa cita

Guardar
CURP Biométrica 2025 en CDMX
CURP Biométrica 2025 en CDMX (Facebook: Dirección General del Registro Civil del Estado de Veracruz)

La entrada en vigor de la CURP biométrica en México marcará un cambio relevante en los procesos de identificación y acceso a servicios públicos y privados. Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Población, todos los ciudadanos deberán de tramitar este documento que recaba las huellas digitales, reconocimiento facial, iris y firma digital.

A partir del 1 de febrero de 2026, la CURP biométrica se convertirá en un requisito indispensable para una amplia gama de trámites oficiales en México. La implementación de este nuevo sistema responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en la gestión de datos personales y evitar fraudes o duplicidades en la documentación de la población.

Durante enero iniciará la transición, en la cual la ciudadanía podrá tramitar, de manera voluntaria y sin costo, la versión biométrica de la Clave Única de Registro de Población.

¿Qué pasa si no tramito mi CURP biométrico?

El trámite de la CURP
El trámite de la CURP es obligatorio en México (Cuartoscuro)

Quienes no cuenten con este nuevo documento enfrentarán múltiples restricciones en trámites y gestiones, según información confirmada por el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el Registro Civil.

De acuerdo con el RENAPO, la CURP biométrica será requisito indispensable en procedimientos que abarcan desde la apertura de cuentas bancarias hasta la inscripción a programas sociales y la renovación de pasaportes. El Registro Civil indicó que la falta de este documento limitará la posibilidad de acceder a trámites de servicios de salud, educación y legales o administrativos en instituciones tanto públicas como privadas.

La transición hacia la CURP biométrica responde a la intención de unificar los registros de identidad y fortalecer la seguridad en la verificación de datos personales. El RENAPO precisó que el trámite se realiza de manera presencial en módulos autorizados y requiere la presentación de documentos oficiales para el registro de datos biométricos.

El Registro Civil advirtió que, aunque por
El Registro Civil advirtió que, aunque por ahora no existen sanciones económicas ni multas por no tramitar la CURP biométrica (Ilustración Infobae México)

El Registro Civil advirtió que, aunque por ahora no existen sanciones económicas ni multas por no tramitar la CURP biométrica, la ausencia de este documento impedirá la realización de trámites esenciales. La dependencia recomendó a la población acudir durante el periodo de transición para evitar contratiempos una vez que la disposición sea obligatoria en todo el país.

No tramitar el CURP Biométrico implicará:

  • Limitaciones para realizar trámites legales, administrativos, bancarios, educativos y de salud.
  • Imposibilidad de acceder a servicios esenciales o completar procesos como la apertura de cuentas bancarias, inscripción a programas sociales, renovación de pasaporte o acceso a servicios médicos.
  • Dificultades para identificarte ante autoridades e instituciones, ya que la versión biométrica sustituirá progresivamente a la CURP tradicional.
  • Posible exclusión de trámites digitales y automatizados, complicando la gestión en plataformas en línea.

Temas Relacionados

CURP BiométricaCURPtrámitesCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Periodo ordinario inicia este domingo: Ricardo Monreal presenta agenda legislativa 2026 con reformas en migración, derechos y pensiones

La apertura del periodo se realizará en Sesión de Congreso General a las 11:00 horas del domingo

Periodo ordinario inicia este domingo:

Encuentran vehículo presuntamente ligado con el ataque contra diputados en Culiacán

Tres personas resultaron lesionadas por la agresión en Sinaloa

Encuentran vehículo presuntamente ligado con

Este es el importante jugador de Pumas que saldría tras la llegada de Uriel Antuna

Ante el inminente fichaje de Antuna, se incrementan las probabilidades de que un atacante formado en casa busque un nuevo destino en la MLS

Este es el importante jugador

Nueva fecha de Caifanes en el Auditorio Nacional: preventa, venta y precio de boletos

La banda de rock vuelve al Coloso de Reforma para este 2026

Nueva fecha de Caifanes en

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

La acción fue realizada en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde César Alejandro Sepúlveda se encuentra preso

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden

Fiscalía de Michoacán cumplimentó orden de aprensión contra “El Botox” por el asesinato de Bernardo Bravo

Autoridades de Guanajuato confirman tres detenidos por el asesinato de 11 personas en Salamanca

Detuvieron a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

ENTRETENIMIENTO

Nueva fecha de Caifanes en

Nueva fecha de Caifanes en el Auditorio Nacional: preventa, venta y precio de boletos

Marcela Mistral llena de elogios a Karely Ruiz previo a su pelea de box: “No solo somos bonitas”

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público mexicano

Las mejores películas de Prime Video México para ver en cualquier momento

‘Paul McCartney: Man On the Road’: cuándo ver en cine el documental que sigue al músico tras el fin de The Beatles

DEPORTES

Este es el importante jugador

Este es el importante jugador de Pumas que saldría tras la llegada de Uriel Antuna

Hubertus von Hohenlohe reconoce a Donovan Carrillo, pero descarta medalla en Milano-Cortina 2026: “No vamos a ganar una presea todavía”

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

Monterrey vs Tijuana: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 4 de la Liga Mx