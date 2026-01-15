México

Registro de celulares 2026: así es como se usa la CURP biométrica para cumplir con el nuevo requisito

Esta medida entró en vigor el pasado 9 de enero de este año y la fecha límite será el próximo 30 de junio

El registro obligatorio de líneas móviles en México y la CURP biométrica son dos mecanismos implementados a partir de este 2026, aunque los dos fueron aprobados el año pasado, el registro de cada uno ha entrado en vigor, por lo que, la ciudadanía deberá apegarse a los lineamientos para poder cumplir con un trámite más en el país.

¿Qué es la CURP biométrica y por qué es necesaria para el registro de celulares?

La CURP biométrica es una versión digital avanzada de la Clave Única de Registro de Población, que incorpora tecnología de reconocimiento facial y de huellas dactilares para verificar la identidad de los ciudadanos. Destacándose como un documento más que puede servir como medio de identificación.

El gobierno federal dispuso que, a partir de 2026, solo las líneas móviles que realicen el registro podrán continuar en funcionamiento, con el propósito de frenar delitos relacionados con el uso anónimo de telefonía.

El procedimiento inicia con la validación de los datos personales en la plataforma oficial, donde se solicita el ingreso de la CURP y la captura de datos biométricos. Este mecanismo busca garantizar que el titular de la línea móvil sea el auténtico propietario de la identidad registrada.

Cómo realizar el trámite de registro de línea móvil con CURP biométrica

Existen dos formas de hacer el trámite, por lo que el titular del número telefónico deberá elegir la vía para realizarlo, de forma presencial se deben seguir los siguientes pasos:

  • La persona interesada debe presentarse en un centro autorizado por la empresa que le brinda el servicio de telefonía móvil.
  • Se requiere llevar una identificación oficial vigente con fotografía. Entre las opciones válidas se encuentran la credencial del INE, el pasaporte y la nueva CURP Biométrica.
  • El personal de la empresa entregará el aviso de privacidad, siguiendo lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
  • Tras entregar los documentos, la compañía verificará la identidad de quien realiza el trámite.
  • También se comprobará la Clave Única de Registro de Población (CURP) directamente con el Registro Nacional de Población.
  • Finalmente, la empresa informará al usuario sobre el resultado de la validación de identidad y, si es favorable, continuará con el proceso de vinculación.

Pasos a seguir para quien requiera realizar el trámite en línea:

  • Debe estar a la vista el aviso de privacidad, el usuario debe consultar los términos y condiciones del servicio.
  • Se solicita capturar la identificación oficial vigente y realizar una prueba de vida para validar la identidad.
  • La empresa verifica la CURP con el Registro Nacional de Población.
  • El proceso de vinculación permite hasta tres intentos por línea móvil.
  • Quienes no logren completar el trámite en línea serán citados para acudir a un centro de atención.

El nuevo sistema de registro de celulares con CURP biométrica representa un cambio importante para los usuarios de telefonía móvil en México. Las autoridades recomiendan completar el trámite lo antes posible para evitar interrupciones en el servicio y contribuir a la seguridad nacional.

