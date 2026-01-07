CURP biométrica 2026: esta es la fecha en la que comenzará a ser obligatoria para realizar trámites

El requisito de datos personales únicos busca generar mayor confianza y proteger a la población frente a fraudes y suplantación de identidad. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La CURP biométrica es una versión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México que incorpora información biométrica de la persona, como huellas dactilares, reconocimiento facial o iris.

Este sistema busca fortalecer la seguridad e identidad de los ciudadanos y residentes en México, permitiendo una verificación más precisa y evitando duplicidades o fraudes en la emisión de documentos oficiales.

Se estima que la CURP biométrica se utilice principalmente en trámites gubernamentales donde se requiere una validación robusta de identidad, como la obtención de pasaportes, credenciales para votar o servicios de salud.

Su implementación avanza en todo el país como parte de una estrategia de modernización y digitalización de procesos administrativos y por fin entrará en vigor, de manera obligatoria, durante este 2026.

A partir de este día será obligatoria la CURP biométrica para realizar trámites en el país

Desde el anunció de la noticia se señaló que la medida entraría en vigor en el año 2026 aunque se desconocía la fecha exacta.

En este sentido, autoridades han confirmado que el mes de enero será un periódo de transición para que la cuidadanía pueda llevar a cabo el trámite de manera voluntaria y gratuita.

Sin embargo, a partir del 1 de febrero del 2026 la CURP biométrica se pedirá de manera obligatoria para realizar diferentes trámites, entre los cuales destacan los siguientes:

Inscripción a programas sociales y pensiones

Para realizar operaciones bancarias y financieras

Para inscripciones y trámites educativos

Para traminar documentos oficiales

La nueva CURP Biométrica ayudará a acceder a servicios de salud como un documento de identidad oficial.

Dónde realizar el trámite para obtener tu CURP Biométrica

La CURP biométrica es una versión de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos biométricos, como huellas dactilares, fotografía y firma digital, para reforzar la identidad de los ciudadanos en México.

El trámite para obtener la CURP biométrica debe realizarse de manera presencial en los Módulos de Atención del Registro Nacional de Población (RENAPO) o en las oficinas del Registro Civil que cuenten con el sistema habilitado para la captura de datos biométricos. En algunos estados, también se puede acudir a módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) o a oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que tengan convenio con RENAPO.

Para ubicar el módulo más cercano y conocer los requisitos específicos, se recomienda consultar el sitio oficial del Gobierno de México en https://www.gob.mx/curp/ o contactar al Registro Civil local.

Documentos que debes llevar para realizar el trámite:

Acta de nacimiento (original y copia)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.)

Comprobante de domicilio (puede solicitarse en algunos módulos)

Asistencia presencial, ya que se requiere la toma de huellas y fotografía

Recomendaciones:

Consultar previamente la disponibilidad del trámite en la sede elegida, ya que no todos los módulos cuentan con el sistema biométrico.

Revisar horarios y si es necesario agendar cita en línea.

Llevar todos los documentos en original y copia.