México

Inauguran módulo en CDMX para tramitar Tarjeta Incluyente para personas con discapacidad: estos son los beneficios del plástico

Más de 11 mil personas han tramitado el plástico en los más de 20 módulos que existen en la Ciudad de México, informaron autoridades locales

Guardar
Inauguran módulo en la CDMX
Inauguran módulo en la CDMX para tramitar la Tarjeta Incluyente. (Cuartoscuro)

En la Ciudad de México fue inaugurado un nuevo módulo para tramitar la Tarjeta Incluyente, la cual va dirigida a personas con discapacidad.

Este plástico otorga diferentes beneficios a este grupo de la población en la capital del país, como en algunos medios de transporte público, así como descuentos en pagos de diferentes servicios.

El nuevo módulo fue inaugurado por la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez. Su operación será en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información proporcionada, el nuevo módulo fue inaugurado por el Centro DIF “Francisco Zarco”, en el pueblo de San Juan de Aragón, de la Ciudad de México.

La directora general del Sistema
La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Beatriz Rojas Martínez, inauguró este espacio. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Cabe destacar que el trámite para obtener la Tarjeta Incluyente en la Ciudad de México es totalmente gratuito para todos los interesados.

Con ella, los beneficiarios tendrán múltiples beneficios que se les otorga para mejorar su calidad de vida.

¿Cuáles son los beneficios, descuentos y demás en la CDMX que los beneficiarios de la Tarjeta Incluyente pueden obtener?

Al inaugurar el nuevo módulo para tramitar la Tarjeta Incluyente en la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez expresó cuáles son los beneficios que los adultos mayores pueden obtener:

Transporte público

  • Metro
  • Metrobús
  • Cablebús
  • Trolebús
  • RTP
  • Tren Ligero

Pago de servicios y descuentos

  • Impuesto predial
  • Servicio de agua

También tiene estas funciones:

  • Identificación oficial de discapacidad
  • Facilita la autorización para el balizamiento en el lugar de estacionamiento del domicilio de la persona que lo tenga
  • Obtención de placas vehiculares con el logotipo universal de discapacidad
  • Cortesías urbanas para exentar el “Hoy No Circula”
La mandataria capitalina indicó que este espacio contará con 19 licenciaturas para los interesados. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

¿Cuántos módulos hay en la CDMX para tramitar la Tarjeta Incluyente para personas con discapacidad?

De acuerdo con la funcionaria capitalina, hay un total de 22 módulos, ya con el recién inaugurado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Indicó que un total de 11 mil 418 personas que padecen alguna discapacidad tramitaron la Tarjeta Incluyente de la Ciudad de México.

Más de 11 mil personas
Más de 11 mil personas han tramitado esta tarjeta en los diferentes módulos de la CDMX. Foto: Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Claudia Elena Aguila Torres, directora ejecutiva de Derechos de las Personas con Discapacidad y Desarrollo Comunitario, señaló que esta zona de la Ciudad de México carecía de servicios enfocados en personas con discapacidad.

Destacó que la actual administración, liderada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, busca respaldar a los sectores más vulnerables.

Aguila Torres resaltó que la directora general del DIF tiene pleno conocimiento de las necesidades de los habitantes y conoce de manera directa las colonias que serán beneficiadas, entre ellas San Juan de Aragón, sus siete secciones, Cuchilla del Tesoro, CTM Aragón, FOVISSSTE Aragón y Narciso Bassols.

¿Qué requisitos necesitas para obtener la Tarjeta Incluyente en la CDMX para personas con discapacidad?

Para tramitar la Tarjeta Incluyente para personas con discapacidad en la Ciudad de México necesitas estos documentos:

  • Fotografía tomada desde un dispositivo electrónico
  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio de la Ciudad de México
  • Constancia de discapacidad y funcionalidad o certificado de discapacidad.

Temas Relacionados

Tarjeta IncluyenteCDMXPersonas con DiscapacidadGustavo A. Maderomexico-noticias

Más Noticias

Sabrina Sabrok quiere entrar a La Casa de los Famosos, pero cree que la producción teme que “haga algo muy fuerte”

La modelo asegura que los productores de programas como “La Casa de los Famosos” y “La Granja VIP” la evitan porque podría romper los esquemas tradicionales y revolucionar la fórmula del encierro televisivo

Sabrina Sabrok quiere entrar a

Poncho de Nigris revela que preparó pelea a golpes entre Turbulence y Burrita Burrona

Los antiguos amigos iban a formar parte de Ring Royal, el evento de box organizado por el regiomontano

Poncho de Nigris revela que

Monreal acusa al PT en Oaxaca de actuar como opositor de Morena por señalamientos contra Salomón Jara

El llamado del diputado federal morenista es la “conciliación” de la coalición política con sus aliados en el estado oaxaqueño tras la revocación de mandato

Monreal acusa al PT en

Kanye West en México: invitados y posible setlist para el concierto en la Plaza de Toros

La posible aparición de figuras como Travis Scott, Peso Pluma y Fuerza Regida ha generado un gran interés adicional en sus conciertos

Kanye West en México: invitados

Cómo avanza el reordenamiento de vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la CDMX

Clara Brugada reconoció que han mantenido el diálogo con los líderes de grupos comerciantes para trabajar en la reubicación de espacios

Cómo avanza el reordenamiento de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un presunto integrante

Detienen a un presunto integrante de “La Línea” con más de 80 explosivos en Chihuahua

Rescatan a tres adolescentes que fueron enviados de Jalisco a Sinaloa para ser entrenados por el crimen organizado

Marina detiene a tres hombres con más de mil litros de combustible en costas de Michoacán

FGR inició investigación por narcomantas presuntamente atribuidas al CJNG en Uruapan

Detienen a dos hombres relacionados con la desaparición de tres abogados de Lenin Canchola en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Sabrina Sabrok quiere entrar a

Sabrina Sabrok quiere entrar a La Casa de los Famosos, pero cree que la producción teme que “haga algo muy fuerte”

Poncho de Nigris revela que preparó pelea a golpes entre Turbulence y Burrita Burrona

Kanye West en México: invitados y posible setlist para el concierto en la Plaza de Toros

Rafael Inclán critica a víctimas de Julio Iglesias por abuso sexual: “Se tardaron en decirlo”

Cruz “N” asegura que sus hijos viven con él y deja entrever que Alicia Villarreal es manipulada

DEPORTES

Santiago Gimenez habla sobre su

Santiago Gimenez habla sobre su lazo con Christian Pulisic: “Somos mejores amigos si no juega contra México”

México listo para ser sede de cuatro partidos de repechaje para el Mundial, confirman autoridades

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca

América regresaría al Estadio Azteca tras su reapertura: Mikel Arreola confirma la solicitud

Germán Berterame podría debutar con Messi en esta fecha