Inauguran módulo en CDMX para tramitar Tarjeta Incluyente para personas con discapacidad: estos son los beneficios del plástico

Inauguran módulo en la CDMX para tramitar la Tarjeta Incluyente. (Cuartoscuro)

En la Ciudad de México fue inaugurado un nuevo módulo para tramitar la Tarjeta Incluyente, la cual va dirigida a personas con discapacidad.

Este plástico otorga diferentes beneficios a este grupo de la población en la capital del país, como en algunos medios de transporte público, así como descuentos en pagos de diferentes servicios.

El nuevo módulo fue inaugurado por la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez. Su operación será en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información proporcionada, el nuevo módulo fue inaugurado por el Centro DIF “Francisco Zarco”, en el pueblo de San Juan de Aragón, de la Ciudad de México.

La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Beatriz Rojas Martínez, inauguró este espacio. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Cabe destacar que el trámite para obtener la Tarjeta Incluyente en la Ciudad de México es totalmente gratuito para todos los interesados.

Con ella, los beneficiarios tendrán múltiples beneficios que se les otorga para mejorar su calidad de vida.

¿Cuáles son los beneficios, descuentos y demás en la CDMX que los beneficiarios de la Tarjeta Incluyente pueden obtener?

Al inaugurar el nuevo módulo para tramitar la Tarjeta Incluyente en la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez expresó cuáles son los beneficios que los adultos mayores pueden obtener:

Transporte público

Metro

Metrobús

Cablebús

Trolebús

RTP

Tren Ligero

Pago de servicios y descuentos

Impuesto predial

Servicio de agua

También tiene estas funciones:

Identificación oficial de discapacidad

Facilita la autorización para el balizamiento en el lugar de estacionamiento del domicilio de la persona que lo tenga

Obtención de placas vehiculares con el logotipo universal de discapacidad

Cortesías urbanas para exentar el “Hoy No Circula”

La mandataria capitalina indicó que este espacio contará con 19 licenciaturas para los interesados. Crédito: X/@ClaraBrugadaM.

¿Cuántos módulos hay en la CDMX para tramitar la Tarjeta Incluyente para personas con discapacidad?

De acuerdo con la funcionaria capitalina, hay un total de 22 módulos, ya con el recién inaugurado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Indicó que un total de 11 mil 418 personas que padecen alguna discapacidad tramitaron la Tarjeta Incluyente de la Ciudad de México.

Más de 11 mil personas han tramitado esta tarjeta en los diferentes módulos de la CDMX. Foto: Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Claudia Elena Aguila Torres, directora ejecutiva de Derechos de las Personas con Discapacidad y Desarrollo Comunitario, señaló que esta zona de la Ciudad de México carecía de servicios enfocados en personas con discapacidad.

Destacó que la actual administración, liderada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, busca respaldar a los sectores más vulnerables.

Aguila Torres resaltó que la directora general del DIF tiene pleno conocimiento de las necesidades de los habitantes y conoce de manera directa las colonias que serán beneficiadas, entre ellas San Juan de Aragón, sus siete secciones, Cuchilla del Tesoro, CTM Aragón, FOVISSSTE Aragón y Narciso Bassols.

¿Qué requisitos necesitas para obtener la Tarjeta Incluyente en la CDMX para personas con discapacidad?

Para tramitar la Tarjeta Incluyente para personas con discapacidad en la Ciudad de México necesitas estos documentos:

Fotografía tomada desde un dispositivo electrónico

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México

Constancia de discapacidad y funcionalidad o certificado de discapacidad.