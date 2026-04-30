Jugo de frambuesa con manzana y canela: la bebida que quema grasa abdominal y aplana el vientre

La combinación de frambuesa, manzana verde y canela activa la termogénesis, regula la insulina y reduce la inflamación abdominal. Un vaso en ayunas puede marcar la diferencia en una rutina de pérdida de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frambuesa, la manzana y la canela forman una combinación que la nutrición funcional asocia con la reducción de grasa abdominal y la mejora del metabolismo. Un vaso de este jugo en ayunas puede integrarse a una rutina de alimentación balanceada para acelerar la pérdida de peso, especialmente en la zona del vientre, donde la grasa tiende a acumularse con mayor resistencia.

La frambuesa concentra antocianinas, pigmentos vegetales con efecto antioxidante que frenan la inflamación de bajo grado, uno de los factores que dificulta la eliminación de grasa corporal. Además, su alto contenido de fibra regula el tránsito intestinal y genera saciedad prolongada, lo que reduce el consumo calórico total del día sin necesidad de restricciones agresivas.

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Tres ingredientes de bajo costo y fácil acceso forman un jugo que ataca la grasa abdominal desde varios frentes: frena el apetito, mejora la digestión y enciende el metabolismo sin necesidad de suplementos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana verde depura y regula la insulina

La manzana verde aporta pectina, una fibra soluble que forma un gel en el intestino, atrapa moléculas de grasa y facilita su expulsión. Su ácido málico estimula la producción de enzimas digestivas y mejora la absorción de nutrientes. Al mantener estable la glucosa en sangre, evita los picos de insulina que el organismo traduce en almacenamiento de grasa, sobre todo en el abdomen.

El cinamaldehído, compuesto activo de la canela, activa la termogénesis: el proceso por el que el cuerpo genera calor interno y quema calorías adicionales sin aumentar la actividad física. Media cucharadita al día basta para que este efecto sea perceptible. La canela también mejora la sensibilidad a la insulina, lo que refuerza el trabajo que ya realiza la manzana en el control glucémico.

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Un jugo con frambuesa, manzana y canela concentra compuestos que regulan la insulina, activan la quema de calorías y combaten la inflamación, tres de los principales obstáculos para conseguir un vientre plano. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Así se potencian los tres ingredientes juntos

La sinergia entre los tres componentes es lo que distingue a este jugo de otras bebidas depurativas. La fibra de la frambuesa y la manzana ralentiza la absorción de azúcares, mientras la canela regula la respuesta hormonal al mismo tiempo. El resultado es una bebida que actúa en varios frentes: reduce el apetito, mejora la digestión, disminuye la inflamación y estimula el gasto calórico en reposo.

Cómo preparar el jugo

1 taza de frambuesas frescas o descongeladas

1 manzana verde sin semillas, cortada en trozos

½ cucharadita de canela en polvo

1 vaso de agua fría o con hielo

Jugo de medio limón (opcional, para potenciar la absorción de antioxidantes)

Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. No cueles el jugo: la fibra es parte del efecto.

Consume en ayunas o como colación a media mañana, cinco días a la semana.