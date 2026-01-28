México

Accidente en la Línea 3 del Metrobús deja varios usuarios lesionados

Al lugar arribaron ambulancias del ERUM para atender a los heridos, el incidente afectó el servicio de la ruta Tenayuca - Pueblo Sta. Cruz Atoyac

(X/ @MetrobusCDMX)
(X/ @MetrobusCDMX)

La noche de este martes 27 de enero se registró un accidente en la Línea 3 del Metrobús que dejó a varios usuarios lesionados, la situación provocó una fuerte movilización en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. Este incidente provocó afectaciones en la vialidad de Prolongación Guerrero y Venus con el cruce con además, el servicio del Metrobús presentó contratiempos.

De acuerdo con los primeros reportes del incidente, una unidad frenó intempestivamente poco antes de llegar a la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metrobús. Según narraron los pasajeros, el chofer tuvo que detener su marcha para evitar el atropellamiento a un peatón que invadió el carril confinado.

En consecuencia, los usuarios que viajaban en la unidad resultaron con heridas, así que se activó el protocolo de emergencia. Y es que, pese a que el chofer de la unidad 472 del Metrobús activó el frenado de emergencia, la parte delantera del autobús alcanzó a golpear al peatón, por lo que solicitaron asistencia médica.

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metrobús?

(X/ @MetrobusCDMX)
(X/ @MetrobusCDMX)

Los primeros reportes indicaron que una persona en situación de calle iba caminando por la vialidad pese al riesgo del paso de los vehículos, en cuanto notó la presencia del Metrobús se lanzó a su paso, lo que generó el choque y el frenado de emergencia.

El conductor mantenía una velocidad regular, pero no pudo evitar el impacto y hombre en situación de calle recibió un fuerte golpe. Pese a lo aparatoso del incidente, el hombre se incorporó sin ningún problema.

Cuando arribaron los cuerpos de emergencia para atender al hombre, se negó a recibir atención médica y se retiró del lugar. Sin embargo, uno de los pasajeros requirió ser atendido y trasladado a una ambulancia para su valoración pues se dolió de su brazo izquierdo tras el impacto.

Esto dijo el Metrobús del accidente en la Línea 3

(X/ @MetrobusCDMX)
(X/ @MetrobusCDMX)

Un comunicado oficial de Metrobús informó que la tarde del 27 de enero de 2026, una unidad de la Línea 3 estuvo involucrada en un accidente de tránsito en la intersección de prolongación Guerrero y Venus, en la colonia San Simón Tolnáhuac, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

A través de un comunicado oficial, el Metrobús explicó detalles del incidente y confirmó que el autobús circulaba con semáforo en verde cuando una persona cruzó la vía de forma repentina y fue impactada por la unidad.

El operador detuvo el vehículo y solicitó apoyo al Centro de Control. Además del peatón, cuatro personas usuarias que viajaban en el Metrobús resultaron lesionadas. Una de ellas fue trasladada a un centro hospitalario sin lesiones de gravedad.

La unidad fue desalojada y permaneció en el sitio mientras se realizaban las labores correspondientes por parte de los servicios de emergencia.

