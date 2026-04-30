Consejeros del INE impugnan nombramiento hecho por Taddei en Fiscalización

Guadalupe Taddei, presidenta del INE. FOTO: CORTESÍA INE/CUARTOSCURO.COM

El nombramiento de Mario Alberto Alejo García al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) fue impugnado por tres consejeros del organismo que consideran que no cumple con los requisitos de experiencia que exige la ley.

¿Por qué los consejeros impugnan el nombramiento de Alejo García?

El recurso presentado por los consejeros Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pide revocar el oficio firmado el 22 de abril por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que designó a Mario Alberto Alejo García como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

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Los consejeros argumentan que la ley exige al menos cinco años de experiencia como directivo en fiscalización, un requisito que, según ellos, Alejo García no cumple.

Su carrera profesional ha sido principalmente en el ámbito municipal y del Congreso local de Tabasco, donde fue pasante de derecho, apoderado legal, asesor parlamentario y secretario técnico en comisiones. De 2023 hasta su nombramiento, se desempeñó como asesor del consejero Jorge Montaño.

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Mario Alberto Alejo García (Facebook: INE Tabasco)

Los consejeros afirman que estas funciones no equivalen a experiencia directiva en fiscalización y que el currículum presentado fue “inflado” para aparentar que sí cumple el perfil.

El recurso advierte que la falta de experiencia comprobable puede afectar la vigilancia y el funcionamiento del INE, ya que la fiscalización electoral requiere conocimientos y toma de decisiones especializados, fundamentales para garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales.

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¿Cómo se hacen los nombramientos directos en el INE desde la reforma de 2025?

En 2025, una reforma legal permitió que la presidencia del INE pueda hacer nombramientos directos en la Junta General Ejecutiva, sin requerir el consenso del Consejo General.

Guadalupe Taddei utilizó esta facultad para designar a seis nuevos titulares, incluyendo a Alejo García. Los consejeros que presentaron la impugnación consideran que este esquema limita la revisión colectiva de los perfiles y dificulta que se vigile el cumplimiento de los requisitos legales. Además, señalan que esta situación afecta la colegialidad y reduce la transparencia en la integración de los órganos internos del INE.

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La impugnación destaca que antes de la reforma las designaciones pasaban por un proceso colegiado, lo que permitía una revisión exhaustiva de los perfiles. Sin ese filtro, los consejeros advierten que hay menos control sobre la idoneidad y la experiencia de quienes ocupan cargos clave.

Otros reclamos

CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2025.- Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El caso de Fiscalización se suma a otros señalamientos internos en el INE sobre la integración de la Junta General Ejecutiva. De los diez cargos principales, solo uno fue ocupado por una mujer, lo que rompe el principio legal de paridad de género.

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Consejeros como Martín Faz y Carla Humphrey advirtieron que la mayoría de los nuevos titulares no provienen del Servicio Profesional Electoral, lo que muestra una preferencia por perfiles políticos externos y no técnicos. También criticaron que no hubo revisión técnica ni consulta colegiada antes de hacer los nombramientos.

En los cambios recientes, varios cargos fueron asignados a personas cercanas a aliados de la presidenta Taddei. Además, funcionarias cercanas a otras consejeras quedaron fuera de la nueva estructura, lo que ahondó las diferencias internas. Estas decisiones han generado un ambiente de división dentro del INE, donde algunos consejeros han manifestado públicamente su desacuerdo y preocupación por la dirección que toma el instituto.

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La presidenta Taddei defendió su decisión, asegurando que todos los expedientes fueron revisados por la Dirección Jurídica y que los requisitos legales fueron verificados. Aclaró que solo se consideraron actividades comprobadas documentalmente y que el proceso fue legal y transparente.

Ahora será el Tribunal Electoral quien decida si el nombramiento de Alejo García se mantiene o se revoca, como solicitan los consejeros inconformes.

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