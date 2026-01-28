México

Hermano de Elisa Beristain da actualización de la salud de la conductora tras perforación de un intestino

La periodista se encuentra hospitalizada por un peligroso shock séptico

Guardar
Elisa Beristain está en terapia
Elisa Beristain está en terapia intensiva (IG: @elisaberistain)

La presentadora Elisa Beristain enfrenta la fase más crítica de su salud tras ser diagnosticada con shock séptico resultado de una perforación intestinal, una condición potencialmente mortal que ha despertado fuerte preocupación tanto en su entorno como en la comunidad del entretenimiento.

De acuerdo con su hermano Leo, quien comunicó detalles en el canal de YouTube vinculado a Elisa Beristain, la situación es tan grave que los médicos debieron recurrir a la sedación profunda para controlar el intenso dolor que presentó en las últimas horas, mientras permanece bajo vigilancia extrema.

La evolución de la salud de Elisa Beristain

Elisa Beristain
Elisa Beristain

Desde la noche del pasado martes, el estado de la exintegrante de Chisme no like ha oscilado entre la conciencia y la inconsciencia. “Ella está, va y viene”, relató Leo Beristain, describiendo así la fragilidad y la intermitencia del cuadro clínico.

Los especialistas, según la misma fuente, prosiguen con estudios para determinar la ruta terapéutica que logre controlar la infección agresiva que afecta a la presentadora. Hasta que ello sea posible, la prioridad médica consiste en estabilizar las funciones vitales de la paciente y evitar un agravamiento que podría resultar fatal.

El cuadro de Beristain se originó con síntomas iniciales de malestar y mareos durante una transmisión en vivo el viernes anterior. El hermano de la conductora subrayó ante la audiencia de YouTube la gravedad del diagnóstico.

Mientras perdura la incertidumbre y la conductora prosigue en estado sedado, la familia y la producción agradecen las manifestaciones de solidaridad del público. En tanto, el círculo íntimo, especialmente su hermano, insiste en la necesidad de que Beristain “se desconecte” del entorno para dedicarse de lleno a la recuperación.

¿Qué tan peligroso es el shock séptico?

Elisa Beristain, Los Ángeles, 13
Elisa Beristain, Los Ángeles, 13 de enero de 2022.

El shock séptico es una condición médica crítica que surge como la etapa más grave de la sepsis, cuando una infección desencadena una reacción descontrolada del sistema inmunológico. Esta respuesta causa una inflamación generalizada que lleva a una caída peligrosa de la presión arterial y al fallo de múltiples órganos vitales. El shock séptico requiere atención médica inmediata, habitualmente en una unidad de cuidados intensivos.

Las tasas de mortalidad asociadas a shock séptico son elevadas, incluso con tratamiento adecuado. Se estima que entre el 30% y el 50% de los pacientes con shock séptico fallecen, dependiendo de factores como la edad, la presencia de enfermedades crónicas, el tipo de microorganismo involucrado, la rapidez en la administración de antibióticos y el número de órganos afectados. Sin tratamiento, la mortalidad se acerca al 100%.

El diagnóstico temprano y el inicio rápido de antibióticos y soporte hemodinámico son determinantes para mejorar las posibilidades de supervivencia. Cada hora de retraso en el tratamiento incrementa significativamente el riesgo de muerte. Además, quienes sobreviven pueden presentar secuelas físicas y cognitivas a largo plazo.

Temas Relacionados

Elisa Beristainshock sépticointestinoSaludBienestarChisme no likemexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Plátano: la fruta cotidiana que impulsa músculos, nervios y energía

Su perfil nutricional y su versatilidad en la cocina lo convierten en un alimento clave para el bienestar diario

Plátano: la fruta cotidiana que

Búlgaros con leche de almendra o soya: así se prepara la potente mezcla que contiene beneficios que los lácteos no aportan

El uso de bebidas vegetales facilita la inclusión del kéfir en dietas veganas y para quienes evitan productos lácteos

Búlgaros con leche de almendra

Ratifican sentencia de 50 años de prisión contra Diego Urik por el feminicidio de Jessica González

El tiempo de prisión se contabilizará a partir de septiembre de 2020, día en que el acusado fue detenido

Ratifican sentencia de 50 años

Activan operativo en Sinaloa tras ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron agredidos en Culiacán

Activan operativo en Sinaloa tras

Detuvieron a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

En el mismo operativo, realizado en el municipio de Culiacán, también fue capturado Alexis Vizcarra

Detuvieron a Israel Vizcarra, alias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detuvieron a Israel Vizcarra, alias

Detuvieron a Israel Vizcarra, alias “Palillo”, jefe de plaza de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa

CJNG vs Santa Rosa de Lima: el origen del conflicto que dejó 11 muertos un campo de futbol en Guanajuato

Detienen a dos involucrados con masacre de Salamanca que dejó 11 muertos

Defensa de los Farías Laguna denuncia entrega parcial y testada de carpeta investigadora por parte de la FGR

Detienen a tres presuntos responsables de agresión a balazos contra abogado fiscalista en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Yatra anuncia gira por

Sebastián Yatra anuncia gira por 10 ciudades de México: fecha y preventa para ‘Entre Tanta Gente Tour’

Edén Muñoz en la Plaza de Toros de la CDMX: fechas, precios, preventa y venta de boletos

Britney Spears reaparece en México y reactiva genera expecttiva por posibles presentaciones musicales en el país

Laura Flores responde a críticas por su imagen y aclara rumores sobre retoques

Arath de la Torre abandona el programa “Hoy” tras enterarse que su hija fue hospitalización | Video

DEPORTES

Hubertus von Hohenlohe reconoce a

Hubertus von Hohenlohe reconoce a Donovan Carrillo, pero descarta medalla en Milano-Cortina 2026: “No vamos a ganar una presea todavía”

Lokomotiv rechaza la oferta del Besiktas por César Montes y permanecerá en la Liga Rusa

Clausura 2026: partidos de la jornada 4 de la Liga MX que se podrán ver por TV abierta

Monterrey vs Tijuana: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 4 de la Liga Mx

¿Por qué Checo Pérez no salió a pista en los días 2 y 3 del test de F1 en Barcelona?