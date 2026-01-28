Hermano de Elisa Beristain da actualización de la salud de la conductora tras perforación de un intestino

Elisa Beristain está en terapia intensiva (IG: @elisaberistain)

La presentadora Elisa Beristain enfrenta la fase más crítica de su salud tras ser diagnosticada con shock séptico resultado de una perforación intestinal, una condición potencialmente mortal que ha despertado fuerte preocupación tanto en su entorno como en la comunidad del entretenimiento.

De acuerdo con su hermano Leo, quien comunicó detalles en el canal de YouTube vinculado a Elisa Beristain, la situación es tan grave que los médicos debieron recurrir a la sedación profunda para controlar el intenso dolor que presentó en las últimas horas, mientras permanece bajo vigilancia extrema.

La evolución de la salud de Elisa Beristain

Desde la noche del pasado martes, el estado de la exintegrante de Chisme no like ha oscilado entre la conciencia y la inconsciencia. “Ella está, va y viene”, relató Leo Beristain, describiendo así la fragilidad y la intermitencia del cuadro clínico.

Los especialistas, según la misma fuente, prosiguen con estudios para determinar la ruta terapéutica que logre controlar la infección agresiva que afecta a la presentadora. Hasta que ello sea posible, la prioridad médica consiste en estabilizar las funciones vitales de la paciente y evitar un agravamiento que podría resultar fatal.

El cuadro de Beristain se originó con síntomas iniciales de malestar y mareos durante una transmisión en vivo el viernes anterior. El hermano de la conductora subrayó ante la audiencia de YouTube la gravedad del diagnóstico.

Mientras perdura la incertidumbre y la conductora prosigue en estado sedado, la familia y la producción agradecen las manifestaciones de solidaridad del público. En tanto, el círculo íntimo, especialmente su hermano, insiste en la necesidad de que Beristain “se desconecte” del entorno para dedicarse de lleno a la recuperación.

¿Qué tan peligroso es el shock séptico?

El shock séptico es una condición médica crítica que surge como la etapa más grave de la sepsis, cuando una infección desencadena una reacción descontrolada del sistema inmunológico. Esta respuesta causa una inflamación generalizada que lleva a una caída peligrosa de la presión arterial y al fallo de múltiples órganos vitales. El shock séptico requiere atención médica inmediata, habitualmente en una unidad de cuidados intensivos.

Las tasas de mortalidad asociadas a shock séptico son elevadas, incluso con tratamiento adecuado. Se estima que entre el 30% y el 50% de los pacientes con shock séptico fallecen, dependiendo de factores como la edad, la presencia de enfermedades crónicas, el tipo de microorganismo involucrado, la rapidez en la administración de antibióticos y el número de órganos afectados. Sin tratamiento, la mortalidad se acerca al 100%.

El diagnóstico temprano y el inicio rápido de antibióticos y soporte hemodinámico son determinantes para mejorar las posibilidades de supervivencia. Cada hora de retraso en el tratamiento incrementa significativamente el riesgo de muerte. Además, quienes sobreviven pueden presentar secuelas físicas y cognitivas a largo plazo.