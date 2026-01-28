México

Hospitalizan a Elisa Beristain por riesgo de shock séptico: “Enfrenta varios peligros”

La conductora vivió momentos críticos después de sentir un fuerte malestar durante una transmisión, pero sus compañeros confirman que permanece estable y bajo estricta vigilancia médica para evitar complicaciones mayores

Guardar
Elisa Beristain permanece en la
Elisa Beristain permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos tras enfrentar un riesgo de shock séptico grave

Elisa Beristain permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos tras haber enfrentado un riesgo de shock séptico, de acuerdo con información difundida en su propio canal de YouTube.

La conductora fue hospitalizada el viernes 23 de enero, después de que durante una transmisión en vivo manifestara sentirse “como mareada” y en estado de malestar importante.

“Me siento como mareada, no sé, me siento bien mal”, dijo al aire.

El equipo del programa informó este lunes 26 a través del programa ‘BerisTime’ que Elisa Beristain se encuentra estable, aunque el pronóstico es reservado y permanece en observación médica intensiva.

Explicaron que el motivo principal de preocupación fue la posibilidad inminente de un shock séptico, situación agravada por su presión arterial baja, lo que podría haber desencadenado una complicación cardíaca grave.

La conductora Elisa Beristain fue
La conductora Elisa Beristain fue hospitalizada el 23 de enero luego de manifestar mareos y malestar en plena transmisión en vivo (Foto: Captura de pantalla)

En el programa, los colaboradores detallaron que se le realizó una valoración médica inmediata y que la decisión de trasladarla a cuidados intensivos se tomó porque su estado requería atención urgente y monitoreo continuo.

Señalaron que al momento la conductora está consciente y puede alimentarse.

“Al día de hoy, Eli se encuentra en cuidados intensivos, estable, pero aún enfrenta varios peligros. Estuvo a punto de sufrir un shock séptico. Fuimos a una nota y me llegó un mensaje que me desestabilizó mucho y me puso muy nervioso. Se fue al hospital donde inmediatamente le hicieron valoración médica y rápido la metieron a Unidad de Cuidados Intensivos. El problema principal era que en cualquier momento podía entrar en shock séptico”, explicaron.

Señalaron que la ingresaron a cuidados intensivos: “pues si bajaba más su presión, podría entrar en una situación grave cardíaca. Ahorita lo principal es que Elisa se encuentra consciente, está comiendo”.

El equipo del programa reporta
El equipo del programa reporta que el estado de Elisa Beristain es estable pero con pronóstico médico reservado y vigilancia intensiva (Recorte)

Qué es el shock séptico, afección que puso en rieso a Elisa Beristain

El shock séptico es una afección causada generalmente por infecciones bacterianas, aunque los hongos y los virus también pueden desencadenarla en raras ocasiones.

El principal riesgo de esta condición es la presión arterial peligrosamente baja, lo que eleva el peligro de daño a órganos vitales y puede resultar letal en casos no tratados. Este síndrome afecta con mayor frecuencia a personas mayores, niños y pacientes inmunosuprimidos.

Ahogada con su propia saliva

No es la primera vez que Elisa Beristain atraviesa una situación de salud complicada durante una transmisión. En mayo del año pasado tuvo que interrumpir su programa luego de sufrir un episodio de asfixia con su propia saliva, incidente que ella misma relató posteriormente a través de su cuenta de Instagram, mostrando ya estar recuperada.

El riesgo principal que enfrentó
El riesgo principal que enfrentó Elisa Beristain fue un posible shock séptico agravado por presión arterial peligrosamente baja (Foto: Facebook Elisa Beristain).

Las polémicas recientes y las dificultades para posicionar su nuevo proyecto digital han acompañado el delicado estado de salud de la conductora en los últimos meses.

Elisa después de ¡Chisme No Like!

Tras su salida de ‘Chisme No Like’, Elisa Beristain ha enfocado su carrera en nuevos proyectos dentro del periodismo digital y el entretenimiento. El final del programa, ocurrido en noviembre de 2024, se dio tras diferencias profesionales y el desgaste natural de una colaboración prolongada con Javier Ceriani. Beristain confirmó que la relación terminó en buenos términos, aunque con puntos de vista distintos tras años de trabajo conjunto.

Luego del cierre, Beristain anunció el lanzamiento de un pódcast titulado ‘Mentes oscuras’, en el que aborda historias de misterio y casos impactantes, alejándose del formato de espectáculos que la popularizó.

Tras el fin de 'Chisme
Tras el fin de 'Chisme No Like', Elisa ha emprendido proyectos en solitario (Foto: Facebook @chismenolikeoficial).

Este proyecto marca una evolución en su carrera, explorando nuevos géneros y formatos, y se publica semanalmente en su portal web personal, ElisaBeristain.com, donde también ofrece noticias sobre el mundo del espectáculo y la vida de las celebridades.

Temas Relacionados

Elisa BeristainBerisTimeChisme no likeShock sépticomexico-entretenimiento

Más Noticias

SCJN confirma que el manejo de aguas residuales debe reclamarse por la vía administrativa por esta razón

Por unanimidad la Corte aprobó el amparo directo 27/2025 en el que una persona demandó a Simas Torreón

SCJN confirma que el manejo

Juan Pablo Medina rompe con Paulina Dávila, esposa de Chespirito en su bioserie, quien lo apoyó tras perder una pierna

Después de confirmar que terminó su romance con la ‘Graciela Fernández’ de ‘Sin querer queriendo’, el intérprete aseguró que hoy está más enfocado que nunca en su bienestar personal

Juan Pablo Medina rompe con

José Madero lamenta no tener familia a sus 45 años: “Ha sido difícil”

El cantante de PXNDX confesó que la última etapa de su vida ha sido complicada

José Madero lamenta no tener

La UNAM desarrolla una molécula innovadora contra el cáncer de mama triple negativo

Un inmunoestimulante activo en animales podría abrir nuevas rutas terapéuticas y ampliar opciones a pacientes sin tratamiento eficaz

La UNAM desarrolla una molécula

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con casi dos toneladas de sustancias químicas en Michoacán

En el sitio también se hallaron 80 kilogramos de presunta metanfetamina

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con

Localizan e inhabilitan narcolaboratorio con casi dos toneladas de sustancias químicas en Michoacán

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja cinco personas heridas y una fallecida

Ejército mexicano aseguró nacolaboratorio inactivo y 7 zonas de almacenamiento de precursores químicos en Sinaloa

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Medina rompe con

Juan Pablo Medina rompe con Paulina Dávila, esposa de Chespirito en su bioserie, quien lo apoyó tras perder una pierna

José Madero lamenta no tener familia a sus 45 años: “Ha sido difícil”

Regina Murguía, integrante de JNS, terminó su tratamiento contra el cáncer de colon tras cirugía y quimioterapias

Edén Muñoz en la Plaza de Toros de la CDMX: fechas, preventa y venta de boletos

Marjorie de Sousa podría buscar a Julián Gil para permitirle que vea a su hijo tras más de 5 años distanciados

DEPORTES

América regresaría al Estadio Azteca

América regresaría al Estadio Azteca tras su reapertura: Mikel Arreola confirma la solicitud

Germán Berterame podría debutar con Messi en esta fecha

Cruz Azul mantiene localía en el Estadio Cuauhtémoc pese a rehabilitación del césped

Sebastián Córdova habla de su salida de Tigres y envía mensaje a la afición de Toluca

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta