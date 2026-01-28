Hospitalizan a Elisa Beristain por riesgo de shock séptico: “Enfrenta varios peligros”

Elisa Beristain permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos tras enfrentar un riesgo de shock séptico grave

Elisa Beristain permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos tras haber enfrentado un riesgo de shock séptico, de acuerdo con información difundida en su propio canal de YouTube.

La conductora fue hospitalizada el viernes 23 de enero, después de que durante una transmisión en vivo manifestara sentirse “como mareada” y en estado de malestar importante.

“Me siento como mareada, no sé, me siento bien mal”, dijo al aire.

El equipo del programa informó este lunes 26 a través del programa ‘BerisTime’ que Elisa Beristain se encuentra estable, aunque el pronóstico es reservado y permanece en observación médica intensiva.

Explicaron que el motivo principal de preocupación fue la posibilidad inminente de un shock séptico, situación agravada por su presión arterial baja, lo que podría haber desencadenado una complicación cardíaca grave.

La conductora Elisa Beristain fue hospitalizada el 23 de enero luego de manifestar mareos y malestar en plena transmisión en vivo (Foto: Captura de pantalla)

En el programa, los colaboradores detallaron que se le realizó una valoración médica inmediata y que la decisión de trasladarla a cuidados intensivos se tomó porque su estado requería atención urgente y monitoreo continuo.

Señalaron que al momento la conductora está consciente y puede alimentarse.

“Al día de hoy, Eli se encuentra en cuidados intensivos, estable, pero aún enfrenta varios peligros. Estuvo a punto de sufrir un shock séptico. Fuimos a una nota y me llegó un mensaje que me desestabilizó mucho y me puso muy nervioso. Se fue al hospital donde inmediatamente le hicieron valoración médica y rápido la metieron a Unidad de Cuidados Intensivos. El problema principal era que en cualquier momento podía entrar en shock séptico”, explicaron.

Señalaron que la ingresaron a cuidados intensivos: “pues si bajaba más su presión, podría entrar en una situación grave cardíaca. Ahorita lo principal es que Elisa se encuentra consciente, está comiendo”.

El equipo del programa reporta que el estado de Elisa Beristain es estable pero con pronóstico médico reservado y vigilancia intensiva (Recorte)

Qué es el shock séptico, afección que puso en rieso a Elisa Beristain

El shock séptico es una afección causada generalmente por infecciones bacterianas, aunque los hongos y los virus también pueden desencadenarla en raras ocasiones.

El principal riesgo de esta condición es la presión arterial peligrosamente baja, lo que eleva el peligro de daño a órganos vitales y puede resultar letal en casos no tratados. Este síndrome afecta con mayor frecuencia a personas mayores, niños y pacientes inmunosuprimidos.

Ahogada con su propia saliva

No es la primera vez que Elisa Beristain atraviesa una situación de salud complicada durante una transmisión. En mayo del año pasado tuvo que interrumpir su programa luego de sufrir un episodio de asfixia con su propia saliva, incidente que ella misma relató posteriormente a través de su cuenta de Instagram, mostrando ya estar recuperada.

El riesgo principal que enfrentó Elisa Beristain fue un posible shock séptico agravado por presión arterial peligrosamente baja (Foto: Facebook Elisa Beristain).

Las polémicas recientes y las dificultades para posicionar su nuevo proyecto digital han acompañado el delicado estado de salud de la conductora en los últimos meses.

Elisa después de ¡Chisme No Like!

Tras su salida de ‘Chisme No Like’, Elisa Beristain ha enfocado su carrera en nuevos proyectos dentro del periodismo digital y el entretenimiento. El final del programa, ocurrido en noviembre de 2024, se dio tras diferencias profesionales y el desgaste natural de una colaboración prolongada con Javier Ceriani. Beristain confirmó que la relación terminó en buenos términos, aunque con puntos de vista distintos tras años de trabajo conjunto.

Luego del cierre, Beristain anunció el lanzamiento de un pódcast titulado ‘Mentes oscuras’, en el que aborda historias de misterio y casos impactantes, alejándose del formato de espectáculos que la popularizó.

Tras el fin de 'Chisme No Like', Elisa ha emprendido proyectos en solitario (Foto: Facebook @chismenolikeoficial).

Este proyecto marca una evolución en su carrera, explorando nuevos géneros y formatos, y se publica semanalmente en su portal web personal, ElisaBeristain.com, donde también ofrece noticias sobre el mundo del espectáculo y la vida de las celebridades.