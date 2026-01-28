Este es el ejercicio que más ayuda a bajar la glucosa en la sangre

Las personas que incorporan actividad física constante aprovechan beneficios extra como la reducción del estrés y la mejora cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de los niveles de glucosa en la sangre es fundamental para prevenir complicaciones asociadas a la diabetes y mantener una buena salud metabólica.

En este sentido, la actividad física, especialmente el ejercicio aeróbico, se ha consolidado como una de las estrategias más eficaces para reducir la glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina, de acuerdo con estudios publicados en la revista científica Diabetes Care

Es así que algunos ejericios ofrecen alternativas accesibles y efectivas para incorporar el movimiento a la rutina diaria y favorecer el equilibrio glucémico y aquí te decimos cuáles son.

Una rutina activa puede cambiar la forma en que tu cuerpo maneja el azúcar y proteger tu salud metabolica cada día (Imagen ilustrativa infobae)

Los mejores ejercicios para reducir los niveles de glucosa en la sangre

Como mencionamos antes, el ejercicio aeróbico regular es considerado el más eficaz para reducir los niveles de glucosa en la sangre, según múltiples estudios y recomendaciones de organismos internacionales de salud.

En este sentido, de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes, los siguientes son los mejores ejercicios para lograr este objetivo:

Caminar a paso rápido

Correr o trotar

Nadar

Andar en bicicleta

Bailar

Ejercicios en elíptica o remo

El ejercicio aeróbico, como el remo, facilita que los músculos utilicen más glucosa, contribuyendo así a bajar su concentración en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios específicos que brindan estos ejercicios para reducir los niveles de glucosa en la sangre son los siguientes:

Aumento del consumo de glucosa por los músculos : Durante la actividad física, los músculos utilizan más glucosa para obtener energía, lo que contribuye a bajar su concentración en la sangre.

Mejora de la sensibilidad a la insulina : El ejercicio regular facilita que las células respondan mejor a la insulina, permitiendo un ingreso más eficiente de glucosa desde la sangre hacia los tejidos.

Reducción de la resistencia a la insulina : Estas actividades ayudan a disminuir la resistencia, un factor clave en la aparición de diabetes tipo 2.

Efecto prolongado : Los beneficios sobre los niveles de glucosa pueden extenderse varias horas después del ejercicio, mejorando el control glucémico a lo largo del día.

Control del peso corporal : El ejercicio aeróbico contribuye a reducir la grasa corporal, lo que favorece el metabolismo de la glucosa y disminuye el riesgo de complicaciones metabólicas.

Reducción de la presión arterial y mejora del perfil lipídico : Estos ejercicios también impactan positivamente en la salud cardiovascular, frecuente preocupación en personas con diabetes o prediabetes.

Bienestar general y reducción del estrés: La actividad física promueve la liberación de endorfinas y disminuye el estrés, factores que pueden influir de manera indirecta en el control glucémico.

Las rutinas de ejercicios aeróbicos también reducen la presión arterial y mejoran el perfil lipídico, beneficiando la salud cardiovascular en personas con diabetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar estos ejercicios de forma regular, preferentemente al menos 150 minutos semanales, permite mantener niveles de glucosa más estables y mejorar la salud metabólica integral.