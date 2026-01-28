Cómo preparar licuado de espinaca con papaya para limpiar el cuerpo y reforzar el sistema inmunológico

Licuado de aguacate con espinaca, una bebida saludable y nutritiva llena de vitaminas y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El licuado de espinaca con papaya se destaca como una opción refrescante, hidratante y rica en nutrientes para quienes buscan depurar el organismo y fortalecer las defensas del cuerpo. La combinación de espinaca y papaya ofrece un aporte significativo de agua, fibra, vitaminas y minerales, lo que lo convierte en una bebida funcional para el bienestar diario. En 100 gramos de espinaca predominan el agua (93,6 gramos), el potasio (387 miligramos), el hierro y los folatos, mientras que la papaya aporta vitamina C, vitamina A, fibra y potasio. Un vaso de este licuado puede contribuir a cubrir las necesidades diarias de nutrientes esenciales para el mantenimiento de la salud.

La espinaca es fuente de folatos, vitamina C, vitamina A y vitamina E, lo que la convierte en un alimento fundamental para la formación de células sanguíneas y la protección frente al daño oxidativo. Por su parte, la papaya destaca por su contenido en vitamina C y vitamina A, ambas necesarias para el buen funcionamiento del sistema inmunitario y la integridad de las mucosas. La fibra presente en ambos ingredientes ayuda a regular el tránsito intestinal y a mantener la microbiota saludable. El potasio, abundante en los dos alimentos, contribuye al equilibrio de líquidos, la función muscular y la regulación de la tensión arterial.

Licuado de espinaca y papaya para regular el sistema digestivo

Esta bebida preparada con espinaca y papaya ayuda a depurar el organismo gracias al alto contenido de agua y fibra, que favorecen la eliminación de toxinas y el tránsito intestinal. El aporte de vitamina C y vitamina A refuerza las defensas naturales del cuerpo, ya que la vitamina C protege las células frente al daño oxidativo y la vitamina A mantiene sanas las mucosas, la piel y la visión. Además, la fibra soluble y los compuestos prebióticos mejoran la flora intestinal, lo que incide de manera positiva en el sistema inmunitario y la prevención de enfermedades digestivas.

A pesar de sus beneficios, el consumo excesivo de espinaca puede no ser recomendable para personas con problemas renales o que deban restringir el potasio. La espinaca contiene oxalatos, que pueden favorecer la formación de cálculos renales en personas predispuestas. Además, quienes toman anticoagulantes deben moderar la ingesta de este vegetal por su aporte de vitamina K. La papaya, por su parte, es segura para la mayoría, aunque en cantidades muy elevadas puede causar alteraciones digestivas menores.

Recetas para preparar el licuado de espinaca con papaya

1 taza de espinaca fresca lavada

1 taza de papaya madura en cubos

1 vaso de agua fría

Zumo de medio limón (opcional)

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una bebida homogénea. Sirve de inmediato para aprovechar al máximo sus vitaminas y minerales. Puedes añadir hielo para una versión más refrescante.