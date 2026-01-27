Quién era Charly Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño que murió en ataque armado en Salamanca

Carlos Moreno fue una de las víctimas en el ataque armado en Salamanca (Facebook)

Carlos Charly Moreno, músico y miembro de Reencuentro Norteño, murió el domingo 25 de enero tras un ataque armado en una cancha de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato. El hecho dejó un saldo de 11 muertos y al menos 12 personas heridas.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas, al finalizar un partido amateur. Un grupo de hombres armados ingresó al campo deportivo y disparó contra quienes convivían tras el encuentro.

De las 11 víctimas mortales, 10 fallecieron en el lugar. Una persona más perdió la vida durante su traslado a recibir atención médica. Entre los heridos, varios fueron hospitalizados con pronóstico reservado bajo la supervisión de la Secretaría de Salud estatal, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Confirman muerte de Charly Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño

Fue por medio de redes sociales que asociaciones musicales confirmaron la muerte de Carlos Moreno, la página Studio Digital G-Azteka se encargó de compartir la noticia con sus seguidores y lamentar la pérdida entre el gremio de música norteña.

"Hoy nos unimos a la pena que embarga a todas las familias afectadas en los hechos sucedidos en Loma de flores, en especial para la familia Moreno, por la irremediable perdida de nuestro gran amigo Charly, a toda la agrupación de Reencuentro Norteño estamos con ustedes, También pedimos por el eterno descanso de nuestro siempre entrañable amigo Alejandro Prieto y por todas las víctimas de este lamentable suceso. No hay palabras para describir tantos sentimientos, dios con ustedes...“, publicaron.

¿Quién era Carlos Moreno, músico de Reencuentro Norteño asesinado en Salamanca?

Carlos Moreno era músico y apasionado del futbol americano (IG/ @alejandro_v152)

De acuerdo con lo difundido en redes, Alejandro Charly Moreno era reconocido en la escena de la banda regional mexicana como un talento joven, era apreciado por su carisma y energía. Era originario de San José Temascatío y nació el 15 de abril; además de la música, mostraba pasión por los deportes, particularmente por el futbol americano, ya que llegó a practicar y ser parte de un equipo.

Diversas agrupaciones, como Ley Kondor, Grupo Norteño Hermanos Ornelas, La Promesa del Bajío y Conjunto X Panson, expresaron condolencias a la familia Moreno y a los integrantes de Reencuentro Norteño.

Durante una presentación la misma noche del ataque, Ley Kondor dedicó una canción a las víctimas y compartió un mensaje emotivo: “Nos unimos a la pena que embarga a la familia Moreno y Grupo Reencuentro. No hay palabras para este suceso”.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una carpeta de investigación y aseguró casquillos percutidos de armas de alto poder en el sitio. Autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo conjunto para localizar a los responsables, con la promesa de fortalecer la seguridad ante el incremento de la violencia en la región.

El ataque en Loma de Flores forma parte de una serie de hechos violentos que han afectado recientemente a Guanajuato, aumentando el temor en la población y entre los músicos regionales.