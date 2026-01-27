Quién es Mario Eleazar Lara Belman, presunto líder de “Los Marros”, ligados con la masacre de Salamanca

A través de diferentes figuras y formas los diversos grupos criminales suelen crear una identidad para mostrar su fuerza (Foto: Infobae/ Jesús Abraham Aviles)

Tras el ataque armado en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 10 lesionadas, surgieron preguntas sobre cuál sería el motivo de dicha masacre, quiénes serían los responsables y si los grupos de la delincuencia organizada en la región estarían involucrados.

Según fuentes federales consultadas por Infobae México, dicha agresión habría sido perpetrada por un grupo ligado al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) en el contexto de la disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo señalado es identificado como “Los Marros”, quienes estarían al mando de Mario Eleazar Lara Belman, conocido como “Negro”, “Camorro” o “Gallo”, uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad de la entidad.

Según reportes corroborados por este medio, los apellidos del hombre señalado podrían estar relacionados con miembros del CSRL, específicamente desde su fundación.

El ataque en Salamanca y la pugna entre cárteles

De acuerdo con las primeras investigaciones, cinco de las personas fallecidas pertenecían a una empresa de seguridad privada ligada al CJNG.

Además, se sabe que antes del ataque, las autoridades aseguraron dos cartulinas atribuidas al CSRL, con mensajes sobre la disputa criminal.

Asimismo, los datos iniciales indicarían que un hombre identificado como Moisés Soto Bermúdez habría encabezado el ataque junto con el grupo de choque de “Los Marros”, el cual se encuentra bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman.

Quién es Mario Eleazar Lara Belman

Según fuentes consultadas por Infobae México, Mario Eleazar Lara Belman es el líder de “Los Marros”, una célula del CSRL, dedicada a la distribución de droga, homicidios y extorsión en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Las autoridades identifican a Mario como uno de los principales generadores de violencia en la región, el cual tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado.

También se le vincula con los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas.

Las investigaciones señalan que la estructura del CSRL ha estado marcada por la influencia de varias familias, entre ellas los Lara Belman, quienes ocupan posiciones estratégicas desde la fundación del grupo.

Hasta el momento las autoridades no han revelado fotografías de Mario Eleazar.

Los Lara Belman, una familia clave en el CSRL

Reportes previos realizados por Infobae México señalan que el Cártel de Santa Rosa de Lima surgió tras la disolución de una célula de Los Zetas en Celaya cerca del año 2014. Desde entonces, la familia Lara Belman se habría mantenido como pieza central en la organización, trabajando como segundos al mando por detrás de José Antonio Yepéz, mejor conocido como “El Marro”.

Dentro de esos miembros fundadores de la organización se encuentran Fabián “La Vieja” Lara Belman y Noé Israel “El Puma” Lara Belman, hermanos y operadores fundacionales del cártel, ambos detenidos en operativos federales.

La coincidencia de apellidos y la integración familiar permiten inferir que Mario Eleazar forma parte directa de este núcleo, aunque oficialmente solo se confirma el parentesco entre Fabián, Noé Israel y otro hermano más, identificado como Luis Ángel.

Operativos y antecedentes de los Lara Belman

Fabián “La Vieja” Lara Belman fue detenido junto con 14 colaboradores el 28 de febrero de 2019 en Baja California, y su hermano, Noé Israel “El Puma” Lara Belman, fue capturado el 23 de junio de 2020 en San Luis Potosí.

Reportes oficiales señalan que ambos hermanos rompieron con el liderazgo de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, tras desacuerdos internos, lo que provocó divisiones dentro del CSRL.

La coincidencia de apellidos y la integración familiar característica de la organización permiten inferir que Mario Eleazar forma parte de este mismo núcleo, aunque las autoridades solo han confirmado de manera oficial el parentesco entre tres hemanos, Fabián y Noé Israel y Luis Ángel. Esta estructura familiar ha desempeñado un papel clave en la conformación y operación del cártel en Guanajuato.

